Say xỉn té xe, 2 'bợm nhậu' tung tin bị côn đồ chặn đánh vì sợ mẹ mắng

=))Ngày 4/5, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, sau khi nhận được tin báo 2 người đàn ông bị một nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí chặn đường đánh trọng thương trong đêm vừa xảy ra trên địa bàn, gây hoang mang dư luận tại địa phương. Lực lượng đã nhanh chóng xác minh. Kết quả xác định, thông tin trên không đúng sự thật, kịp thời trấn an dư luận tại địa phương.

Trước đó, sáng 30/4, anh Phan Văn Quá (42 tuổi, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành) đã đến Công an xã Vĩnh An và trực ban Công an huyện trình báo về việc em ruột là Phan Văn Hiếu (41 tuổi) và một người bạn là Lê Minh Vương (29 tuổi) bị một nhóm côn đồ chặn đánh trên đường thuộc thôn thuộc tổ 8, ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An. Hậu quả khiến hai nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Ông Hiếu nhập viện sau vụ tai nạn

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện huy động lực lượng chia thành nhiều tổ công tác, nhanh chóng tiếp cận khám nghiệm hiện trường, dấu vết trên người các nạn nhận. Từ đó xác định đây là vụ tai nạn giao thông.

Qua nhiều giờ đấu tranh Hiếu và Vương đã khai nhận, vào khoảng 1h cùng ngày, Vương điều khiển xe mô tô chở Hiếu đi nhậu về. Do Hiếu say rượu ngồi phía sau không vững, làm Vương điều khiển xe mất lái va vào cây xoài khiến cả 2 ngã bất tỉnh. Một lúc sau, tỉnh dậy sợ bị mẹ và gia đình la mắng nên điện thoại báo cho người nhà bị côn đồ chặn đánh nhằm che giấu việc say xỉn.

Hiện Công an huyện Châu Thành đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính về hành vi báo tin giả và điều khiển xe có nồng độ cồn gây tai nạn giao thông đối với Hiếu và Vương.