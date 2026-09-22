Scandal trường mầm non dùng chảo nấu để cọ nắp cống gây kinh hãi ở Trung Quốc

Sai phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non trực thuộc Đại học Kỹ thuật Thông tin Nam Kinh, đóng trên địa bàn Khu mới Giang Bắc, thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đang gây chú ý lớn. Sự việc bùng nổ vào trưa 14/9 khi cô Vương, cán bộ phụ trách y tế học đường kiêm giám sát an toàn bếp ăn của trường, công khai hàng loạt bằng chứng và hình ảnh chụp hiện trường lên trang mạng xã hội cá nhân.

Theo tố cáo của cô Vương, khu vực hậu cần phục vụ bữa ăn cho trẻ nhỏ từ lâu đã rơi vào tình trạng buông lỏng quản lý nghiêm trọng. Toàn bộ các bồn rửa thực phẩm bị dùng sai công năng. Bồn rửa rau củ được tận dụng để hòa dung dịch tẩy rửa 84 ngâm giặt màn chống muỗi, đồng thời là nơi gội đầu và cọ rửa giày dép của nhân viên.

Đáng phẫn nộ hơn, những chiếc chảo kim loại lớn vốn dùng để chế biến thức ăn cho giáo viên và học sinh lại bị dùng như cái chậu dành cho việc chà rửa nắp sắt cống thoát nước ngầm và giặt cây lau sàn. Ngoài ra, nhân viên nhà bếp còn tự ý bớt xén nguồn nguyên liệu chế biến.

Cô Vương cho biết đã nhiều lần trực tiếp phản ánh thực trạng này lên ban giám hiệu, nhưng lãnh đạo nhà trường vẫn hoàn toàn phớt lờ, không đưa ra bất kỳ biện pháp chấn chỉnh nào.

Cô Vương phát hiện khu vực bếp tồn tại nhiều hành vi sai phạm và đã nhiều lần báo cáo lên hiệu trưởng, nhưng sự việc vẫn không được chấn chỉnh. (Ảnh: WB)

Những bức ảnh được công khai lập tức khiến người ta nghĩ đến sự cố xảy ra tại trường vào ngày 30/6, thời điểm bế giảng. Sau bữa trưa tại trường hôm đó, hàng loạt học sinh xuất hiện triệu chứng buồn nôn và nôn mửa dữ dội. Số liệu rà soát ban đầu của cơ quan chức năng ghi nhận 20 trường hợp gặp sự cố, song số liệu thống kê độc lập do các bậc cha mẹ tự tổng hợp cho thấy có khoảng 50 trẻ bị ảnh hưởng.

Sau sự cố ngộ độc tập thể, phụ huynh liên tục yêu cầu nhà trường đưa ra câu trả lời thỏa đáng và minh bạch. Tuy nhiên, suốt 2 tháng rưỡi kéo dài qua kỳ nghỉ hè cho đến ngày tựu trường tháng 9 vừa qua, nhà trường vẫn chọn cách im lặng và từ chối cung cấp bất kỳ văn bản giải thích chính thức nào. Sự che đậy có hệ thống này chỉ dừng lại khi cô Vương đứng ra vạch trần sự thật.

CCTV đưa tin, trước làn sóng phẫn nộ tột cùng của dư luận, ngày 17/9, chính quyền Khu mới Giang Bắc khẩn trương thành lập tổ điều tra liên ngành với sự tham gia của các cơ quan tư pháp, giáo dục và quản lý thị trường. Qua trích xuất camera an ninh trong khu vực chế biến và thẩm vấn toàn bộ nhân sự liên quan, đoàn điều tra khẳng định nội dung phản ánh về tình trạng mất vệ sinh là hoàn toàn chính xác.

Tình trạng vệ sinh nhà bếp rất đáng lo ngại. Ảnh: (WB)

Thông cáo chính thức từ cơ quan chức năng chỉ rõ trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị liên quan. Hiệu trưởng họ Trâu với tư cách người đứng đầu bị xác định đã cố tình che giấu sai phạm và trốn tránh trách nhiệm khắc phục. Phó hiệu trưởng phụ trách hậu cần họ Tần buông lỏng công tác giám sát thường nhật.

Chính quyền phường Bàn Thành (đơn vị chủ quản trực tiếp), Cục Giám sát Thị trường và Cục Giáo dục khu vực bị xác định đã buông lỏng kiểm tra, thực hiện nghiệp vụ qua loa, thiếu sâu sát và không tạo thành quy trình quản lý khép kín sau sự cố ngày 30/6.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chính quyền địa phương đưa ra các quyết định kỷ luật nghiêm khắc, bãi nhiệm và cách chức toàn bộ đối với Hiệu trưởng Trâu cùng Phó hiệu trưởng Tần, sa thải đầu bếp họ Trương và chấm dứt hợp đồng đối với toàn bộ kíp nhân viên nhà bếp.

11 cán bộ liên quan thuộc phường Bàn Thành, Cục Giám sát Thị trường và Cục Giáo dục khu vực đã nhận các hình thức kỷ luật hành chính và kỷ luật Đảng. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng trình tự pháp luật và tuyệt đối không bao che.