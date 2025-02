Selena Gomez: 5 lần yêu tình cũ của chị em tốt, 2 lần bị cạch mặt vì "giật bồ", Kylie Jenner cũng phải né vội?

Mới đây, nghi vấn BTC lễ trao giải British Academy Film Awards (BAFTA) thay đổi chỗ ngồi sau khi xếp Selena Gomez ngồi gần cặp đôi Kylie Jenner và Timothée Chalamet đã làm dư luận nổ ra ý kiến tranh cãi. Lúc này, đông đảo khán giả khắp các trang MXH từ TikTok đến Facebook rầm rộ nhắc đến mối quan hệ nhạy cảm của bộ 3 này, đặt ra nghi vấn Kylie cố tình tránh Selena và nhờ BTC can thiệp vào chuyện xếp chỗ vì sợ bị cướp mất bạn trai Timothée.

Năm 2024, nữ ca sĩ sinh năm 1992 bị nghi tiếp cận chàng thơ Hollywood nhưng bị "chính thất" Kylie từ chối ở hàng ghế nghệ sĩ tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng. Chưa hết năm 2023, Kylie Jenner từng vào hùa với Hailey Baldwin để chế giễu Selena Gomez. Dù nữ tỷ phú lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn bị netizen "ném đá" kịch liệt, mất hơn 1 triệu follow trên Instagram chỉ trong 5 ngày, chính thức mất danh hiệu người phụ nữ được theo dõi nhiều nhất về tay Selena Gomez. Nhưng, lý do đáng chú ý hơn cả, được hàng loạt khán giả nhắc khéo dưới chủ đề này là tình sử của Selena Gomez với loạt bồ cũ của hội bạn bè kèm bình luận "Có bạn trai đẹp thì phải giữ cho kỹ". Được biết, nữ ca sĩ đình đám từng hẹn hò Nick Jonas, Taylor Lautner, Justin Bieber, Orlando Bloom, The Weeknd... và trùng hợp thay dàn sao nam này đều từng có mối quan hệ tình cảm với những người chị em thân thiết trong showbiz của Selena.

Selena Gomez từng nhiều lần dính phải nghi vấn cơm không lành, canh không ngọt với Kylie Jenner, bị mỹ nhân này phũ vì sợ "cướp" mất Timothée Chalamet

Từ đây, khán giả bỗng nhắc khéo về tình sử của Selena Gomez với tình cũ của dàn chị em từng thân thiết

Hẹn hò Nick Jonas - Bồ cũ của Miley Cyrus

Đều xuất phát điểm là sao nhí, Miley Cyrus và Selena Gomez lớn lên, trưởng thành cùng nhau dưới "mái nhà" Disney. Tuy nhiên, 2 ngôi sao này vốn có quan hệ phức tạp, họ vừa là bạn vừa là thù vì sự cạnh tranh về danh tiếng, hàng loạt sóng gió tranh cãi từ năm 2006 và đỉnh điểm là drama liên quan đến mỹ nam đình đám Nick Jonas vào thời điểm đó.

Năm 2006 - 2008, Miley Cyrus và Nick Jonas duy trì mối quan hệ tình cảm phức tạp, yêu sâu đậm nhưng tan hợp liên tục theo lời của chính nàng "công chúa Disney" này. "Tôi và Nick yêu nhau thật lòng, giờ vẫn còn rất yêu. 2 năm qua, anh ấy luôn ở bên tôi 24/7. Nhưng thật sự khó để giữ mối quan hệ này khỏi tầm ngắm của người khác".

Điều khiến công chúng ngỡ ngàng hơn cả là vào buổi phỏng vấn với tạp chí Seventeen năm 2011, Selena Gomez bộc bạch về tình đầu của mình, và quá nhiều chi tiết của mối tình đầu này trùng khớp với Nick Jonas. Nghi vấn Selena xen giữa Nick và Miley rộ lên trên các mặt báo lớn. Phải đến năm 2016, ngôi sao Wizards of Waverly Place mới nói rõ ngọn ngành với tạp chí W về mối quan hệ với Miley: "Chúng tôi chưa bao giờ tranh cãi. Cả hai cùng thích 1 chàng trai năm 16 tuổi... Giờ chúng tôi đều đã ổn định cả rồi". Năm 2023, bộ đôi tình địch này khiến công chúng ngỡ ngàng khi đăng story ủng hộ lẫn nhau, nói về mối quan hệ tốt đẹp sau bao năm dính tin đồn bất hoà.

