Park Hyatt Saigon giới thiệu Passion Week 2025: Tuần lễ tôn vinh ẩm thực – nghệ thuật – văn hoá đương đại

Bước sang mùa thứ tư, Passion Week tiếp tục khẳng định vị thế là “viên ngọc quý” trong chuỗi chương trình Masters of Food & Wine toàn cầu của Park Hyatt — hành trình kéo dài năm ngày quy tụ những đầu bếp đạt sao MICHELIN, chuyên gia rượu vang và nghệ nhân sáng tạo hàng đầu thế giới, nhằm tái định nghĩa ranh giới giữa ẩm thực, thiết kế và văn hoá đương đại.

Trải nghiệm nghệ thuật sống tại Park Hyatt Saigon

Passion Week 2025 mang đến chuỗi hoạt động đa dạng gồm lớp học chuyên đề, bữa trưa nghệ nhân, tiệc tối cùng đầu bếp MICHELIN, các buổi trải nghiệm mixology, trà đạo, rượu vang, cùng các màn trình diễn nghệ thuật đương đại. Tất cả được thiết kế nhằm mang đến những khoảnh khắc kết nối cảm xúc, sáng tạo và tinh hoa thủ công – đúng tinh thần “The Art of Living” của Park Hyatt.

Ông Frédéric Boulin, Tổng Giám đốc Park Hyatt Saigon chia sẻ: “Passion Week là nơi những tư duy và tay nghề xuất sắc gặp nhau để tạo nên trải nghiệm trọn vẹn giữa ẩm thực, nghệ thuật và văn hoá. Đây là lời khẳng định của Park Hyatt về nghệ thuật hiếu khách đương đại.”

Dàn khách mời quốc tế danh giá

Passion Week 2025 quy tụ nhiều tên tuổi lớn của ngành ẩm thực và nghệ thuật như:

- Chef Arnaud Dunand Sauthier – Maison Dunand, Bangkok (2 sao MICHELIN)

- Chef Ricardo Chaneton – MONO, Hong Kong (1 sao MICHELIN; Asia’s 50 Best)

- Chef Agustin Ferrando Balbi – Andō, Hong Kong (1 sao MICHELIN)

- Chef Andrea Drago – Orobianco, Alicante (1 sao MICHELIN)

- Chef Bertrand Noeureuil – L’Observatoire du Gabriel, Bordeaux (2 sao MICHELIN)

- Master Alfie Lin – Nghệ sĩ hoa đương đại, Đài Bắc

- Master Machiko Soshin Hoshina – Trà sư trường phái Urasenke, Tokyo

- Hubert de Billy – Đại diện thế hệ thứ năm của Champagne Pol Roger

- Joash Conceicao & Ronny Holicka – Các bậc thầy mixology thuộc Asia’s 50 Best Bars

Điểm nhấn chương trình

- Tiệc khai mạc cùng Chef Arnaud Dunand Sauthier

- Bữa trưa & tiệc tối cùng Chef Ricardo Chaneton

- Lớp học mixology với Joash Conceicao & Ronny Holicka

- Masterclass rượu vang cùng David Biraud – World Champion Sommelier

- Tiệc bế mạc cùng Chef Bertrand Noeureuil và rượu Château Angélus

Mỗi sự kiện đều giới hạn khách mời, mang đến trải nghiệm riêng tư và đẳng cấp, với giá từ 2.500.000 VND .