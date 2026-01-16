Mẹ nghèo khẩn cầu sự sống cho con gái 8 tuổi đang nguy kịch trong bệnh viện

Sáng sớm, người dân lui tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An lại bắt gặp hình ảnh tiều tuỵ của chị Nguyễn Thị Vinh (44 tuổi, trú xóm Đập Đanh, xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An) ngồi gục bên cánh cửa hành lang bệnh viện. Khuôn mặt mệt mỏi hướng vào phía trong phòng cấp cứu, nơi con gái Hoàng Thu Trang (8 tuổi) mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, đang rất nguy kịch.

Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày bệnh của bé Trang tiến triển nặng, được chăm sóc đặc biệt tại phòng cấp cứu, chị Vinh chỉ được phép vào thăm con mỗi ngày 3 lần vào sáng, trưa, tối. Mỗi lần như vậy khoảng một tiếng đồng hồ, rồi chị lại ra ngoài hành lang đợi. Đêm đến, chị trải chiếc chiếu mỏng, nằm co ro ngoài hành lang bệnh viện, gần như thức trắng trong nỗi lo sợ mất con.

Bé Trang chỉ có một quả thận và đang héo ùa dần, sự sống mong manh

Gia đình chị Vinh có 4 người con, bé Trang là con út và cũng là con gái duy nhất. Khi mới 3 tháng tuổi, Trang có nhiều biểu hiện bất thường như bụng căng cứng, nôn ói liên tục, sốt nhẹ kéo dài. Đi khám, vợ chồng chị chết lặng khi bác sĩ thông báo cơ thể cháu chỉ có 1 quả thận và đang bị khô héo dần.

"Bác sĩ nói muốn duy trì sự sống cho con chỉ có 2 cách là thay thận hoặc lọc thận nhân tạo. Nhưng con còn quá nhỏ, phải chờ cân nặng đạt ít nhất 15kg mới có thể phẫu thuật. Suốt 8 năm qua, con vẫn chưa đủ cân nặng, bệnh ngày càng nặng hơn. Tôi phải làm sao để cứu con đây?", chị Vinh nghẹn ngào.

Chị Trang cầu cứu và hy vọng phép màu sẽ đến với con gái bất hạnh

Kể từ khi phát hiện bệnh, đều đặn mỗi tháng, chị Vinh đưa con ra Hà Nội tái khám và lấy thuốc về điều trị. Đến tháng 6/2024, bệnh của bé Trang chuyển sang suy thận giai đoạn cuối, kèm theo suy tuyến yên và cao huyết áp, buộc phải chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống. Không đủ điều kiện bám trụ bệnh viện lâu dài, gia đình quyết định phẫu thuật luồn ống dẫn truyền vào ổ bụng để đưa con về nhà tự chạy thận.

Mỗi ngày, bé Trang phải truyền tới 9 túi dịch, kéo dài từ sáng đến tận 3 giờ sáng hôm sau. Chứng kiến thân hình nhỏ bé của con ngày đêm gồng mình chịu đau đớn, trái tim người mẹ như thắt lại.

"Hàng tháng, tôi phải thuê xe bán tải chở con ra Hà Nội tái khám và chở dịch về tự chạy thận cho con. Mỗi chuyến tốn khoảng 4 triệu đồng tiền xe, chưa kể tiền mua thuốc ngoài bảo hiểm. Để chạy chữa cho con, vợ chồng tôi đã vay gần 300 triệu đồng rồi", anh Hoàng Văn Thưởng (46 tuổi, bố bé Trang) chia sẻ.

Sự sống của bé Trang đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Gần nửa tháng trước, tình trạng của bé Trang trở nặng, bụng phình to, khó thở, lúc tỉnh lúc mê, phải thở máy. Cháu không ăn được gì ngoài sữa, cứ 4 ngày gia đình phải mua một hộp sữa 500g giá 320.000 đồng. Dù chỉ nặng 14kg nhưng toàn thân bé sưng phù, hơi thở mệt nhọc.

Anh Thường chia sẻ thêm, ngoài con gái bệnh nặng, vợ chồng còn nuôi 2 con nhỏ đang tuổi đến trường. Nguồn thu chính của gia đình trông chờ vào ruộng đồng và công việc phụ hồ bấp bênh của anh Thưởng. Con trai lớn 18 tuổi của gia đình đã phải nghỉ học sau lớp 9 để theo bố đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho em.

Bé Trang đang được hưởng trợ cấp xã hội 1 triệu đồng/tháng. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn, địa phương cũng hỗ trợ gia đình 2 con bò giống để cải thiện thu nhập.

Bệnh tật khiến sự sống của bé Trang mong manh, tương lai mịt mù, gia đình càng thêm khó khăn. Số phận của cháu bé bất hạnh này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, để bé Trang có thêm cơ hội chữa trị, giành lại sự sống.