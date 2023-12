Selena Gomez tiết lộ đã hẹn hò 6 tháng

Sau khi ngầm xác nhận đang hẹn hò với nhà sản xuất âm nhạc kiêm rapper Benny Blanco, Selena Gomez tiếp tục tiết lộ về thời gian cả hai chính thức trở thành một cặp đôi.

Cụ thể, khi một người hâm mộ khuyên rằng Selena không nên tức giận với những người hâm mộ vì phản ứng của họ trước thông tin hẹn hò, cựu ngôi sao Disney đã đáp trả: "Tôi không tức giận. Chuyện này đã diễn ra được 6 tháng rồi. Tôi sẽ luôn bảo vệ bạn bè, gia đình và người hâm mộ của tôi cho tới ngày tôi chết".

Tiếp theo đó, Selena Gomez vẫn ca ngợi bạn trai mới của mình khi trả lời bình luận của một người hâm mộ khác: "Anh ấy vẫn tốt hơn bất kỳ ai tôi từng hẹn hò. Đó là sự thật". Ngoài ra, giọng ca Lose You To Love Me khẳng định Benny Blanco đối xử với cô ấy tốt hơn bất kỳ ai trên hành tinh này, cô cũng gọi bạn trai mới là "điều tuyệt vời nhất" từng xảy ra với cô.

Selena Gomez và Benny Blanco từng hợp tác vào năm 2019 với ca khúc I Can't Get Enough. Trong thời gian gần đây, cặp đôi thường xuất hiện ủng hộ lẫn nhau tại các sự kiện và được cho là cặp bạn thân trong giới giải trí. Tuy nhiên, những bình luận mới nhất của ngôi sao nhạc pop cho thấy cô và nhà sản xuất âm nhạc này đang hẹn hò.