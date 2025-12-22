Selen là nguyên tố chống ung thư, nếu cơ thể gửi 3 tín hiệu này có nghĩa là bạn đang thiếu nó, hãy bổ sung ngay nhé!

Trong số các vi chất cần thiết cho cơ thể, selen là cái tên ít được nhắc tới hơn so với canxi hay sắt. Thế nhưng, đây lại là nguyên tố vi lượng giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tế bào, duy trì miễn dịch và hỗ trợ hoạt động của nhiều cơ quan trọng yếu.

Selen tham gia trực tiếp vào hệ thống chống oxy hóa của cơ thể, là thành phần cấu tạo nên các enzyme có nhiệm vụ trung hòa gốc tự do, bảo vệ màng tế bào và làm chậm quá trình lão hóa. Nhờ đó, selen được xem là “lá chắn” giúp cơ thể chống lại nhiều tổn thương âm thầm diễn ra mỗi ngày.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều nghiên cứu dịch tễ học cho thấy việc duy trì lượng selen phù hợp có liên quan đến khả năng giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính, trong đó có bệnh tim mạch và một số loại ung thư. Selen còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường miễn dịch, giúp cơ thể phản ứng hiệu quả hơn trước virus và vi khuẩn.

Dù cần thiết, nhưng nhu cầu selen của cơ thể thực tế không cao. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhu cầu khuyến nghị dinh dưỡng hằng ngày đối với nam giới trưởng thành là 34mcg selen mỗi ngày, nữ giới trưởng thành là 26mcg. Trong khi đó phụ nữ mang thai cần tới 30 mcg selen (trong 3 tháng cuối của thai kỳ), phụ nữ nuôi con bú cần từ 35 -42 mcg/ngày.

Điều đáng lưu ý là selen không phải “càng bổ sung nhiều càng tốt”. Nếu dùng quá liều, đặc biệt dưới dạng viên uống, selen có thể gây ra tác dụng phụ như rối loạn tiêu hóa, rụng tóc, mệt mỏi và nhiều vấn đề khác. Vì vậy, cách an toàn nhất vẫn là bổ sung selen thông qua chế độ ăn uống hằng ngày, từ các nguồn thực phẩm tự nhiên như hải sản, thịt, nội tạng động vật, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt.

Dấu hiệu cơ thể thiếu selen

Trong đời sống hiện đại, không ít người rơi vào tình trạng thiếu selen mà không hề hay biết. Cơ thể thường phát ra những tín hiệu cảnh báo khá rõ ràng, nhưng dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường.

Dấu hiệu đầu tiên dễ nhận thấy là hệ miễn dịch suy giảm

Người thiếu selen thường xuyên cảm thấy cơ thể “yếu đi”, dễ cảm cúm, nhiễm trùng, ốm vặt lặp đi lặp lại trong thời gian ngắn. Khi thiếu vi chất này, khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể suy giảm, khiến virus và vi khuẩn có cơ hội tấn công dễ dàng hơn.

Một biểu hiện khác liên quan mật thiết đến tuyến giáp

Selen tham gia vào quá trình tổng hợp và chuyển hóa hormone tuyến giáp, vì vậy khi thiếu hụt, chức năng tuyến giáp có thể bị rối loạn. Người bệnh thường cảm thấy mệt mỏi kéo dài, buồn ngủ, giảm năng lượng, đôi khi kèm theo những thay đổi bất thường về cân nặng hoặc nhịp tim. Những triệu chứng này rất dễ bị quy kết cho áp lực công việc hay stress, trong khi nguyên nhân sâu xa có thể nằm ở sự thiếu hụt vi chất.

Dấu hiệu thứ ba là cảm giác đau cơ và mệt mỏi kéo dài, đặc biệt rõ rệt sau khi lao động hoặc vận động nhiều

Khi cơ thể thiếu selen, khả năng bảo vệ tế bào cơ bị suy giảm, khiến cơ bắp dễ tổn thương hơn và phục hồi chậm hơn. Nhiều người dù không làm việc quá sức nhưng vẫn thường xuyên cảm thấy uể oải, đau nhức toàn thân mà không tìm được nguyên nhân rõ ràng.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu cơ thể xuất hiện những biểu hiện trên trong thời gian dài, việc kiểm tra tổng thể sức khỏe và xem xét đến yếu tố vi chất, trong đó có selen, là điều cần thiết. Tuy nhiên, người dân không nên tự ý bổ sung selen bằng thực phẩm chức năng khi chưa có tư vấn y tế, bởi thừa selen cũng nguy hiểm không kém thiếu selen.

Về lâu dài, một chế độ ăn đa dạng, cân bằng, giàu thực phẩm tự nhiên vẫn là nền tảng quan trọng nhất để cơ thể duy trì đủ lượng vi chất cần thiết. Selen tuy nhỏ bé, nhưng lại là mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh sức khỏe tổng thể và đôi khi, chỉ cần chú ý hơn một chút đến những tín hiệu của cơ thể, chúng ta có thể phòng tránh được nhiều vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.