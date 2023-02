Selena Gomez và câu chuyện tăng cân: "Tôi không phải người mẫu"

Selena Gomez mới đây đã có buổi trò chuyện với những người hâm mộ thông qua nền tảng TikTok. Trong đó, nữ ca sĩ/diễn viên đã chia sẻ về những lùm xùm liên quan tới ngoại hình "quá cân" của cô. Selena cho biết việc phải dùng thuốc điều trị căn bệnh Lupus ban đỏ đã khiến cô bị phù và tăng cân. Đây là tác dụng phụ của loại thuốc này.

"Khi tôi sử dụng thuốc, cơ thể tôi thường có xu hướng bị trữ nước và điều này là hoàn toàn bình thường. Khi không sử dụng nữa, tôi lại giảm cân", Selena chia sẻ, "Tôi chỉ muốn nói và động viên mọi người - những người xấu hổ vì những gì đang trải qua - rằng không ai biết câu chuyện thật đằng sau cả, các bạn vẫn rất xinh đẹp và tuyệt vời".

Ngay sau đó, cựu ngôi sao Disney tiếp tục nói thêm về trải nghiệm của bản thân khi thường xuyên bị bàn tán về ngoại hình. "Tôi không phải một người mẫu và mãi mãi không bao giờ là người mẫu. Nếu bạn không thể ủng hộ và hiểu tôi, hãy đi đi bởi vì tôi không thể tin có những người lại miệt thị người khác vì ngoại hình hay vì bất kì điều gì", Selena nói thêm.

Đây không phải lần đầu tiên giọng ca Lose You To Love Me trải lòng về chuyện ngoại hình của bản thân. Trong vài năm gần đây, nữ ca sĩ thường xuyên đấu tranh nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về sức khỏe của bản thân cũng như cảnh báo về nạn miệt thị ngoại hình đang diễn ra.