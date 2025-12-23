Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư 25/2021/TT-BTC (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 64/2025/TT-BTC), từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026, lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 73/2024/TT-BTC.

Theo đó, tại Điều 4 Thông tư 73/2024/TT-BTC về mức thu lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước như sau:

- Cấp đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước phí 30.000 đồng/thẻ căn cước;

- Cấp đổi thẻ căn cước phí 50.000 đồng/thẻ căn cước;

- Cấp lại thẻ căn cước phí 70.000 đồng/thẻ căn cước.

Ảnh minh họa

Như vậy, từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026, người dân chỉ phải đóng mức lệ phí 15.000 đồng khi cấp đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước; 25.000 đồng khi cấp đổi thẻ căn cước và 35.000 đồng khi cấp lại thẻ căn cước.

Không chỉ được giảm mức thu lệ phí, chính sách hiện hành còn quy định các trường hợp được miễn hoàn toàn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trong năm 2026, nhằm bảo đảm quyền lợi cho các nhóm đối tượng yếu thế và người dân ở khu vực đặc thù.

Theo Điều 5 Thông tư 73/2024/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 71/2025/TT-BTC), các trường hợp được miễn lệ phí lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước năm 2026 gồm:

- Trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật.

- Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các đặc khu trực thuộc cấp tỉnh; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

Ngoài những trường hợp trên, hiện nay đối với việc cấp đổi thẻ căn cước khi thay đổi địa giới hành chính sẽ được miễn phí khi thực hiện trên VNeID.