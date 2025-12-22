Sao phim "Sex and the City" 60 tuổi vẫn đẹp rạng ngời, tiết lộ 1 thói quen cực tốt khi tắm

Ra mắt từ cuối thập niên 1990, “Sex and the City” không chỉ là bộ phim đình đám về tình bạn và thời trang, mà còn tạo nên những biểu tượng phụ nữ hiện đại trên màn ảnh nhỏ. Trong đó, nhân vật Charlotte York do Kristin Davis thủ vai luôn được nhớ tới với vẻ ngoài thanh lịch, nữ tính.

Kristin Davis - ngôi sao của "Sex and the City" trong một bộ ảnh chụp cho một tạp chí vào năm 2022 (Ảnh: New Beauty).

Điều khiến nhiều khán giả bất ngờ là dù đang ở tuổi 60 nhưng Kristin Davis vẫn giữ được diện mạo tươi tắn, làn da rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực. Bên cạnh chế độ sinh hoạt điều độ, nữ diễn viên cho biết có một thói quen rất đơn giản khi tắm mà cô đặc biệt yêu thích và duy trì trong nhiều năm.

Thói quen khi tắm của sao phim “Sex and the City”

Đó chính là ngâm mình trong nước nóng. Chia sẻ với tạp chí Self, Kristin Davis cho biết cô thường xuyên bị đau lưng do phải vận động nhiều, chăm sóc con nhỏ và thú cưng. Vì vậy, hàng ngày, cô chọn cách ngâm mình trong bồn nước nóng để cơ thể được thư giãn hoàn toàn.

Vẻ đẹp rạng rỡ của sao phim "Sex and the City" ở tuổi 60 (Ảnh: Getty)

Nữ diễn viên thừa nhận cô đặc biệt yêu thích cảm giác nằm yên trong làn nước ấm. Với cô, việc ngâm mình trong nước nóng không chỉ giúp giảm đau mỏi lưng mà còn mang lại sự thư thái về tinh thần. Đây là điều rất quan trọng để duy trì vẻ ngoài trẻ trung và tâm trạng tích cực.

Hình ảnh của Kristin Davis trong phim "Sex and the City" (Ảnh: Getty).

Ngâm mình trong bồn nước nóng tốt như tập thể dục nhịp điệu

Nghiên cứu cho thấy ngâm mình trong bồn nước nóng có thể mang lại một số lợi ích sức khỏe tương tự như tập thể dục nhịp điệu, tờ The Guardian thông tin.

1. Giảm đau mỏi cơ bắp, hỗ trợ phục hồi thể chất

Nhiệt từ nước nóng giúp giãn cơ, giảm căng cứng và làm dịu các cơn đau sau vận động hoặc lao động nặng. Một số nghiên cứu về liệu pháp nhiệt cho thấy, nhiệt độ ấm có thể giúp giảm đau cơ, hỗ trợ quá trình phục hồi và cải thiện cảm giác dễ chịu ở những người thường xuyên bị đau mỏi hoặc mắc các bệnh đau cơ mạn tính.

2. Tăng cường hoạt động não bộ, cải thiện tinh thần

Ngâm mình trong nước nóng được ghi nhận có thể kích thích cơ thể sản sinh endorphin - hormone tạo cảm giác hạnh phúc và thư giãn. Ngoài ra, tắm nước nóng còn liên quan đến việc gia tăng một số chất bảo vệ thần kinh, giúp cải thiện sự minh mẫn, giảm căng thẳng tinh thần và mang lại cảm giác thư thái rõ rệt sau khi tắm.

Tắm nước nóng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Getty).

3. Hỗ trợ tim mạch và tuần hoàn máu

Khi cơ thể tiếp xúc với nước nóng, mạch máu giãn nở, giúp máu lưu thông tốt hơn và làm giảm huyết áp tạm thời. Hiệu ứng này được đánh giá có phần tương đồng với vận động nhẹ. Một nghiên cứu kéo dài nhiều năm tại Nhật Bản cho thấy, những người có thói quen tắm bồn thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ thấp hơn so với nhóm hiếm khi tắm nước nóng.

4. Cải thiện tâm trạng, hỗ trợ chống trầm cảm

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các vùng não điều hòa thân nhiệt cũng liên quan đến cảm xúc. Việc làm tăng nhẹ nhiệt độ cơ thể thông qua tắm bồn nước nóng có thể thúc đẩy các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin - yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tâm trạng. Nhờ đó, tắm nước nóng được xem là một cách hỗ trợ cải thiện tinh thần, đặc biệt với những người thường xuyên căng thẳng hoặc mệt mỏi.

5. Giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn

Tắm nước nóng vào buổi tối có thể giúp điều chỉnh nhịp sinh học của cơ thể. Sau khi rời khỏi bồn tắm, nhiệt độ cơ thể giảm dần, tạo tín hiệu tự nhiên giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ. Nhiều nghiên cứu ghi nhận, tắm nước ấm trước giờ ngủ khoảng 1 - 2 tiếng có thể giúp ngủ nhanh hơn và nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Các chuyên gia khuyến nghị, khi ngâm bồn nước nóng, mọi người nên để nước ngập tới vai, với nhiệt độ khoảng 40°C và ngâm trong khoảng một giờ để mang lại hiệu quả tốt nhất.