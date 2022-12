Selena Gomez lại "động chạm" đến Justin Bieber

Mặc dù nhiều lần khẳng định đã "đóng chương Justin Bieber" để mở ra một chương mới nhưng Selena Gomez vẫn không ngừng "động chạm" tới tình cũ của mình. Gần đây nhất, cựu ngôi sao Disney một lần nữa khiến khán giả hoang mang khi bình luận vào một video nhắc tới cuộc tình giữa cô và Justin Bieber.

Cụ thể, đoạn video này cho thấy hàng loạt hình ảnh của cặp đôi khi còn hẹn hò vào những năm 2010. Đến cuối video, người đăng tải kèm theo một phát ngôn của Selena Gomez vào năm 2014, nói rằng cô ấy cảm thấy bản thân quá "bình thường" đối với người nổi tiếng như Justin, đồng thời cũng nói thêm rằng Justin thích hẹn hò với người mẫu. Người đăng tải này sau đó cũng viết phần trạng thái cho video của mình: "Đây là lí do tại sao Selena luôn phải thật gầy khi hẹn hò với Justin".

(Ảnh: Getty Images)

Giọng ca 30 tuổi sau đó đã bất ngờ bình luận phía dưới video này với vỏn vẹn một biểu tượng mặt buồn. Điều này khiến nhiều người hâm mộ đồn đoán rằng có lẽ Justin Bieber đã từng miệt thị ngoại hình của nữ ca sĩ trong thời gian hẹn hò.

Tuy nhiên, động thái này của Selena khiến nhiều khán giả ngao ngán. Nhiều người cho rằng, mối tình của Justin - Selena đã kết thúc từ rất lâu rồi, việc nữ ca sĩ nhiều lần nhắc tới Justin trong khi nam ca sĩ đã có vợ là điều không nên làm.

Lần đây nhất chủ nhân bản hit Lose You To Love Me nhắc về tình cũ là trong bộ phim tài liệu của cô My Mind & Me: "Tôi cảm thấy như mình phải trải qua cuộc chia tay kinh khủng nhất và rồi buộc phải quên ngay mọi chuyện vậy. Điều này thật hoang mang. Nhưng tôi nghĩ đây là điều cần phải xảy ra, đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi".