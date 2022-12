Selena Gomez hé lộ nguyên nhân gặp chứng rối loạn ăn uống: Tất cả là vì… hẹn hò Justin Bieber?

Mới đây, tài khoản TikTok có tên Donttellmymomma.fr đã đăng một clip dài 11 giây về Selena Gomez. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng sau khi được chính tài khoản TikTok chính chủ của nữ ca sĩ vào xem và bình luận. Bên dưới bài đăng, giọng ca Lose You to Love Me đã để lại biểu tượng cảm xúc mặt trầm ngâm - đại diện cho trạng thái buồn bã, thất vọng, cô đơn hoặc tổn thương.

Video của Donttellmymomma.fr đã trình chiếu loạt hình ảnh đời thường của Selena Gomez kèm dòng phụ đề: "Tại sao Selena Gomez luôn trông gầy gò đến vậy khi hẹn hò Justin Bieber?", gợi nhắc câu chuyện nữ ca sĩ từng gặp hàng loạt vấn đề về sức khoẻ, bao gồm cả chứng rối loạn ăn uống trong khoảng thời gian hẹn hò Justin Bieber. Từ việc Selena Gomez chỉ để lại biểu tượng cảm xúc mà không viết thêm điều gì, có thể thấy nữ ca sĩ ngầm đồng tình với việc bài đăng ám chỉ nguyên nhân cô gặp chứng rối loạn ăn uống là vì chuyện hợp tan với giọng ca người Canada.

Selena Gomez sụt cân thấy rõ trong khoảng thời gian yêu Justin Bieber (Ảnh: Tiktok)

Đoạn clip khép lại bằng bức ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Gomez và người hâm mộ thay cho kết luận. Trong ảnh, tài khoản Iluviagom đã viết: "Selena Gomez từng đăng một bức ảnh selfie rất đẹp và tôi bình luận ở dưới rằng 'Justin Bieber chắc phải điên rồi. Tôi vẫn rất yêu quý hai bạn, Selena mãi đỉnh'. Không cô gái nào đáng bị đối xử như thể bản thân không đủ xinh đẹp cả. Thương yêu bạn, Selena Gomez. Cảm ơn vì đã trả lời bình luận của tôi. Yêu bạn nhiều". Phần trả lời bình luận của Selena Gomez tới Iluviagom viết: "Không có tình yêu. Anh ấy giống như một hình mẫu lý tưởng, còn tôi thì quá tầm thường".

Trong quá khứ, Selena Gomez đã trải qua thời gian dài điều trị chứng bệnh lo âu, trầm cảm. Theo TMZ, năm 2018, nữ ca sĩ từng phải nhập viện trong nhiều tuần tại một cơ sở điều trị tâm thần ở East Coast (Mỹ) dành cho các bệnh nhân mắc chứng rối loạn nhân cách, rối loạn ăn uống, tự làm tổn hại bản thân, người cao tuổi mắc trầm cảm... Thời điểm này cũng trùng với lần chia tay cuối cùng của Justin Bieber và Selena Gomez trước khi nam ca sĩ nối lại quan hệ với Hailey Baldwin và tiến tới hôn nhân.

Hồi tháng 10, truyền thông thế giới từng chấn động khi Selena Gomez và Hailey Bieber ôm hôn thắm thiết tại sự kiện Academy Museum Gala tổ chức ở Los Angeles (Mỹ). Hai người đẹp đã xoá tan tin đồn thù hằn nhau vì Justin Bieber (Ảnh: Getty Images)

Nguồn: TikTok