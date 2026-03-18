Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips; SN 1994, trú tại TP HCM, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên), về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Cùng về hành vi Rửa tiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng.

Theo kết luận điều tra, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex (Forex là sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế; cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỷ giá. Tại Việt Nam, các sàn Forex hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động là trái quy định pháp luật).

Theo cơ cấu tổ chức tại Công ty Ngân Lượng, Shark Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí. Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.

Nguyễn Hòa Bình chính thức bị bắt tạm giam để điều tra vào tháng 10/2025 - Ảnh: Bộ Công an

Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi hợp tác.

Đáng chú ý, báo Tuổi Trẻ online cho biết, từ tháng 6/2020, Công ty Cổ phần Ngân Lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân Lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam. Lúc này, mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng Shark Bình đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.

Mục đích của nhóm ông Bình là muốn tiếp tục cho ví Ngân lượng của sàn forex hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch, cơ quan điều tra cáo buộc.Từ giữa năm 2021 đến cuối 2022, mỗi khi có công văn xác minh từ phía công an là nhóm nhân viên của ông Bình lại chụp ảnh và chuyển cho Phó Đức Nam. Từ đó, Nam chỉ đạo nhân viên hợp thức các số liệu tiền nạp, tiền rút rồi chuyển lại để công ty của Shark Bình trả lời cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra xác định có tổng số 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền hơn 213 tỉ đồng.

Kết luận điều tra nêu rõ, mức phí được áp dụng gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Dù phía đối tác đề nghị giảm phí vào năm 2021, mức phí này vẫn được giữ nguyên.

VTV Times dẫn theo kết luận điều tra, từ năm 2018, Phó Đức Nam quen biết một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ tên Isik Uran (SN 1984) và cùng bàn bạc lập, vận hành các website giả mạo sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế. Các trang web được thiết kế với tên gọi, giao diện giống các sàn uy tín nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư.

Đối tượng Phó Đức Nam - Ảnh: Công an Hà Nội

Nam chỉ đạo nhân viên mạo danh chuyên viên tài chính, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư. Thực chất, các "sàn" này không kết nối với thị trường quốc tế mà do Nam điều hành, mọi giao dịch đều bị kiểm soát; khi khách hàng thua lỗ, số tiền sẽ thuộc về nhóm đối tượng.Cơ quan điều tra xác định, nhóm này đã thực hiện 41 vụ lừa đảo, với tổng số tiền các bị hại nạp vào lên tới hơn 59 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 55,8 tỷ đồng.

Cũng trong vụ án này, bị can Phó Đức Thắng (bố Nam), Lê Thị Liễu (mẹ Nam) cùng Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1995, bạn gái Nam) bị cơ quan điều tra cáo buộc phạm tội "Rửa tiền". Cụ thể, để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, vào tháng 10/2021, Phó Đức Nam chỉ đạo Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với bố đẻ Nam để cùng tìm thông tin người đứng tên mở công ty.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Hà Nội

Các công ty này được dùng để mua, bán bất động sản ở TP HCM và các tỉnh thành lân cận. Mặt khác Tâm cùng Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (mẹ đẻ Nam) đứng tên một số bất động sản, đa phần là các căn hộ cao cấp ở TP HCM và Hà Nội.

Thông tin trên Người lao động cho hay, ngày 31/10/2024, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, do sợ bị thu giữ tiền của Nam có trong các tài khoản, bố mẹ Phó Đức Nam đã rút hàng trăm tỷ đồng rồi sử dụng để mua vàng, USD và mang đi gửi người thân.

Cũng liên quan vụ án này, bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1982), dì ruột Phó Đức Nam cũng bị đề nghị truy tố về các tội "Rửa tiền" và "Trốn thuế" do giúp Nam mua 3 nhà đất trị giá 36 tỉ đồng; kê khai giá mua bán nhà đất thấp hơn thực tế để trốn đóng 284 triệu đồng tiền thuế.Một người họ hàng khác của Nam là Phó Đức Tuấn thì bị cáo buộc "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có". Theo đó, Tuấn biết Nam bị bắt nhưng vẫn giúp che giấu 7 tỉ đồng.