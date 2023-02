Selena Gomez công bố bức ảnh từng xoá đi vì sợ hở quá đà, ai dè khiến Gigi Hadid và hơn 13 triệu fan phát sốt

Selena Gomez vừa qua đã trở thành nữ hoàng Instagram, vượt mặt Kylie Jenner và loạt mỹ nhân quyền lực để trở thành sao nữ có nhiều lượt theo dõi nhất nền tảng mạng xã hội này với mốc 283 triệu follower. Và để ăn mừng sự kiện này, nữ diễn viên đình đám đã quyết định đăng lại tấm ảnh từng tự xoá đi vì cho rằng hình ảnh này hơi quá đà. Nhiều khán giả cho rằng, cô nàng sợ để lộ hình ảnh quá hở hang của mình lên mạng xã hội nên mới xoá đi dấu vết.

Nhưng không những không bị chê phản cảm, bức ảnh khoe thân hình bốc lửa của Selena Gomez nhận được hơn 13 triệu lượt like chỉ sau 1 ngày đăng tải, loạt sao đình đám như Gigi Hadid hay Lauren Jauregui của Fifth Harmony cũng phải vào nhấn like, bình luận sôi nổi: "Đây là một trong những bức hình em thích nhất của chị". Phải công nhận rằng dù được chụp trong điều kiện ánh sáng kém, Selena Gomez vẫn khiến người xem phải choáng ngợp với thần thái sắc sảo, gương mặt như búp bê và vòng 1 đẫy đà được tôn lên trọn vẹn trong bộ đầm quây táo bạo. Điều làm nên giá trị cho bức hình này chính là biểu cảm đầy tự tin và ánh nhìn mê hoặc của nữ diễn viên kiêm ca sĩ này.

Selena Gomez đăng lại bức hình đã xoá trước đây. Dù bản thân nữ ca sĩ cho rằng hình ảnh có phần quá đà song người xem lại rần rần thích thú, choáng ngợp trước vẻ đẹp quyến rũ của nữ diễn viên

Không chỉ hơn chục triệu người hâm mộ, ngay cả loạt sao như Gigi Hadid hay Lauren Jaureguicũng phải mê mẩn nhan sắc, phong thái tự tin của nàng công chúa Disney

Được mệnh danh là nữ hoàng Instagram, Selena Gomez có được lượng follower khủng nhất với con số lên đến 283 triệu người. Điều này chứng tỏ sức ảnh hưởng quá lớn của nữ nghệ sĩ trên phạm vi toàn cầu. Một trong những điều khiến Selena trở thành cái tên hot như vậy trên nền tảng mạng xã hội này đó chính là cách hâm nóng tên tuổi, nhan sắc xuất chúng và nội dung truyền cảm hứng tình cực.

Nguồn: Instagram