Sẽ thanh tra Bệnh viện K, Bệnh viện Việt Đức trong năm 2026

Theo Quyết định số 1176/QĐ-TTCP phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2026, Thanh tra Chính phủ dự kiến triển khai tổng cộng 89 cuộc thanh tra, bao gồm 67 cuộc thanh tra chính thức và 22 cuộc thanh tra dự phòng.

Trong kế hoạch, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra Bệnh viện K, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và các đơn vị trực thuộc; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến 2 bệnh viện trên.

Nội dung thanh tra sẽ tập trung vào việc thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và các quy định của pháp luật khác có liên quan, tập trung vào tự chủ trong tổ chức và nhân sự; thực hiện nhiệm vụ, phát triển các hoạt động chuyên môn, các hoạt động khác phục vụ khám chữa bệnh; tự chủ về tài chính, tài sản. Thời kỳ thanh tra: Giai đoạn 2024 - 2025.

Theo Cuộc thanh tra dự kiến kéo dài 60 ngày. Đối với Bệnh viện K, dự kiến thời gian triển khai thanh tra là Quý III/2026, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức là Quý IV/2026.

Trong lĩnh vực y tế, Thanh tra Chính phủ cũng có kế hoạch thanh tra đối với với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh. Dự kiến thời gian thanh tra là Quý II/2026.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc tổ chức triển khai nhiệm vụ theo quy định trong lĩnh vực phòng bệnh (tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch y tế biên giới, quản lý và thực hiện triển khai các chương trình, dự án trong lĩnh vực phòng bệnh...); quản lý tài chính, tài sản. Thời kỳ thanh tra: Giai đoạn 2023 - 2025.

Trong kế hoạch, Thanh tra Chính phủ nêu rõ mục đích của việc thực hiện thanh tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót trong quản lý nhà nước; có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngoài ra, qua việc thanh tra sẽ kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật còn bất cập, sơ hở. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phan Trang