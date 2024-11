Sẽ thật tiếc nếu không ăn loại rau này vào mùa đông: Là "vua rau củ", rẻ tiền nhưng làm món ăn ngon lại tốt sức khỏe

Như chúng ta đã biết, có rất nhiều loại rau được mệnh danh là "vua rau củ" bởi chúng có thành phần dinh dưỡng đặc biệt cao, cải thiện tốt cho chức năng sức khỏe cụ thể nào đó. Hôm nay chúng tôi chia sẻ với bạn một loại rau củ quen thuộc, có rất nhiều trong mùa đông, đó là củ cải. Dù có hình thức không bắt mắt cho lắm nhưng củ cải được ví von là "nhân sâm trắng" vì có nhiều công dụng trong việc hỗ trợ sức khỏe tổng thể, giống như nhân sâm, giúp trị lao phổi và tiểu đường hiệu quả.

Củ cải là một trong những thực phẩm lý tưởng cho hệ hô hấp của chúng ta. Nó rất giàu vitamin C, kali và chứa các phytochemicals có khả năng giảm viêm và bảo vệ phổi. Ngoài ra, củ cải còn giúp chữa ho, viêm họng, phòng ung thư nhờ vào hàm lượng vitamin B và khoáng chất cao, đặc biệt là vitamin C. Nó cũng giữ cho cơ thể đủ nước, cải thiện làn da, phòng tránh thiếu máu, hỗ trợ tiêu hóa, và có thể trị mụn nhờ vào nguồn vitamin A, C dồi dào. Những chất xơ thực vật trong lá củ cải cũng góp phần cải thiện hệ tiêu hóa và làn da. Một số bài thuốc dân gian cũng đã sử dụng củ cải trắng để chữa trị các bệnh khác nhau.

So với củ cải trắng và củ cải xanh, củ cải tím (loại to) có hàm lượng sắt, canxi, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác cao hơn. Đồng thời là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Sẽ thật thiếu sót nếu khi vào mùa củ cải mà chúng ta không biết tận dụng để chế biến nhiều món ngon cho gia đình trong mùa đông này. Bạn có thể dùng củ cải để hầm xương, ngâm chua, nấu canh, muối kim chi và làm món cuốn rồi hấp. Hôm nay chúng ta hãy dùng cải để làm món ăn siêu thú vị - món cuộn rau củ hấp; nhân có vỏ mỏng béo ngậy, cực kỳ mềm mại, khi cắn một miếng sẽ thấy ngập tràn rau củ và mùi thơm.

Nguyên liệu làm món miến trộn củ cải và đậu phụ cuốn

1 củ cải tím, 1 miếng đậu phụ to, một nắm miến khoai lang, một lượng rau mùi vừa phải, lượng ớt bột thích hợp, 3 cây hành lá cắt nhỏ, muối, 1 thìa canh bột nấm hương tươi, dầu ăn, 400g bột mì, nước tương đen.

Cách làm món miến trộn củ cải và đậu phụ cuốn

Bước 1: Củ cải bạn rửa thật sạch, ngâm với nước muối khoảng 15 phút để loại bỏ tạp chất. Sau đó cắt bỏ 2 đầu củ cải rồi xắt thành sợi mỏng và để riêng. Bạn cũng có thể dùng dụng cụ để bào củ cải thành sợi. Cho củ cải vào một âu lớn, sau đó rắc chút muối rồi trộn đều, ướp trong 10 phút để loại bỏ bớt nước.

Bước 2: Đậu phụ bạn rửa sạch rồi cắt thành dạng hạt lựu nhỏ. Miến khoai lang rửa sạch rồi trụng qua nước nóng cho mềm, vớt ra và cắt nhỏ. Cho miến vào bát tô, chờ nguội thì thêm nước tương đen, trộn đều để tạo màu. Rửa sạch và cắt nhỏ rau mùi rồi đặt sang một bên.

Bước 3: Vớt củ cải đang ướp muối ra, vắt kiệt nước. Sau đó cho vào âu trộn lớn, thêm hành lá xắt nhỏ. Tiếp đó tùy vào khẩu vị mà thêm một lượng bột ớt thích hợp (hoặc bỏ qua). Sau đó đun nóng khoảng 1 thìa canh dầu ăn rồi đổ lên trên ớt bột và hành lá cắt nhỏ. Việc này sẽ giúp tỏa mùi thơm của 2 nguyên liệu.

Bước 4: Đổ đậu phụ, miến cắt nhỏ và rau mùi vào âu đựng củ cải đã thái sợi. Tiếp đó rắc thêm chút muối và bột nấm hương tươi vào, trộn đều để tạo thành phần hỗn hợp nhân cho món cuốn.

Bước 5: Rắc một ít muối vào 400g bột mì rồi khuấy đều, sau đó bạn chia đôi phần bột. Dùng nước sôi trộn với 1 phần bột mì. Phần còn lại bạn nhào với nước lạnh. Sau đó trộn 2 phần bột vào với nhau để được khối đồng nhất, mịn. Đậy kín khối bột và để sang một bên cho nghỉ 10 phút.

Bước 6: Lấy bột ra, chia thành nhiều miếng đều nhau. Sau đó dùng dụng cụ cán thành khối mỏng hình chữ nhật. Tiếp đó lấy một phần nhân dàn đều lên trên miếng bột rồi cuộn lại từ một đầu và bịt kín. Sau đó bạn giữ hai đầu bằng cả hai tay, ấn nhẹ dồn về phía giữa để tạo hình.

Bước 7: Cho các cuộn rau củ đã hoàn thành vào xửng hấp. Đậy nắp lại và bật lửa lớn để bắt đầu hấp. Sau khi quan sát nồi đã bùng đầy hơi nóng thì bạn tiếp tục hấp khoảng 10 phút thì tắt bếp và lấy ra. Món miến trộn củ cải và đậu phụ cuốn đã hoàn thành, bạn có thể pha nước tương với chút gừng, tỏi, ớt để chấm cùng.

Thành phẩm món miến trộn củ cải và đậu phụ cuốn

Từng chiếc cuốn với nhân miến trộn củ cải và đậu phụ có lớp vỏ mỏng và mềm, nhân đầy đặn, hương vị đậm đà, vị cay nhẹ thực sự làm tăng thêm hương vị. Nếu bạn đã chán những cách ăn củ cải thông thường, hãy thử món này, phương pháp chế biến cũng rất lành mạnh. Món ăn này bạn có thể dùng cho bữa sáng cũng đầy đủ năng lượng và dinh dưỡng.