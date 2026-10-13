Shark Bình bị đề nghị truy tố 3 tội danh ở vụ án thứ hai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, trú tại Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech - về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng bị đề nghị truy tố với “Shark” Bình còn có 12 bị can khác, trong đó có Nguyễn Hữu Tuất (SN 1983), Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn (SN 1981, Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô); Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1975, Phó Tổng Giám đốc NextTech) và Nguyễn Hà Thủy (SN 1988, Trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech).

Shark Bình trước khi bị khởi tố.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình là người có trình độ, chuyên môn về công nghệ và tài chính. Tuy nhiên, bị can này đã cùng các bị can khác đưa ra những thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

AntEx từng được giới thiệu là dự án phát triển hệ sinh thái tài chính phi tập trung. Theo thông tin công an công bố trước đó, nhóm phát triển dự án đã phát hành 33,2 tỷ token, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư và thu về khoảng 4,5 triệu USDT, tương đương 117 tỷ đồng.

Ở hành vi vi phạm kế toán, điều tra cáo buộc ông Bình chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu, lợi nhuận. Cụ thể, từ năm 2022 đến tháng 5/2025, Công ty Nextland bán 7 bất động sản, thu về hơn 117 tỷ đồng.

Trong số tiền trên, có khoảng 44,8 tỷ đồng bị để ngoài sổ sách kế toán nhưng vẫn được kê khai, quyết toán thuế. Tuy nhiên, điều tra cho rằng việc dùng 2 hệ thống sổ sách khiến Nhà nước bị thiệt hại hơn 4,3 tỷ đồng.

Hành vi tiếp theo là việc trốn thuế liên quan hoạt động của Công ty Công nghệ Vimo. Điều tra xác định, Shark Bình đã chỉ đạo nhân viên cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, không đưa doanh thu vào sổ sách kế toán.

Bị can còn chỉ đạo hợp thức hóa các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nhằm che giấu thông tin cá nhân sở hữu cổ phần và thậm chí nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để nhận tiền cổ tức được chi trả. Từ đó, bị can trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Shark Bình đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác và có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Cơ quan điều tra cũng ghi nhận bị can có nhân thân, lý lịch tốt, phạm tội lần đầu và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Về trách nhiệm dân sự, cơ quan điều tra đề nghị buộc các bị can hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của nhà đầu tư AntEx, đồng thời khắc phục thiệt hại ngân sách liên quan các hành vi trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán.

Cũng theo kết luận, hiện nay, Shark Bình cùng 12 đồng phạm và gia đình của họ đã nộp tổng số hơn 25,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án.

Đây là vụ án thứ hai Shark Bình bị xử lý hình sự. Trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo ngoại hối của Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Shark Bình đã bị truy tố về tội Rửa tiền và sẽ bị xét xử vào ngày 26/10 tới.