Sheraton Hanoi Hotel viết tiếp câu chuyện mùa lễ hội đầy cảm xúc của năm 2025

Năm nay, Sheraton Hanoi Hotel tiếp tục kể câu chuyện mùa lễ hội theo cách rất riêng: bằng những hành trình ẩm thực đặc sắc, những kỳ nghỉ ngập tràn niềm vui và những khoảnh khắc sẻ chia giàu ý nghĩa. Tất cả được tạo nên bởi đội ngũ nhân viên tận tâm và các đầu bếp tài hoa, những người góp phần làm nên linh hồn của mùa lễ hội.

Khởi đầu mùa lễ hội bằng kỳ nghỉ ấm áp bên Hồ Tây

Gói nghỉ dưỡng Festive Stay, áp dụng từ ngày 20-12-2025 đến 4-1-2026, mang đến kỳ nghỉ trọn vẹn trong không khí lộng lẫy của mùa lễ.

Gói ưu đãi bao gồm:

- Nghỉ tại phòng Deluxe kèm bữa sáng cho hai khách.

- Giảm 20 phần trăm tiệc buffet trưa và tối tại Oven D'or trong các ngày 24, 25, 31-12-2025 và 1-1-2026; giảm 50 phần trăm trong những ngày lưu trú khác.

- Quà chào mừng lễ hội gồm hai ly đồ uống mùa đông thuộc bộ sưu tập 2025 của Lobby Lounge.

Du khách lựa chọn phòng hạng Club từ hai đêm trở lên sẽ được tận hưởng đặc quyền Sảnh Thương Gia và nhận thêm quà Giáng Sinh thủ công như bánh nhà gừng, hộp bánh su kem, bánh quy Giáng Sinh hoặc hộp macaroon của khách sạn.

Kỳ nghỉ không chỉ dừng ở sự thư giãn, mà còn là cơ hội để cùng người thân tạo nên những kỷ niệm ấm áp giữa ánh đèn mùa lễ hội của Hà Nội.

Đặt phòng qua email Reservations.01484@marriott.com

hoặc số điện thoại 024 3719 9000.

Tiệc lễ hội thịnh soạn tại Oven D'or

Nhà hàng Oven D'or tiếp tục là không gian quen thuộc để gia đình và bạn bè quây quần trong các buổi tiệc buffet Giáng Sinh và Năm Mới.

Trong các ngày 24, 25, 31-12-2025 và 1-1-2026, thực khách sẽ thưởng thức những món ăn đặc trưng mùa lễ như gà tây nướng nguyên con, sườn cừu bỏ lò, sườn bò đút lò, đùi heo hướng mật ong, hải sản tươi sống cùng nhiều lựa chọn ẩm thực quốc tế.

Không khí lễ hội tại Oven D'or được thổi bừng bằng âm nhạc sống, khu vui chơi cho trẻ em và những món quà nhỏ từ Ông già Noel. Một số buổi tiệc có gan ngỗng phục vụ không giới hạn và ly sâm panh chào mừng.

Giá từ 1.550.000 đồng mỗi người lớn và 850.000 đồng mỗi trẻ em từ 5 đến 12 tuổi.

Khách lưu trú theo gói phòng mùa lễ được giảm 20 phần trăm cho các buổi buffet trên.

Hẹn hò mùa lễ hội tại Hemispheres Steak & Seafood Grill

Đạt danh hiệu Michelin Selected 2025 và giữ vị trí Top 8 Fine Dining Hà Nội 2024 do Trip.Best bình chọn, Hemispheres là lựa chọn hoàn hảo cho một buổi tối lãng mạn. Với tầm nhìn hướng ra khu vườn Sheraton và hồ Tây, không gian nhà hàng càng trở nên lôi cuốn trong những ngày lễ cuối năm.

Ngày 24-25 và 30-31 tháng 12, nhà hàng phục vụ set menu đặc biệt do Bếp trưởng Nguyễn Nam Nguyên sáng tạo. Thực đơn kết hợp kỹ thuật Âu hiện đại với nguyên liệu Việt Nam và nhập khẩu cao cấp như gan ngỗng Pháp, tôm hùm Nha Trang, bò Wagyu Úc, trứng cá tầm, sườn cừu New Zealand, càng cua tuyết.

Giá từ 2.390.000 đồng mỗi thực khách.

Thưởng thức vị ngọt mùa đông tại Lobby Lounge

Lobby Lounge mang đến bộ sưu tập bánh Giáng Sinh được chế tác thủ công: bánh khúc cây, éclair, entremet lạnh kiểu Pháp, bánh quy Giáng Sinh, bánh nhà gừng. Ngay tại không gian này, trà chiều Giáng Sinh cũng được phục vụ trong ánh sáng lung linh của mùa lễ hội.

Quầy đồ uống giới thiệu các hương vị mùa đông như cocktail lựu và quế hồi, rượu vang nóng, sangria đỏ, sô cô la nóng phủ marshmallow.

Chung tay lan tỏa yêu thương mùa lễ hội

Trong tinh thần "Gatherings" đặc trưng của thương hiệu, Sheraton Hanoi Hotel triển khai chương trình Season of Spark Giving Box với hộp quyên góp đặt tại quầy Lễ tân. Khách sạn khuyến khích mức đóng góp tối thiểu 200.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ gửi tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Để tri ân tấm lòng của khách, khách sạn chuẩn bị những phần quà Giáng Sinh gói thủ công. Một số món quà mang theo điều bất ngờ, như hộp bánh quy được phép chọn và lấy đầy tại Lobby Lounge.

Chương trình kéo dài đến cuối tháng 12, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và làm mùa lễ hội thêm ấm áp.

Thông tin đặt bàn và đặt phòng

Oven D'or: 024 3719 9000 | 0936 337 501

Hemispheres Steak & Seafood Grill: 024 3719 9000 | 0936 337 501 | 0904 850 995

Email: vo.hoa@sheraton.com

Website: Marriott.com/HANHS | vn.sheratonhanoi.com

Đặt phòng nghỉ:

024 3719 9000

Reservations.01484@marriott.com