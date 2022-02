Shark Bình tiết lộ hành trình đi tìm “long mạch” ở Dubai và có màn hóa thân khiến nhiều người không thể nhận ra

Không chỉ nổi tiếng là một cá mập với khẩu vị độc lạ cùng những phát ngôn "diệt start-up" trong bể cá mập của Shark Tank mùa 3 và mùa 4. Shark Bình còn được coi là shark "tri kỷ" của các Startup Việt với hơn 20 năm kinh nghiệm khởi nghiệp thành công với các thương hiệu thuộc NextTech.



Shark Nguyễn Hoà Bình và những phát ngôn "phũ" với Startup Việt



Mới đây trên trang cá nhân và trang Fanpage chính thức của Shark Nguyễn Hoà Bình đồng thời đăng khoảnh khắc ông chủ NextTech đang check-in cực sang chảnh tại thành phố Vàng – Dubai.

Shark "tri kỷ" đang đi tìm long mạch tại các giếng dầu Dubai. Các Startup ơi còn chờ gì nữa?

Trong khi trên trang cá nhân của nhà đầu tư nổi tiếng đã chia sẻ dòng trạng thái rất tích cực: "Resuming intl’ flights, looking for opportunities, meeting new friends, winning Covid." (Dịch: Tiếp tục các chuyến bay quốc tế, tìm kiếm nhiều cơ hội, gặp gỡ bạn bè, chiến thắng Covid). Cư dân mạng đang thay nhau đồn đoán Shark sẽ đem nhiều "chân kinh" về với Bể cá mập Việt Nam mùa mới.

Bên cạnh đó, netizen cũng tỏ ra thích thú và thả bình luận cực hài hước trên fanpage chính thức của Shark dưới hình ảnh Shark Bình đang cosplay trang phục của các tín đồ Hồi Giáo.

CEO & Co-founder Nextpay Vietnam, anh Nguyễn Hữu Tuất

Cụ thể người cộng sự và cánh tay phải của Shark Bình đã chia sẻ: "Sau bao vất vả ngược xuôi để đặt chân đến miền đất huyền bí này và ngày đầu tiên cũng khám phá ra một cách họ trả lời cho câu hỏi "Tiền nhiều để làm gì?" Chuyến đi mở đầu cho thời kỳ "hết Covid" và tái khởi động lại chiến lược Go-global!". Không hổ danh là một CEO về mảng công nghệ, thông điệp rất rõ ràng và đi trực tiếp vào trăn trở của mỗi Start-up Việt.

Người bạn đồng hành, người cộng sự ăn ý nhiều năm của Shark Nguyễn Hoà Bình

Với những động thái mới gần đây, hứa hẹn rằng chuyến Du xuân đầu năm của Shark Bình và cộng sự sẽ mang lại nhiều thành công rực rỡ hơn trong năm 2022.