Miley và Selena Gomez giờ đây đều đã trưởng thành, ủng hộ lẫn nhau

Selena và Taylor Swift - Chị em tri kỷ cùng hẹn hò "Người sói" Taylor Lautner vào cùng 1 năm

Cả showbiz, không ai là không biết rằng Selena Gomez có người chị em thân thiết nhất là Taylor Swift. Nhưng có lẽ không ít người không biết rõ về chuyện đôi bạn thân này từng thích và hẹn hò cùng 1 chàng trai trong cùng 1 năm. Theo People, Selena từng hẹn hò thoáng qua với Taylor Lautner trong thời gian cô quay bộ phim Ramona and Beezus, còn chàng "người sói" nóng bỏng bậc nhất Hollywood này đang quay Twilight: New Moon.

Cặp đôi quen biết vì Kristen Stewart ở cùng khách sạn với Selena, còn Lautner liên tục đến gặp cô bạn diễn ở địa điểm này. "Chúng tôi tình cờ gặp gỡ ở sảnh khách sạn suốt, rồi hẹn nhau đi ăn trưa, ăn tối. Nhưng lúc đó, tôi biết rằng paparazzi bám theo cả anh ấy và tôi. Còn chúng tôi thật sự chỉ muốn dành thời gian cùng nhau đi chơi, bowling với nhau. Mọi chuyện đã đi quá xa, và mọi người thì phát cuồng vì chúng tôi bên nhau".

Cùng năm, vào tháng 10/2009, Taylor Swift và Taylor Lautner nảy sinh tình cảm khi cùng đóng chung MV Valentine's Day. Vỏn vẹn sau 2 tháng tìm hiểu và hẹn hò công khai, bộ đôi Taylor chia tay. Năm 2010, Taylor Swift còn cho ra mắt hẳn 1 bài hát về tình cũ, và ca khúc Back to December này trở thành bản hit để đời của cô nàng.

Mặc dù vòng tròn quan hệ của 3 ngôi sao này khá phức tạp, nhưng họ lại trở thành hình mẫu "chia tay văn minh" trong showbiz Âu Mỹ bởi đến nay Selena và bộ đôi Taylor đều trở thành bạn bè tốt, ủng hộ lẫn nhau công khai. Nàng "rắn chúa" còn từng mời Taylor Lautner và bà xã của anh đến concert của mình.

Bị nghi "nẫng tay trên" Justin Bieber từ cô bạn cũ Jasmine Villegas



Jasmine Villegas (hay còn được gọi là Jasmine V) không phải cái tên quá nổi trong số các ngôi sao xuất phát từ Disney, nhưng cô lại được nhắc đến nhiều vì mối liên hệ với Justin Bieber và Selena Gomez. Năm 2010, Justin Bieber được cho là cặp kè với cả Selena và Jasmine. Cụ thể từ tháng 1 đến tháng 9/2010, nam ca sĩ có tình cảm thoáng qua với cô nàng đối tác Jasmin suốt tour diễn My World. Sau khi đóng cùng MV tỷ view Baby, Justin đã xin số của mỹ nhân này để tìm hiểu. Nhưng cả hai qua lại chỉ trong vòng 9 tháng, và bản thân Jasmine từng bộc bạch rằng cô cảm thấy "không ở cùng đẳng cấp" với bạn trai. Nữ ca sĩ đau lòng và cảm thấy bản thân thấp kém hơn hẳn khi Justin chỉ yêu cô trong bí mật, nhưng lại công khai chuyện hẹn hò Selena Gomez với cả thế giới ngay sau khi chia tay cô.

