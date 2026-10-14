Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, 45 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”

Cùng bị đề nghị truy tố trong vụ án này còn có 12 người khác; trong đó có Nguyễn Hữu Tuất (43 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn chuyển đổi số NextPay); Đỗ Công Diễn (45 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Vi Mô); Nguyễn Thị Thanh Hương (51 tuổi, phó tổng giám đốc NextTech) và Nguyễn Hà Thủy (38 tuổi, trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech)...

Ảnh: CACC

Theo kết luận điều tra, ông Bình có vai trò trong những sai phạm tại dự án tiền số AntEx, Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Nextland cùng Công ty cổ phần công nghệ Vi Mô, đều liên quan hệ sinh thái NextTech.

Trong kết luận điều tra, cơ quan công an nhận định Nguyễn Hòa Bình là người có trình độ, chuyên môn về công nghệ và tài chính. Tuy nhiên, Bình cùng các bị can khác đã đưa ra thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx để nhận và "chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền đặc biệt lớn".

AntEx từng được giới thiệu là dự án phát triển hệ sinh thái tài chính phi tập trung. Theo thông tin công an công bố trước đó, nhóm phát triển dự án đã phát hành 33,2 tỷ token, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư và thu về khoảng 4,5 triệu USDT, tương đương 117 tỷ đồng.

Từ những tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngoài dự án tiền số, cơ quan công an còn làm rõ hoạt động kinh doanh bất động sản tại Nextland, nơi Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu, lợi nhuận.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến tháng 5/2025, Nextland bán bảy bất động sản, thu về hơn 117,17 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong số tiền này, gần 45 tỉ đồng bị để ngoài sổ sách kế toán.

Kết luận điều tra ghi nhận Nextland đã kê khai, quyết toán thuế đối với khoản doanh thu bị để ngoài sổ sách nói trên. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn xác định việc sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tại Nextland gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,36 tỷ đồng, từ đó đề nghị truy tố Shark Bình về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng theo cơ quan công an, Shark Bình đã chỉ đạo nhân viên cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, không đưa doanh thu vào sổ sách kế toán. Không dừng ở việc để doanh thu ngoài sổ sách, cơ quan điều tra còn xác định Bình chỉ đạo hợp thức hóa các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nhằm che giấu thông tin cá nhân sở hữu cổ phần.

Đáng chú ý, Shark Bình bị cáo buộc nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để nhận tiền cổ tức được chi trả. Bằng những hành vi này, tổng số tiền Shark Bình bị cáo buộc trốn thuế là hơn 38,7 tỷ đồng.

Nguyễn Hữu Tuất được xác định là người giúp sức cho Shark Bình ở cả 2 nhóm hành vi liên quan dự án AntEx và hoạt động trốn thuế tại Vimo. Theo kết luận điều tra, Tuất tham gia phát triển dự án AntEx, giúp sức cho việc chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bị can còn đồng phạm trong việc bán hàng không xuất hóa đơn, để doanh thu ngoài sổ sách tại Vimo, dẫn đến hành vi "trốn thuế số tiền đặc biệt lớn". Với các hành vi này, Tuất bị đề nghị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Quá trình điều tra, Shark Bình đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác và có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Cơ quan điều tra cũng ghi nhận Nguyễn Hòa Bình có nhân thân, lý lịch tốt, phạm tội lần đầu và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Về trách nhiệm dân sự, cơ quan điều tra đề nghị buộc các bị can hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của nhà đầu tư AntEx, đồng thời khắc phục thiệt hại ngân sách liên quan các hành vi trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán.

Từ việc phát hiện thủ đoạn dùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để nhận cổ tức thay cho cá nhân, cơ quan điều tra kiến nghị ngành thuế tăng cường kiểm tra những trường hợp cá nhân "núp bóng" doanh nghiệp nhận cổ tức nhằm trốn thuế thu nhập cá nhân, kết luận nêu.