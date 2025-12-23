Chiều 23-12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan. Các bị can bị truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP Hà Nội để chuẩn bị xét xử.

Trong vụ án, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và Nguyễn Mạnh Phú (kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Còn lại 26 bị can khác bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ (kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup) thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (từ 32 tỷ đồng bằng 32 triệu cổ phần lên 962,5 tỷ đồng bằng 962,5 triệu cổ phần).

Bên cạnh đó, bị can Nguyễn Ngọc Thủy còn chỉ đạo cấp dưới và các nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và kế toán Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích. Cáo trạng cáo buộc, với các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.

Cơ quan công tố xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.