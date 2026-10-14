Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech), về 3 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Ở hành vi lừa đảo, cơ quan điều tra xác định, khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng các bị can là những đối tượng có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số coin, cùng thống nhất góp tiền phát triển dự án tiền số Antex.

Nhóm bị can kêu gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư Antex để phát triển ví VNDT với mục đích thanh toán trên nền tảng blockchain lấy Cổng Ngân lượng (Công ty CP cổng trung gian thanh toán Ngân lượng) làm đơn vị bảo chứng quy đổi giữa VND và VNDT (gọi là Stablecoin VNDT, thực tế không triển khai viết token VNDT để hoàn thiện dự án).

Nhóm đối tượng thống nhất góp tổng số tiền 5 tỷ đồng và phân chia vai trò từng người. Cụ thể, Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng (40%) có vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định toàn bộ quá trình đầu tư, phát triển dự án.

Bị can Nguyễn Hữu Tuất góp 250 triệu đồng (5%) có vai trò phụ trách phát triển hạ tầng. Bị can Lê Văn Lương góp 450 triệu (9%) có vai trò quản lý đội ngũ kỹ thuật (DEV). Bị can Vũ Ngọc Sinh góp 575 triệu (11,5%) có vai trò chịu trách nhiệm nghiên cứu sản phẩm.

Các bị can còn lại góp hơn 400 triệu - 650 triệu đồng, đóng vai trò cố vấn pháp lý, marketing quảng bá dự án dự án, nghiên cứu sản phẩm, chăm sóc cộng đồng...

Shark Nguyễn Hoà Bình thời điểm chưa bị bắt.

Để có cơ sở pháp lý thực hiện đầu tư, ký hợp đồng, phát triển dự án và kêu gọi đầu tư, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam.

Số tiền 5 tỷ góp vốn ban đầu của các nhà đầu tư dùng để duy trì hoạt động của dự án, trả lương cho nhân viên, đội ngũ kỹ thuật phát triển dự án, mua server.

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng họp bàn, thông qua “Bản cáo bạch” để công bố chính sách phát triển của dự án (bao gồm cả phát triển dự án VNDT) với tổng số lượng token Antex cung cấp ra thị trường là 100 tỷ token.

Theo kế hoạch tại bản cáo bạch, từ tháng 8 đến tháng 11/2021, dự án đã bán cho các nhà đầu tư theo 4 đợt. Đợt 1 Seedroud (hạt giống, bán cho đại lý) bán ra 5 tỷ token; đợt 2 Privateround (bán chọn lọc cho đại lý) bán ra 11 tỷ token (đại lý giới thiệu hưởng hoa hồng 18%), đợt 3 Presale (bán sớm) bán ra 16 tỷ token, đợt 4 Publicsale bán ra 1,2 tỷ token. Lượng token còn lại bị khóa trên các ví chứa.

Tổng số tiền thu về trên ví tổng của dự án Antex là 4,5 triệu USDT (tương đương 4,5 triệu USD, quy đổi theo tỷ giá thấp nhất trong năm 2021 là 101,7 tỷ đồng).

Để biết được số lượng token bán, số tiền thu về cũng như chi phí vào dự án, Nguyễn Hòa Bình giao cho Trần Thị Thúy Vân (kế toán trưởng Công ty CP tập đoàn Nexttech) và Nguyễn Thị Thanh Hương (CFO - giám đốc tài chính) theo dõi, quản lý.

Thời điểm tháng 11/2021 và tháng 12/2021, để tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ, mua token Antex, Shark Bình lợi dụng sự uy tín và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội đã đưa ra thông tin ra mắt quỹ đầu tư Next100 Blockchain.

Theo thông tin Shark Bình đưa trên các phương tiện thông tin đại chúng, quỹ đầu tư này chuyên về công nghệ chuỗi khối, với số vốn cam kết 50 triệu USD trong 10 năm để đầu tư vào dự án Blockchain, trong đó dự án Antex là dự án đầu tiên.

Shark Bình giới thiệu, quảng bá đồng Antex để các nhà đầu tư tin tưởng tiếp tục cầm giữ đồng token Antex, không bán xả ra làm tụt giá Antex, không rút vốn khỏi dự án. Thực tế, ông Bình chỉ góp vốn 2 tỷ đồng.

Mặc dù đưa ra nhiều cam kết đầu tư vào dự án nhưng đến tháng 5/2022, nhiều sản phẩm của dự án chưa hoàn thiện, chưa có lợi nhuận. Trong đó dự án Stablecoin VNDT thực tế chưa thực hiện, đã bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo vào tháng 3/2022.

Tuy nhiên, Shark Bình không đăng tải thông tin này lên các trang mạng xã hội, truyền thông vì như vậy sẽ làm các nhà đầu tư bị mất niềm tin vào dự án Antex và đồng VNDT, có thể dẫn tới sự thất bại của dự án, dự án có thể bị mất đi cổ đông chiến lược nắm giữ Antex lâu dài.

Theo chỉ đạo Nguyễn Hòa Bình và sự được thống nhất của các cổ đông góp vốn, tiền được rút từ ví tổng (ví chứa USDT của các nhà đầu tư) chuyển vào ví điện tử của Mai Thái Hà, bán quy đổi ra tiền Việt Nam Đồng rồi các bị can chia nhau chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Cụ thể, Nguyễn Hòa Bình được chia 8,4 tỷ đồng, chiếm hưởng của nhà đầu tư 6,4 tỷ đồng. Nguyễn Hữu Tuất được chia 1 tỷ đồng, chiếm hưởng của nhà đầu tư 800 triệu đồng. Nhóm Lương, Hà, Sinh, Tùng được chia 7,3 tỷ đồng. Các trưởng nhóm được chia 1 tỷ đồng...

Ngoài ra, một phần tiền khác từ ví tổng là tiền huy động của các nhà đầu tư, theo chỉ đạo của Nguyễn Hòa Bình, chuyển đến ví điện tử của Mai Thái Hà rồi bán được số tiền 20 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Công ty CP Tiện Ngay để cho vay.

Nguyễn Hòa Bình khai khoản tiền này công ty CP Tiện Ngay (là Công ty của Bình góp vốn) dừng hoạt động, không trả được tiền vay.

Khi bị điều tra, ông Bình còn chỉ đạo Bùi Thanh Hải, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Ngân Lượng, xóa dữ liệu liên quan dự án token Antex trong giai đoạn từ tháng 9/2021 đến 12/2021.

Kết quả đối chiếu giữa lộ trình đã công bố (bản cáo bạch) và dữ liệu thực tế cho thấy dự án Antex chỉ hoàn thành một phần nhỏ, ước tính khoảng 15% tổng kế hoạch đề ra; phần lớn hạng mục chưa được triển khai hoặc không có dấu hiệu hoạt động thực tế theo cam kết hoàn thiện toàn bộ trước cuối năm 2023.

Cơ quan điều tra đã đăng báo tìm bị hại của vụ án nhưng đến nay mới tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư với số tiền thiệt hại tạm ước tính khoảng 67 tỷ đồng.

Trong đó, cơ quan điều tra đã làm việc ghi lời khai 29 nhà đầu tư, đề nghị làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng liên quan để trả lại tổng số tiền bị chiếm đoạt là 53 tỷ đồng.

Đối với 17 trường hợp nhà đầu tư còn lại, cơ quan điều tra đã mời làm việc nhưng họ không đến và cũng không cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.