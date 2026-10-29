Nữ chính khổ nhất màn ảnh Hoa ngữ 2026: Không làm gì sai vẫn phải chịu đủ mọi bi kịch

Sau khi lên sóng, Ngọc Điệm Thu thu hút sự chú ý nhờ nội dung ngược tâm dồn dập. Trong đó, Diệp Bình Quân do Từ Nhược Hàm thủ vai khiến khán giả xót xa bởi số phận quá đỗi nghiệt ngã. Bị người mình yêu tổn thương, suýt chết dưới tay cha ruột, mất con rồi chứng kiến người thương tử trận, cô dường như chưa từng được số phận buông tha. Đáng nói, Diệp Bình Quân chẳng làm gì sai nhưng vẫn phải gánh chịu hết bất hạnh này đến bi kịch khác.

Nỗi đau của Diệp Bình Quân bắt đầu từ cuộc gặp gỡ với Ngu Sưởng Hiên. Ban đầu, cô bị nghi là gián điệp liên quan đến vụ ám sát Ngu Sưởng Hiên và phải chịu tra khảo. Khi hiểu lầm được hóa giải, cô tưởng mình đã thoát nạn, nào ngờ lại bị chính người đàn ông ấy cưỡng ép giữ bên cạnh.

Ngu Sưởng Hiên dùng tính mạng Giang Học Đình để uy hiếp, buộc Diệp Bình Quân ở lại. Anh vừa làm tổn thương cô, vừa tự cho rằng tình cảm của mình là sâu đậm. Người ngoài có thể nhìn thấy sự giằng co trong mối quan hệ này, nhưng với Diệp Bình Quân, đó chỉ là chuỗi ngày bị kiểm soát, không có quyền lựa chọn tình yêu hay tự do. Cô càng muốn thoát ra, cái giá phải trả càng đắt.

Chưa kịp thoát khỏi vòng vây ấy, Diệp Bình Quân lại suýt chết dưới tay cha ruột. Đào Hy Lễ - cha của Đào Tử Nghi tưởng Diệp Bình Quân cướp đi vị hôn phu của con gái mình nên sai người trói cô rồi ném xuống sông. Chỉ sau đó, ông mới phát hiện cô chính là đứa con gái ruột mà mình tìm kiếm nhiều năm. Tình tiết trớ trêu đến nghiệt ngã, khi người đáng lẽ phải che chở cho cô lại suýt tự tay đoạt mạng con mình.

Với Diệp Bình Quân, gia đình không phải nơi trú ẩn mà còn là nguồn cơn đau khổ. Sau khi nhìn thấu sự lạnh lùng của cha và những ngang trái trong tình yêu, cô quyết định đưa mẹ rời đi, mong bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng một trận hỏa hoạn do Khuông Bỉnh Văn gây ra khiến Đào Tử Nghi mất mẹ, còn bản thân cô rơi vào trạng thái thực vật vì cú sốc quá lớn. Những người phụ nữ quanh Diệp Bình Quân đều bị cuốn vào vòng xoáy bi kịch, còn cô chỉ có thể bất lực nhìn mọi chuyện xảy ra.

Sau thời gian được Ngu Sưởng Hiên chăm sóc, Diệp Bình Quân tỉnh lại nhưng mất trí nhớ. Trong quãng đời không còn ký ức đau buồn, cô dần yêu anh thêm lần nữa. Khi phát hiện mình mang thai, cô tưởng cuối cùng cũng có thể đón nhận hạnh phúc. Thế nhưng, trên đường đi báo tin cho Ngu Sưởng Hiên, cô nhìn thấy một đám cháy và toàn bộ ký ức bất ngờ ùa về. Hy vọng vừa nhen nhóm lập tức bị quá khứ nghiền nát.

Diệp Bình Quân bỏ trốn nhưng bị đám lưu manh quấy nhiễu trên đường, dẫn đến mất đi đứa con trong bụng. Sau đó, cô lại bị vị hôn phu cũ Giang Học Đình giam cầm, để rồi những đau khổ liên tiếp khiến cuộc đời cô gần như không còn lối thoát. Đến khi nhờ sự giúp đỡ của Đào Tử Nghi để trốn ra ngoài và có được những ngày tháng yên ổn bên Ngu Sưởng Hiên, cô vẫn không thể giữ lấy hạnh phúc. Anh dẫn quân Ngu gia ra tiền tuyến rồi tử trận, để cô một lần nữa đối diện với mất mát không gì bù đắp nổi.

Điều khiến khán giả day dứt là Diệp Bình Quân chưa từng chủ động gây ra những bi kịch ấy. Cô chỉ cố gắng thoát khỏi sự khống chế, bảo vệ người thân và tìm kiếm một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, mỗi lần vùng vẫy để tự cứu mình, cô lại bị đẩy vào một hoàn cảnh nghiệt ngã hơn.

Từ Nhược Hàm cũng vấp phải ý kiến trái chiều khi một số khán giả cho rằng cô thể hiện nhân vật chưa thuyết phục, thậm chí nhận xét Diệp Bình Quân vừa đáng thương vừa gây khó chịu. Nhưng liệu người xem có đang trách nhầm nhân vật? Khi một người liên tục bị đe dọa, giam cầm và tước đoạt quyền lựa chọn, việc cô tìm cách bỏ trốn chẳng phải điều dễ hiểu sao?

Bi kịch của Diệp Bình Quân không chỉ nằm ở những mất mát nối tiếp mà còn ở việc cô chưa từng thực sự làm chủ cuộc đời mình. Cô muốn yêu nhưng tình yêu trở thành xiềng xích, muốn trở về nhà nhưng gia đình lại gây tổn thương, muốn bắt đầu lại nhưng số phận liên tục dập tắt hy vọng. Trong thời loạn, mong ước được sống bình yên của một người phụ nữ cũng trở thành điều xa xỉ. Có lẽ vì thế, Diệp Bình Quân là nữ chính khiến khán giả thương cảm nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2026.