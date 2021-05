Series Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài của Triệu Lộ Tư lọt Top 1 phim Hot trên FPT Play

Phim Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài - Please Feel At Ease Mr. Ling dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thuần Phong. Phim xoay quanh Cố An Tâm (Triệu Lộ Tư thủ vai) cô nàng shipper vụng về và hết sức bình thường nhưng vô tình đụng trúng Lăng Việt (Lưu Đặc đảm nhận), một tổng tài soái ca và đồng thời là người thừa kế tập đoàn của Hotshot. Sau khi xảy ra tai nạn, Lăng Việt mắc chứng "hoang tưởng bị hại" và luôn yêu cầu An Tâm phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn này và thậm chí là bắt cô phải về nhà chăm sóc anh.



Từ đây chuyện tình Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài bắt đầu xảy ra, An Tâm bởi vì cuộc sống bị làm phiền nên đồng ý "nhặt" tổng tài Lăng Việt về nhà để điều trị nhưng cô không ngờ rằng từ hai con người có tính cách và thân phận trái ngược nhau lại trở nên thân thiết, gắn bó với nhau. Một Cố An Tâm tuy hậu đậu nhưng vô cùng ngây thơ, trong sáng như một chú thỏ đáng yêu gặp phải Lăng Việt lợi dụng sẽ tạo nên những tình huống vừa đáng yêu vừa hài hước.

Nhân vật Cố An Tâm của Triệu Lộ Tư vẫn là kiểu nữ chính dễ thương, có chút ngốc nghếch, giống nhiều vai diễn trước đây của cô. Các dự án phim hiện đại của Triệu Lộ Tư thành công không kém gì phim cổ trang, nên phim mới của cô rất được các fan kỳ vọng.

Về nam chính, Lăng Việt lại là một "cậu ấm" trắng trẻo, không gai góc. Đặc biệt khi đã mất trí nhớ, anh chàng lại càng rơi vào cõi u mê hơn xưa, hằng ngày quanh quẩn trong căn hộ nhỏ của Cố An Tâm mà không nhớ ra mình là một thiếu gia. Tuy nhiên về sau, khán giả có thể yên tâm vì anh chàng này sẽ nhanh chóng nhớ ra "vạch xuất phát" bản thân, có trong tay sự nghiệp và người mình yêu.

Triệu Lộ Tư còn nổi tiếng có khả năng tương tác rất tốt với các bạn diễn nam, đóng chung với ai cũng ngọt ngào, đáng yêu. Tuy nhiên, nam chính Lưu Đặc lại là "hố đen" với các bạn diễn nữ. Lưu Đặc là cái tên mới của màn ảnh, từng tham gia Sáng tạo doanh 2019 cùng Châu Chấn Nam, Hà Lạc Lạc nhưng bị loại trước đêm chung kết. Anh rẽ hướng đóng phim, từng đóng chính Chị đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.

Lưu Đặc sinh năm 1997, có gương mặt non nớt, vai "tổng tài bá đạo là một thử thách dành cho anh. Nam diễn viên có vóc dáng "khổng lồ", nổi bật khi đứng cùng Triệu Lộ Tư. Sự chênh lệch hình thể của hai người khiến Lưu Đặc như "nuốt trọn" bạn diễn, nhưng đây cũng chính là yếu tố thu hút khán giả xem phim.

Cư dân mạng hết lời khen ngợi Triệu Lộ Tư đã chịu "đổi gió" khi từ bỏ thể loại xuyên không. Nhưng vẫn không ít người cho rằng tính cách nhân vật trong bộ phim lần này chưa có sự bứt phá, vẫn theo mô-típ tổng tài - cô gái ngây thơ như nhiều phim ngôn tình khác. Chính vì thế, Triệu Lộ Tư chưa thực sự có thử thách cho bản thân.

Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài gồm 24 tập phim, thời lượng phim 45 phút/tập, được phát sóng trên FPT Play tất cả các ngày trong tuần bắt đầu từ ngày 20/5/2021.