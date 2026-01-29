Con gái tỷ phú giàu nhất thế giới: Từ "đóa hồng đen" hàng nghìn tỷ viết đơn từ bỏ cha ra đường mưu sinh

Thời gian qua, đời sống riêng tư của con cái các ngôi sao, người nổi tiếng liên tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Không chỉ thừa hưởng danh tiếng từ cha mẹ, nhiều "rich kid" còn khiến công chúng tò mò bởi những lựa chọn sống khác biệt, thậm chí gây tranh cãi. Trong số đó, câu chuyện về cô con gái chuyển giới của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk từng khiến truyền thông quốc tế dậy sóng.

Chân dung cô con gái "lập dị" của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk

Elon Musk là doanh nhân công nghệ và nhà sáng chế nổi tiếng, đồng thời là nhà sáng lập SpaceX, đồng sáng lập Tesla Motors và PayPal. Ông hiện được xem là tỷ phú giàu nhất thế giới, có ảnh hưởng lớn đến các lĩnh vực công nghệ, hàng không vũ trụ và xe điện.

Theo Forbes với khối tài sản ước tính lên tới 788 tỷ USD (tương đương khoảng 20 triệu tỷ đồng), Elon Musk không chỉ là người giàu nhất thế giới mà còn sở hữu quy mô tài sản vượt xa mọi tỷ phú đương đại.

Về đời tư vị tỷ phú này từng kết hôn nhiều lần và có nhiều con. Trong số những người con của tỷ phú giàu nhất thế giới này có một người gây chú ý dư luận.

Cậu con trai nhà Elon Musk chuyển giới khiến vị tỷ phú công nghệ mãi chẳng thể nguôi ngoai.

Bên cạnh khối tài sản "siêu to khổng lồ" cuộc sống sang chảnh, tỷ phú Elon Musk không hài lòng khi có một cô gái chuyển giới. Vivian Wilson là con gái chuyển giới của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk và hiện theo đuổi sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp.

Được biết Vivian (tên khai sinh là Xavier Alexander Musk) vốn là con trai của Elon Musk và người vợ đầu tiên - bà Justine Wilson, một nhà văn người Canada. Tuy nhiên, sau khi nhận ra giới tính thật của mình, con cả của Elon Musk đã chính thức chuyển giới vào năm 2020. Không chỉ vậy, ngay sau khi bước sang tuổi 18, cô đã thay đổi tên và giới tính trên giấy tờ pháp lý, chính thức lấy họ Wilson của mẹ và đơn phương cắt đứt liên lạc với người cha tỷ phú.

Trước đó khi thấy con cả tuyên bố không muốn có bất cứ liên hệ nào với mình, tỷ phú Elon Musk gây tranh cãi dữ dội khi tuyên bố: "Con tôi Xavier Musk đã chết vì vi rút tư tưởng cấp tiến", đồng thời có những phát ngôn nhạy cảm về cộng đồng người chuyển giới.

Con gái tỷ phú Elon Musk xác định cô là một phụ nữ chuyển giới và song tính (bixexual) và chẳng ngần ngại thể hiện niềm tự hào vì được sống thật trên mạng xã hội. Cô gái sinh năm 2004 này chia sẻ: "Tôi là một người trưởng thành rồi, cuộc sống của tôi nên do chính tôi tự định nghĩa".

Từ bỏ quyền thừa kế quyết mưu sinh bằng đam mê

Kể từ khi từ bỏ người cha giàu có, Vivian Wilson làm việc hăng say để mưu sinh, ngoài công việc người mẫu, Vivian làm nhiều công việc khác nhau như tham gia các hoạt động nghệ thuật đường phố, văn hóa và trò chơi điện tử - những điều giúp cô cảm thấy tự do sáng tạo và thoát khỏi cái bóng "con tỷ phú".

Nhờ ngoại hình cao ráo, thần thái hơn người và thân phận đặc biệt, Vivian Wilson thu hút sự chú ý ngay khi mới chập chững vào nghề. Cô nhận được cơ hội xuất hiện trên các tờ báo danh giá cũng như sải bước trên sàn diễn thời trang của các nhà tạo mẫu đình đám.

Sau thời gian dài "chân ướt chân ráo" vào nghề, có thể thấy được cô con gái chuyển giới của Elon Musk đang dần thoát khỏi ánh hào quang từ người cha nổi tiếng, tự gây dựng sự nghiệp riêng cho mình. Dù từ mặt cha nhưng Vivian Wilson luôn được mẹ ủng hộ hết mình.

Cô cũng từng tiết lộ mình mắc chứng ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý), khiến tuổi trẻ gặp không ít thách thức. Tuy vậy, Vivian cho rằng chính những khó khăn này giúp cô trở nên kiên cường hơn và trân trọng những giá trị giản dị của cuộc sống.

Quyết định chuyển giới và từ bỏ họ cha phần nào phản ánh mối quan hệ căng thẳng giữa Vivian và Elon Musk. Cô lựa chọn cuộc sống độc lập, không nhận bất kỳ khoản thừa kế nào từ khối tài sản khổng lồ của cha.

Vivian Wilson rất cá tính và từng chia sẻ với Teen Vogue, Vivian cho biết cô không quan tâm đến suy nghĩ của cha mình và cảm thấy mệt mỏi khi thường xuyên bị gắn với tên tuổi của ông. Hiện tại, Vivian Wilson hoạt động tích cực trên mạng xã hội với khoảng 1 triệu người theo dõi trên Instagram, nơi cô thường chia sẻ hình ảnh công việc và các sự kiện thời trang tham dự.