"Lúc đó, tôi phải cảm thán rằng 'Ôi trời. Mình đúng là không phải siêu sao như 2 người họ, có lẽ đây chính là lý do mình chẳng thể công khai với anh ta'. Tôi phải trải qua 1 mối quan hệ và giấu giếm mọi thứ chỉ để anh ta có thể công khai với người khác. Lúc đó, tôi còn trẻ quá và có quá nhiều yếu tố xen kẽ. Nhưng thật sự nhiều lúc cảm thấy thật sự khó xử khi đi tour (tour của Justin Bieber, vì cô ta sẽ đến các show diễn đó trong lúc tôi và anh ấy còn đang hẹn hò. Tôi ở ngay đó! Trước tôi còn từng đóng 1 vai trong Wizards of Waverly Place nữa chứ, đúng là vòng lặp cuộc đời", Jasmine chia sẻ.

Jasmine chia sẻ đầy ẩn ý về chuyện Selena thường xuyên tiếp cận, thân thiết với Justin Bieber khi cô hẹn hò nam ca sĩ này

Lời kể của Jasmine làm rộ lên nghi vấn Selena tán tỉnh, "cuỗm" mất Justin khi cô còn đang hẹn hò với chàng ca sĩ hào hoa này. Trùng hợp thay, nữ ca sĩ sinh năm 1993 còn từng là bạn đồng nghiệp có mối quan hệ tốt đẹp với Selena. Cả hai cùng đóng series phim đình đám Wizards of Waverly Place của Disney. Ban đầu mối quan hệ của đôi Jelena được công chúng đặc biệt ủng hộ vì họ đều là siêu sao và rất đẹp đôi, song sau đó dư luận chia ra làm 2 hướng. Bên chỉ trích Selena làm kẻ thứ 3, bên lại bênh vực cả Selena và Jasmine và đổ lỗi cho Justin vì nam ca sĩ này cố tình giấu chuyện tình cảm với bạn gái kém tiếng để tiến tới đàn chị hơn tuổi.

Selena và Jasmine đóng chung phim, vốn từng có mối quan hệ tốt đẹp

Tận 2 lần dính tin đồn tình ái với Orlando Bloom - Chồng của Katy Perry

Katy Perry và Selena Gomez nhiều năm không chỉ ở mức đồng nghiệp thân thiết mà còn là bạn bè. Thế nhưng, 2 người đẹp này đều từng bị kéo vào tin đồn cạch mặt vì tài tử Orlando Bloom. Tháng 4/2014, tờ TMZ tung ảnh Selena Gomez hẹn hò Orlando ở show hài Chelsea Handler, khẳng định cặp đôi qua lại chọc tức để khiến Miranda Kerr và Justin Bieber. Nguyên nhân là bởi vì trước đó, chàng ca sĩ sinh năm 1994 lộ khoảnh khắc tán tỉnh Miranda ở show Victoria's Secret. Tin đồn giữa Selena và Orlando nhanh chóng bị dập tắt bởi chính chủ.

Tiếp tục vào tháng 5/2016, nàng công chúa Disney và tài tử The Lord of the Rings dính tin đồn hẹn hò lần 2. Tờ TMZ gây sốc khi tung ảnh Orlando dựa sát mặt, nằm lên đùi nhau ở after-party tại Las Vegas. Đáng nói cũng vào tháng 5, Katy Perry vừa công khai hẹn hò Orlando sau cuộc gặp gỡ ở Golden Globes. Đây được coi là cú sốc lớn đối với chủ nhân bản hit Roar, mọi mũi dùi dư luận hướng về cặp đôi lộ ảnh tình tứ.

Selena và Orlando bị TMZ tung ảnh thân mật đến tận 2 lần, nhưng cả hai cương quyết phủ nhận chuyện tình cảm

Selena và Orlando có chung người quản lý, đều tham gia hội thảo thường niên We Day California. Dù 2 ngôi sao nhiều lần phủ nhận nghi vấn tình ái và tuyên bố chỉ là bạn, công chúng vẫn không tin. Điều khán giả cảm thấy khó hiểu hơn cả là thái độ của 3 nghệ sĩ sau đó. Không ai lên tiếng về loạt ảnh, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Sau 17 tiếng kể từ khi tin tức chấn động được công bố, Katy mới đập tan nghi vấn chia tay Orlando khi tweet về bài báo nam tài tử này viết cho tờ Time về hoạt động thiện nguyện của anh ở phía Đông Ukraina. 3 năm sau, cặp đôi này đính hôn và hạnh phúc cho tới giờ.

