Ăn gạo sống không phải là một thói quen ăn uống bình thường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc liên tục thèm và ăn những thứ vốn không được sử dụng như thực phẩm có thể là dấu hiệu cảnh báo một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Mới đây, một cô gái 20 tuổi ở Trung Quốc được mẹ đưa đến Khoa Huyết học, Bệnh viện số 1 thuộc Đại học Y Chiết Giang, sau khi phát hiện con gái thường xuyên lén ăn gạo sống. "Một hôm tôi về nhà sớm hơn thường lệ, vừa bước vào bếp đã thấy con cầm một nắm gạo sống cho vào miệng", mẹ cô gái kể lại.

Điều khiến người mẹ bất ngờ hơn là đây không phải lần đầu tiên con gái làm như vậy. Lo lắng, bà tìm hiểu thông tin và nhớ lại rằng khoảng 2 năm trước, trong một lần kiểm tra sức khỏe, con gái từng được cảnh báo có dấu hiệu thiếu máu nhưng gia đình không chú ý.

Khi thăm khám, bác sĩ nhận thấy cô gái có môi nhợt, móng tay nhợt màu, tóc thưa và thiếu sức sống. Đây là những biểu hiện thường gặp ở người bị thiếu máu. Bác sĩ nghi ngờ cô có thể mắc thiếu máu thiếu sắt kèm chứng ăn những thứ không phải thực phẩm, nên chỉ định xét nghiệm công thức máu và ferritin huyết thanh. Kết quả cho thấy hemoglobin và ferritin của cô gái đều thấp hơn rất nhiều so với mức bình thường, tình trạng đã gần mức thiếu máu nặng.

Vì sao thiếu sắt lại khiến người bệnh muốn ăn những thứ kỳ lạ?

Theo bác sĩ, nhiều người thường nghĩ thiếu máu chỉ khiến cơ thể yếu, da nhợt nhạt và dễ mệt. Tuy nhiên, khi thiếu sắt nghiêm trọng, người bệnh có thể xuất hiện nhiều triệu chứng hơn như mệt mỏi, chóng mặt, hồi hộp, khó thở khi vận động, khó ngủ, giảm khả năng tập trung, chán ăn, rụng tóc.

Đặc biệt, một số người có thể xuất hiện chứng ăn những thứ không phải thực phẩm, hay còn gọi là pica. Người bệnh có thể thèm và ăn những thứ rất khác thường như đá lạnh, đất, thậm chí gạo sống.

Các chuyên gia cho rằng tình trạng này có thể liên quan đến sự thay đổi hoạt động của hệ thần kinh và cảm giác khi cơ thể thiếu sắt nghiêm trọng. Khi tình trạng thiếu sắt và thiếu máu được điều chỉnh, hành vi ăn những thứ bất thường thường có thể cải thiện.

Cô gái 20 tuổi rơi vào “vòng luẩn quẩn” thiếu sắt

Khi tìm hiểu kỹ hơn, bác sĩ phát hiện cô gái có nhiều yếu tố khiến lượng sắt trong cơ thể liên tục suy giảm. Thứ nhất, chu kỳ kinh nguyệt kéo dài và lượng máu kinh nhiều, khiến cơ thể mất một lượng sắt đáng kể. Thứ hai, cô đang giảm cân, đồng thời hạn chế các loại thực phẩm giàu sắt như thịt đỏ. Thứ ba, cô có thói quen uống trà sữa và cà phê.

Một số hợp chất polyphenol và tannin trong trà, cũng như các hợp chất trong cà phê, có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt, đặc biệt là sắt không heme có nguồn gốc từ thực vật.

Từ đó hình thành một vòng luẩn quẩn: Kinh nguyệt nhiều - mất sắt liên tục - chế độ ăn không bổ sung đủ sắt - trà và cà phê làm giảm hấp thu sắt - dự trữ sắt ngày càng cạn kiệt - thiếu máu thiếu sắt ngày càng nghiêm trọng.

Thiếu máu kéo dài có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan

Các chuyên gia cảnh báo, thiếu máu không đơn giản chỉ là "cơ thể yếu" hay "da hơi nhợt".

Khi số lượng hoặc thể tích hồng cầu giảm, khả năng vận chuyển oxy đến các cơ quan cũng bị ảnh hưởng. Nếu tình trạng thiếu máu kéo dài mà không được điều trị, tim và não có thể phải chịu những tác động bất lợi do thiếu oxy.

Ở trẻ nhỏ, thiếu máu kéo dài có thể ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng và phát triển. Ở người cao tuổi, thiếu máu cũng có thể liên quan đến suy giảm chức năng nhận thức và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Vì vậy, những người thường xuyên mệt mỏi không rõ nguyên nhân không nên chỉ nghĩ rằng mình "thiếu sức" hoặc "làm việc quá nhiều".

Những dấu hiệu thiếu sắt không nên bỏ qua

Nếu thường xuyên xuất hiện mệt mỏi, chóng mặt, tim đập nhanh, khó thở khi vận động, da hoặc môi nhợt nhạt, tóc rụng nhiều, khó tập trung, mọi người nên đi khám và xét nghiệm thay vì tự ý mua thuốc bổ sung sắt.

Đặc biệt, nếu xuất hiện cơn thèm ăn bất thường và lặp đi lặp lại những thứ không phải thực phẩm, chẳng hạn đá lạnh, đất hoặc gạo sống, cần thông báo với bác sĩ. Đây có thể là dấu hiệu liên quan đến thiếu sắt và cần được tìm nguyên nhân.

Bổ sung sắt đúng cách, không tự ý uống thuốc

Với trường hợp cô gái 20 tuổi trên, do tình trạng thiếu máu thiếu sắt nghiêm trọng, bác sĩ chỉ định bổ sung sắt đường tĩnh mạch, sau đó tiếp tục sử dụng sắt đường uống để duy trì việc bổ sung.

Trong chế độ ăn hằng ngày, mọi người có thể tăng cường các thực phẩm giàu sắt như thịt đỏ, nội tạng động vật và một số thực phẩm giàu sắt khác theo nhu cầu của cơ thể.

Vitamin C có thể hỗ trợ hấp thu sắt, vì vậy có thể kết hợp chế độ ăn giàu sắt với các thực phẩm chứa vitamin C.

Ngược lại, không nên uống trà hoặc cà phê sát thời điểm ăn các bữa giàu sắt hoặc uống viên sắt nếu bác sĩ, dược sĩ khuyến cáo cần tách thời gian sử dụng.

Thiếu máu thiếu sắt là tình trạng khá phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ mang thai, trẻ em và thanh thiếu niên đang phát triển, người cao tuổi và những người có nguy cơ mất máu kéo dài.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu tình trạng mệt mỏi kéo dài, khó tập trung hoặc không cải thiện dù đã nghỉ ngơi đầy đủ, mọi người nên đi khám để tìm nguyên nhân.

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