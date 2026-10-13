Đây mới là Shin Min Ah mà bao người mê đắm!

Trở về từ Tuần lễ Thời trang Paris với không ít ý kiến trái chiều khi những tấm ảnh chụp cận cảnh vô tình làm lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác, Shin Min Ah đã nhanh chóng lấy lại phong độ visual tại Liên hoan phim Quốc tế Busan. Sự xuất hiện của nữ diễn viên tại sự kiện điện ảnh danh giá nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, khiến khán giả phải trầm trồ gật gù: Đây mới chính là mỹ nhân "vạn người mê" của màn ảnh xứ Hàn!

Qua ống kính của truyền thông Hàn Quốc, Shin Min Ah hiện lên đầy rạng rỡ, xinh đẹp và ngọt ngào. Cô lựa chọn cho mình một phong cách thời trang thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn thừa sức tôn lên trọn vẹn vóc dáng mảnh mai cùng thần thái sang trọng, tạo nên một tổng thể vô cùng cuốn hút. Nụ cười má lúm đồng tiền thương hiệu cùng ánh mắt lấp lánh giúp cô hoàn toàn làm chủ mọi khung hình.

Shin Min Ah lấy lại phong độ visual ở Liên hoan phim Quốc tế Busan. Ảnh: iMBC



Nữ diễn viên lên đồ thanh lịch, tinh tế. Ảnh: iMBC

Qua ống kính của truyền thông Hàn Quốc, Shin Min Ah hiện lên đầy rạng rỡ, xinh đẹp và ngọt ngào. Ảnh: iMBC

Nụ cười má lúm đồng tiền thương hiệu cùng ánh mắt lấp lánh giúp cô hoàn toàn làm chủ mọi khung hình. Ảnh: iMBC

Tất nhiên, ở ngưỡng tuổi ngoài 40, gương mặt của Shin Min Ah không thể nào bằng phẳng hay căng bóng hoàn hảo như những thiếu nữ tuổi 20. Khi nhìn kỹ, những nếp nhăn mảnh ở đuôi mắt hay khóe miệng bà xã Kim Woo Bin khi cười vẫn xuất hiện. Thế nhưng điều đó không hề làm giảm đi sức hút của cô, mà ngược lại càng làm tăng thêm vẻ mặn mòi, đằm thắm của một người phụ nữ đã chạm đến độ chín trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng dành nhiều lời khen có cánh cho phong thái tự tin của nữ minh tinh. Nhiều ý kiến bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối trước lựa chọn "già đi một cách tự nhiên" của Shin Min Ah. Thay vì tìm đến các phương pháp can thiệp thẩm mỹ hay "dao kéo" quá đà để níu kéo tuổi trẻ một cách khiên cưỡng, cô bình thản đón nhận từng vết dấu thời gian trên gương mặt. Chính sự chân thật, nhẹ nhàng ấy đã mang lại một vẻ đẹp vô cùng dễ chịu, thiện cảm và trường tồn trong lòng công chúng suốt nhiều năm qua.

Tất nhiên, ở ngưỡng tuổi ngoài 40, gương mặt của Shin Min Ah không thể nào bằng phẳng hay căng bóng hoàn hảo như những thiếu nữ tuổi 20. Ảnh: iMBC

Nhưng điều này không thể làm giảm sức hút của mỹ nhân sinh năm 1984. Ảnh: iMBC

Shin Min Ah không tìm đến các phương pháp can thiệp thẩm mỹ hay "dao kéo" quá đà. Ảnh: iMBC



Đây mới là Shin Min Ah mà bao người mê đắm! Ảnh: iMBC

Shin Min Ah sinh năm 1984, được biết đến với hàng loạt phim hot như Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, Hometown Cha-Cha-Cha, Cô Dâu Nổi Loạn, Karma... và sắp tới là Hoàng Hậu Tái Giá. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô được biết đến với chuyện tình đẹp bên nam diễn viên Kim Woo Bin.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây hơn 10 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Và cuối cùng tất cả như vỡ òa khi Kim Woo Bin – Shin Min Ah thông báo kết hôn. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 20/12 tại khách sạn The Shilla, Seoul, Hàn Quốc. Hôn lễ này được ví như "lễ trao giải" bởi quy tụ những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Ngoài ra, có rất đông người hâm mộ từ cả Hàn Quốc và nước ngoài tụ tập đông đúc bên ngoài địa điểm tổ chức - 1 lần nữa cho thấy sự nổi tiếng toàn cầu của cặp đôi.

Kim Woo Bin - Shin Min Ah kết hôn sau 10 năm bên nhau. Ảnh: X

Theo truyền thông Hàn Quốc cho hay, Shin Min Ah đã mặc váy cưới của nhà thiết kế Elie Saab. Mẫu váy cưới của cô có giá khoảng 42,25 triệu won (tương đương 750 triệu đồng). Trang sức của Shin Min Ah cũng thuộc dòng high-end đến từ LV. Chiếc vòng cổ của nữ diễn viên được chế tác từ vàng trắng 18K đính kim cương. Tổng cộng món trang sức này sử dụng 20 viên kim cương cắt navette cùng 452 viên kim cương tổng trọng lượng 7,98 carat và có mức giá khoảng 350 triệu won (hơn 6,1 tỷ đồng). Đôi bông tai cùng thương hiệu cũng có giá đến 35 triệu won (600 triệu đồng) mỗi chiếc, nghĩa là 1 cặp hoa tai của Shin Min Ah có giá trị đến 1,2 tỷ đồng. Trong khi đó, chiếc nhẫn cưới của Kim Woo Bin có giá khoảng 17 triệu won (323 triệu đồng).

Tổng cộng cặp sao tiêu tốn đến 7,6 tỷ đồng. Và chỉ riêng cô dâu Shin Min Ah đã đắp lên người con số hơn 8 tỷ đồng, bao gồm trang sức cưới và váy cưới. Sau đám cưới, Kim Woo Bin và Shin Min Ah đã có chuyến du lịch trăng mật ở Tây Ban Nha.

Cặp đôi là hình mẫu lý tưởng ở showbiz Hàn. Ảnh: X

Nguồn: iMBC