Selena Gomez ngầm phủ nhận tin đồn hẹn hò Zayn

Sau nhiều ngày im lặng trước tin đồn hẹn hò Zayn Malik, Selena Gomez cuối cùng cũng thẳng thắn chia sẻ về tình trạng mối quan hệ của bản thân hiện tại.

Cụ thể, nữ ca sĩ/diễn viên đã đăng tải một video của bản lên trang mạng Tik Tok và tiết lộ bản thân vẫn còn độc thân. "Em vẫn độc thân. Em chỉ là một người hơi khó chiều thôi nhưng anh sẽ yêu em rất nhiều", Selena đùa cợt khi hét về phía những cầu thủ đang chơi bóng đá trong video này.

Tính từ đầu năm đến nay, cựu ngôi sao Disney đã vướng phải 2 tin đồn hẹn hò. Tin đồn đầu tiên diễn ra vào tháng 1 sau khi cô được nhìn thấy ôm hôn thắm thiết Drew Taggart của The Chainsmokers. Nhiều nguồn tin sau đó cũng cho biết giọng ca Same Old Love và thành viên Chainsmokers vẫn chỉ đang ở giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau, chưa đi đến hẹn hò.

Đến tháng 3, Selena Gomez được cho là đã ăn tối thân mật với Zayn - bạn trai cũ của siêu mẫu Gigi Hadid. Người chủ của nhà hàng này sau đó còn khẳng định đã nhìn thấy cặp đôi hôn nhau tại đây. Tuy nhiên, cả hai ngôi sao sau đó đều im lặng trước tin đồn này.