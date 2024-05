Tính tới thời điểm hiện tại, bộ phim Emilia Perez của Selena Gomez đang là tác phẩm nhận tràng pháo tay tán thưởng dài nhất tại LHP Cannes 2024 với thời lượng 9 phút, kèm theo rất nhiều tiếng hò reo, huýt sáo và cổ vũ. Trước sự đón nhận tích cực này, ngôi sao sinh năm 1992 đã bật khóc vì quá xúc động ngay tại buổi chiếu phim.

Selena Gomez bật khóc nức nở khi nhận tràng pháo tay dài nhất Cannes 2024

Emilia Pérez kể về hành trình chạy trốn của trùm ma túy người Mexico Manitas. Hắn thuê luật sư Rita giúp mình dàn xếp cuộc đào tẩu này nhằm thoát tội. Để rũ bỏ mọi chứng cứ, Manitas quyết định chuyển giới và sống một cuộc đời mới. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong, gã trùm ma túy thực chất từ lâu đã muốn trở thành phụ nữ.

Trong phim, Selena Gomez vào vai vợ của nhân vật chính Manitas del Monte (Karla Sofía Gascón đóng). Giới phê bình đánh giá cao màn thể hiện của nữ diễn viên, khen ngợi cô thể hiện được cả tính cách rắn rỏi và yếu mềm của nhân vật.

Selena Gomez cho biết ngay lập tức bị thu hút khi đọc kịch bản. Cô chia sẻ: "Đây là một bộ phim quyến rũ, đau lòng và thực sự khiến tôi phải cảm động. Tôi cũng rất yêu thích những ca khúc trong phim. Tôi thấy chúng thực sự rất tuyệt vời".





Selena Gomez cùng dàn sao của bộ phim trên thảm đỏ.

Thời gian gần đây, Selena Gomez tạm gác sự nghiệp ca hát để tập trung đóng phim. Năm ngoái, cô gây chú ý với vai diễn trong series hài Only Murders in the Building. Người đẹp cũng giữ vai trò nhà sản xuất của loạt phim Wizards Beyond Waverly Place - ngoại truyện của series Wizard of Waverly Place từng giúp đưa cái tên Selena Gomez đến với đông đảo khán giả toàn cầu. Dự án tiếp theo của cô dự kiến là bộ phim tiểu sử về nữ ca sĩ nổi tiếng Linda Ronstadt đang trong quá trình sản xuất.

Được Được