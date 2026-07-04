Shark Bình rửa tiền hơn 300 tỷ đồng trong vụ án Mr Pips

Theo kết quả điều tra bổ sung vụ Phó Đức Nam ( Mr Pips ) cùng đồng phạm lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố gần 200 bị can. Như vậy, số bị can bị đề nghị truy tố và số tiền lừa đảo đã tăng hơn 100 người và 300 tỷ đồng như kết luận điều tra ban đầu.

Trong vụ án, ông Nguyễn Hòa Bình ( tức Shark Bình , Chủ tịch Tập đoàn NextTech), bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên tiếp tục duy trì hệ thống thanh toán cho các sàn ngoại hối do Mr Pips điều hành, đồng thời làm giả dữ liệu cung cấp cho cơ quan điều tra.

Theo kết luận điều tra trước đó, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.

Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm, bộ phận kinh doanh Công ty Ngân Lượng, được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi hợp tác.

Theo kết luận điều tra, mức phí được áp dụng gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Dù phía đối tác đề nghị giảm phí vào năm 2021, mức phí này vẫn được giữ nguyên.

Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.

Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.

Theo đó, Nguyễn Thị Nam, bộ phận vận hành Công ty Ngân Lượng, và Trần Thị Thanh Tâm, bị yêu cầu sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.

Quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân liên quan. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho Đinh Hồng Quân, Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Ngân Lượng, ký, gửi cơ quan công an.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 318,8 tỷ đồng.

Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.

Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank, MBbank… sau đó nạp vào các sàn Forex của Nam.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đều biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động phạm pháp và đã bị cơ quan điều tra xác minh.