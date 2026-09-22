Ăn một quả chuối mỗi ngày, cơ thể nhận được những lợi ích gì?

Lợi ích ăn chuối

Chuối là loại trái cây quen thuộc, dễ bảo quản và thuận tiện sử dụng. Một quả chuối cỡ vừa có thể cung cấp carbohydrate, chất xơ, kali, vitamin B6 cùng một số vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa.

Khi được sử dụng trong một chế độ ăn đa dạng, cân bằng, chuối có thể góp phần bổ sung năng lượng, hỗ trợ hệ tiêu hóa và duy trì hoạt động bình thường của cơ bắp, hệ thần kinh.

Ảnh minh họa

Bổ sung năng lượng và dưỡng chất

Chuối là loại trái cây phổ biến, dễ bảo quản và thuận tiện sử dụng. Một quả chuối cỡ vừa, khoảng 118 g, cung cấp khoảng 105 kcal, 27 g carbohydrate, 3 g chất xơ, 1 g protein và lượng chất béo rất thấp.

Chuối cũng chứa một số vi chất như vitamin C, vitamin B6, kali, mangan và magiê. Trong đó, vitamin B6 tham gia vào quá trình chuyển hóa protein và nhiều phản ứng enzyme của cơ thể.

Vitamin C góp phần vào quá trình tổng hợp collagen và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Tuy nhiên, hàm lượng vitamin C trong chuối không cao bằng một số loại trái cây như ổi, cam hoặc kiwi. Vì vậy, không nên kỳ vọng ăn chuối có thể trực tiếp làm trắng da, xóa nếp nhăn hay ngăn lão hóa.

Phù hợp làm bữa phụ

Phần lớn năng lượng trong chuối đến từ carbohydrate. Sau khi được tiêu hóa, carbohydrate được chuyển hóa thành glucose, cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Nhờ đó, chuối có thể được sử dụng như một bữa phụ tiện lợi, đặc biệt trước hoặc sau khi vận động. Có thể kết hợp chuối với sữa chua, sữa hoặc các loại hạt để bổ sung thêm protein và chất béo lành mạnh, giúp bữa ăn nhẹ cân đối hơn.

Vị ngọt tự nhiên của chuối cũng có thể đáp ứng nhu cầu ăn vặt, qua đó trở thành lựa chọn thay thế cho bánh kẹo hoặc các thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung.

Tuy nhiên, ăn chuối không đồng nghĩa với giảm cân. Kiểm soát cân nặng phụ thuộc vào tổng lượng năng lượng nạp vào, mức độ vận động và chất lượng khẩu phần ăn trong cả ngày.

Chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa

Một quả chuối cỡ vừa cung cấp khoảng 3 g chất xơ. Chất xơ góp phần tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và duy trì hoạt động tiêu hóa. Việc ăn đủ chất xơ, uống đủ nước và duy trì chế độ ăn phù hợp có thể giúp hạn chế táo bón.

Độ chín của chuối cũng ảnh hưởng đến thành phần carbohydrate. Chuối còn xanh chứa nhiều tinh bột kháng hơn chuối chín. Loại tinh bột này không được tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non mà có thể được vi khuẩn đường ruột lên men, tạo ra các acid béo chuỗi ngắn.

Tuy nhiên, chuối không nên là nguồn chất xơ duy nhất trong khẩu phần. Rau xanh, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và nhiều loại trái cây khác cần được kết hợp để cung cấp đa dạng chất xơ và dưỡng chất.

Tốt cho cơ bắp và thần kinh

Loại quả này chứa lali, đây là một trong những khoáng chất đáng chú ý trong chuối. Khoáng chất này tham gia vào quá trình co cơ, dẫn truyền thần kinh và duy trì cân bằng dịch trong cơ thể.

Đối với người thường xuyên vận động, cung cấp đủ nước và chất điện giải là yếu tố quan trọng. Một chế độ ăn đầy đủ kali góp phần duy trì chức năng bình thường của cơ bắp và hệ thần kinh.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải phụ thuộc vào chuối để bổ sung kali. Rau xanh, khoai tây, các loại đậu và quả bơ cũng là những nguồn cung cấp khoáng chất này.

Có nên ăn một quả chuối mỗi ngày?

Một quả chuối mỗi ngày có thể là cách đơn giản để bổ sung thêm trái cây vào khẩu phần. Tuy nhiên, không có một lượng chuối cố định phù hợp với tất cả mọi người.

Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào tuổi, giới tính, mức độ hoạt động thể chất, tổng khẩu phần và tình trạng sức khỏe của từng người.

Những người cần kiểm soát lượng carbohydrate hoặc kali trong chế độ ăn nên cân nhắc khẩu phần phù hợp với nhu cầu cá nhân và hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Quan trọng hơn, lợi ích sức khỏe không đến từ một loại thực phẩm riêng lẻ. Chuối nên được kết hợp với rau xanh, các loại trái cây khác, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và nguồn protein phù hợp để tạo nên chế độ ăn đa dạng, cân bằng.

Một quả chuối mỗi ngày có thể là lựa chọn thuận tiện để bổ sung năng lượng, chất xơ, kali và vitamin B6. Khi được đưa vào khẩu phần hợp lý, loại quả quen thuộc này có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, hoạt động cơ bắp và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày.

Ảnh minh họa

Nhóm người có thể hưởng lợi cao từ quả chuối

Người lao động nặng, vận động viên: Chuối chín giàu carbohydrate và đường tự nhiên, giúp bổ sung năng lượng thuận tiện trước hoặc sau khi vận động.

Trẻ em và người cao tuổi: Chuối mềm, dễ ăn, cung cấp kali, vitamin B6, vitamin C và năng lượng, phù hợp làm món ăn nhẹ trong ngày.

Người dễ táo bón: Chuối cung cấp chất xơ, góp phần hỗ trợ nhu động ruột và hoạt động tiêu hóa. Chuối xanh còn chứa tinh bột kháng, có thể được hệ vi sinh đường ruột lên men.

Người cần bữa phụ tiện lợi: Chuối dễ mang theo, không cần chế biến và cung cấp lượng carbohydrate cùng năng lượng đáng kể, phù hợp với người bận rộn hoặc thường xuyên vận động.

Người cần bổ sung kali: Kali trong chuối tham gia vào hoạt động của cơ bắp, dẫn truyền thần kinh và duy trì cân bằng dịch trong cơ thể. Dù giàu dinh dưỡng, chuối vẫn nên được ăn với lượng phù hợp và kết hợp cùng nhiều nhóm thực phẩm khác. Người mắc tiểu đường, bệnh thận hoặc cần kiểm soát kali, carbohydrate nên tham khảo ý kiến bác sĩ về khẩu phần.

(t/h Lao Động, Vietnamnet, Sức khỏe & Đời sống)