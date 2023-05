Người hiến thận cho Selena Gomez lảng tránh câu hỏi về nữ ca sĩ

TMZ đã bắt gặp Francia Raisa đi dạo cùng cún cưng của mình trong dịp cuối tuần vừa qua. Ngay sau đó, TMZ đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan tới cô và Selena Gomez sau hàng loạt tin đồn rạn nứt tình bạn. Tuy nhiên, bất chấp hàng loạt những câu hỏi này, người bạn hiến thận cho cựu ngôi sao Disney đã lập tức lảng tránh và thậm chí là "đánh trống lảng", trả lời những câu không hề liên quan.

Trong nỗ lực cuối cùng để có được câu trả lời từ nữ diễn viên Francia, người phóng viên này đã hỏi liệu cô có hiến tặng thận của mình cho Selena một lần nữa không. Lúc này, Francia trả lời: "Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với ai đó về quy trình và quá trình hiến tặng nội tạng".

Bức ảnh Francia Raisa sẵn sàng hiến thận cho Selena Gomez từng khiến cộng đồng mạng cảm động. (Ảnh: Elle)

Tuy vậy, việc liên tục né tránh những câu hỏi liên quan tới Selena cho thấy cả hai chưa hề hàn gắn lại mối quan hệ như những gì người hâm mộ khẳng định trước đó. Thậm chí, trên mạng xã hội, Francia cũng đã hủy theo dõi người bạn thân cũ của mình.

Mối quan hệ giữa Francia và Selena bắt đầu rạn nứt kể từ khi giọng ca Lose You To Love Me khẳng định rằng Taylor Swift là "người bạn thân duy nhất trong giới" trong bài phỏng vấn với Rolling Stone vào tháng 11/2022. Sau khi bài báo được đăng tải, người bạn hiến thận cho Selena đã bình luận ngay phía bên dưới: "Thú vị thật đấy".

Trước đó, tình bạn của cả hai từng được coi là biểu tượng tình bạn của Hollywood khi Francia sẵn sàng hiến thận cho Selena vào năm 2017. Ở thời điểm đó, sức khỏe của Selena yếu đi rất nhiều do căn bệnh Lupus, tuy nhiên nhờ được hiến thận, nữ ca sĩ đã có cơ hội hồi phục.