Katy và Selena là bạn tốt, nhưng Selena lại 2 lần bị tung ảnh thân mật với bạn đời của Katy

Bị Bella Hadid cạch mặt vì hẹn hò The Weeknd

Tháng 1/2017, Selena Gomez và The Weeknd bị bắt gặp khoá môi tình tứ, sau đó mới công khai yêu nhau và dắt nhau lên hẳn thảm đỏ Met Gala. 1 lần nữa, nữ hoàng Instagram lại dính vào mối tình cũ của 1 trong những người chị em thân thiết nhất trong vòng bạn bè - siêu mẫu Bella Hadid. Nhưng lần này, cô đã bị người chị em cạch thẳng mặt, hủy theo dõi ngay trên mạng xã hội khi hay tin.

Được biết, Bella và The Weeknd mới chia tay vào tháng 11/2016. Sau chưa đầy 2 tháng, Selena đã hôn hít bồ cũ của người chị em thân cận. Dù là bạn, Selena lại chẳng hề báo trước cho Bella về chuyện này, nàng siêu mẫu cảm thấy bị bạn "chơi bẩn" và phản bội. Mất chị em vì 1 người đàn ông và còn công khai khoe với cả thế giới ở Met Gala, nữ ca sĩ lại nói lời chia tay với The Weeknd sau 9 tháng quen nhau. Sau này, nam ca sĩ đình đám được cho là viết hẳn bài hát Privilege để trách cứ Selena bội bạc, coi mình như người thay thế cho kẻ khác. Chia tay The Weeknd, Selena đã trở lại với tình cũ Justin.

Selena mất tình bạn với Bella vì hẹn hò the Weeknd

Nguồn tin của Hollywood Life chia sẻ: "Trái tim Bella như bị vò nát khi trực tiếp thấy Selena yêu Abel (tên thật của The Weeknd) say đắm tại Met Gala, còn Abel thì trông quá hạnh phúc bên cô bạn gái mới xinh đẹp. Bella muốn quên Abel và chúc cho anh ấy những điều tốt đẹp nhất, nhưng thật khó khăn khi phải chứng kiến những màn thể hiện tình cảm của họ ngay trước mặt cô ấy.

Bella không ngạc nhiên về chuyện Abel và Selena chia tay. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ mối quan hệ đó sẽ bền vững. Bella cũng chẳng dành sự thương cảm gì cho anh ta nữa. Bella từng yêu Abel và từng là bạn với Selena, nên khi họ đến với nhau, Bella đã rất đau đớn. Bella không muốn trở nên xấu tính, nhưng cô ấy tất nhiên cũng chẳng buồn khi hai người họ chia tay. Abel đã nhận được điều mà anh ta xứng đáng, vì thế anh ta chỉ nên tự trách mình thôi".

Vì bị tổn thương, Bella Hadid cũng quyết không hàn gắn lại với người chị em cũ dù được níu kéo nhiều lần. Selena Gomez từng để lại bình luận khen ngợi dưới bức ảnh của Bella Hadid trên Instagram, song Bella đáp lại bằng cách xóa thẳng luôn bài đăng đó. Giữa lúc dư luận tranh cãi về động thái phũ phàng của nàng mẫu, bản thân Selena Gomez lại tỏ ra tiếc nuối và buồn bã khi chia sẻ lại bức ảnh chụp màn hình sự việc kèm bình luận "Điều đó thật tồi tệ" và biểu tượng mặt khóc.

Bella Hadid đau khổ khi đụng độ cả tình cũ và bạn cũ ở Met Gala. Cô dứt khoát "phũ" dù được Selena níu kéo

Nguồn: Cosmopolitan, TMZ, People