Trả lại gương mặt bình thường cho Shin Min Ah đi!

Ngày 15/10, dự án phim Hàn Quốc The Remarried Empress tiếp tục thu hút sự chú ý khi công bố loạt poster đôi mới, khắc họa những mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa bốn nhân vật chính do Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Se Young và Lee Jong Suk đảm nhận. Thay vì chỉ đơn thuần giới thiệu tạo hình của dàn diễn viên, bộ ảnh được xây dựng theo phong cách giàu tính nghệ thuật, với trang phục cầu kỳ, ánh sáng được xử lý kỹ lưỡng và những tư thế mang đậm màu sắc cổ tích. Tuy nhiên, sản phẩm quảng bá lần này cũng nhanh chóng khiến người xem chú ý vì một chi tiết không mấy tích cực: gương mặt của Shin Min Ah trông nhỏ đến mức mất cân đối với phần cổ và cơ thể.

Poster mới của Shin Min Ah đang gây tranh cãi

Trong poster đôi cùng Ju Ji Hoon, nữ diễn viên xuất hiện với tạo hình Hoàng hậu Navier sang trọng, diện trang phục lộng lẫy và có những cử chỉ thân mật với nhân vật Hoàng đế Sovieshu. Vốn nổi tiếng với vẻ đẹp thanh lịch, đường nét hài hòa cùng nụ cười đặc trưng, Shin Min Ah hoàn toàn có đủ sức hút để nổi bật trong một bộ ảnh mang phong cách cổ trang giả tưởng. Thế nhưng, khi nhìn vào poster mới, điều khiến người xem chú ý lại là gương mặt được chỉnh sửa quá kỹ, nhỏ nhắn bất thường so với phần cổ dài và vóc dáng của nữ diễn viên.

Làn da của Shin Min Ah cũng được xử lý mịn màng gần như tuyệt đối, khiến những đường nét tự nhiên trên gương mặt dường như bị làm phẳng. Tổng thể tạo ra cảm giác nhân vật đang đứng giữa một thế giới cổ tích, nhưng gương mặt lại giống như sản phẩm được can thiệp kỹ thuật số quá tay. Thay vì tôn lên vẻ đẹp vốn có của nữ diễn viên, cách chỉnh sửa này vô tình khiến diện mạo của cô trở nên thiếu tự nhiên, thậm chí tạo cảm giác xa lạ với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh.

Shin Min Ah thực tế trong trailer và ảnh chỉnh sửa trên poster

Dĩ nhiên, có thể hiểu ê-kíp muốn tạo ra một diện mạo mang tính minh họa, gần với phong cách truyện tranh và những hình tượng mỹ nhân bước ra từ thế giới giả tưởng. The Remarried Empress vốn được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng cùng tên, sở hữu bối cảnh hoàng gia xa hoa và các nhân vật được xây dựng với ngoại hình lý tưởng hóa. Việc poster có màu sắc cách điệu vì thế không phải điều khó hiểu. Vấn đề nằm ở chỗ ranh giới giữa tạo hình nghệ thuật và chỉnh sửa quá đà dường như đã bị vượt qua, khiến người xem chú ý đến những bất thường trên gương mặt diễn viên nhiều hơn cả thần thái hay câu chuyện mà bộ ảnh muốn truyền tải. Trước đó, Lee Jong Suk cũng là "nạn nhân" của việc chỉnh sửa ảnh quá đà trong 1 poster tập thể của The Remarried Empress.

Lee Jong Suk cũng từng là nạn nhân với gương mặt biến dạng trên poster phim (ảnh trái)

Một poster đẹp có thể giúp khán giả hình dung rõ hơn về thế giới của bộ phim, nhưng nếu hình ảnh bị xử lý đến mức mất đi sự tự nhiên, hiệu quả quảng bá đôi khi lại đi theo hướng ngược lại. Với một diễn viên có nhan sắc nổi bật như Shin Min Ah, việc cố gắng thu nhỏ gương mặt hay làm mịn da đến mức tối đa càng trở nên khó hiểu. Người hâm mộ vốn muốn nhìn thấy nữ diễn viên trong tạo hình Hoàng hậu Navier đầy quyền lực, chứ không phải một phiên bản được chỉnh sửa đến mức những đường nét ngoài đời gần như biến mất.

Shin Min Ah quá đẹp trong The Remarried Empress, hoàn toàn không cần thêm công nghệ chỉnh ảnh nữa!

The Remarried Empress xoay quanh Navier (Shin Min Ah), vị hoàng hậu tài sắc của Đế quốc phương Đông. Cuộc hôn nhân giữa cô và Hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon) dần rạn nứt khi nhà vua say mê Rashta (Lee Se Young), một nữ nô lệ bỏ trốn được đưa vào cung. Khi Sovieshu yêu cầu ly hôn, Navier không hề níu kéo mà đưa ra quyết định gây chấn động: tái hôn với Hoàng tử Heinrey (Lee Jong Suk) của Đế quốc phương Tây, mở ra cuộc chiến tình yêu và quyền lực chốn hoàng gia.