Sau tuổi 50, chế độ ăn hàng ngày luôn có 6 loại thực phẩm này, đảm bảo bạn sẽ trẻ lâu từ trong ra ngoài

Sau tuổi 50, tốc độ lão hóa diễn ra ngày càng mạnh, nhiều người thậm chí còn cảm thấy như bị mất phanh, cứ thế lao dốc. Không có cách nào giúp bạn ngăn chặn hoàn toàn quá trình lão hóa. Thế nhưng, bạn chắc chắn có thể làm chậm lại vấn đề này nhờ ăn đúng loại thực phẩm, đồng thời tránh một số loại đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể, làn da.



Nếu bạn tò mò về những loại thực phẩm nào có thể hỗ trợ quá trình lão hóa sau khi bước sang tuổi 50 và những loại nào khiến bạn già nhanh hơn, hãy tham khảo ngay danh sách dưới đây:

1. Việt quất

Holly Klamer, chuyên gia dinh dưỡng, đồng thời là nhà văn có trụ sở đã đăng ký tại My Crohns And Colitis Team (Mỹ) cho biết, quả việt quất chứa đầy chất chống oxy hóa có thể bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại và giúp làm chậm hậu quả của quá trình lão hóa.

Cụ thể, quả việt quất đã được chứng minh là giúp bảo vệ cơ thể chống lại sự suy giảm nhận thức liên quan đến lão hóa theo một đánh giá khoa học năm 2020. Một nghiên cứu năm 2012 cũng kết luận chất chống oxy hóa từ quả mọng như việt quất có thể giúp làm chậm sự suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi.

2. Các loại hạt

Sau tuổi 50, thường xuyên ăn các loại hạt sẽ làm chậm quá trình lão hóa của làn da đồng thời ngăn chặn suy giảm nhận thức, giúp não bộ của bạn trẻ trung, nhớ lâu hơn.

Klamer cho biết: "Quả hạch là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa như chất chống oxy hóa, chất béo có lợi cho tim và khoáng chất".

Theo một nghiên cứu vào năm 2014, các loại hạt là một phần không thể thiếu của chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, hội chứng chuyển hóa và ngăn chặn tích mỡ bụng.

3. Quả bơ

Nếu muốn làm chậm quá trình lão hóa, luôn trẻ đẹp hơn tuổi, giới chuyên gia khuyên chị em hãy thường xuyên ăn bơ. Sau tuổi 50, phụ nữ càng nên bổ sung loại quả này.

Chuyên gia dinh dưỡng Rachel Fine (giám đốc của To The Pointe Nutrition, Mỹ) nhận định, bơ chứa các chất chống oxy hóa chống lão hóa như vitamin B, C, folate, magiê, lutein và beta-carotene. Đây là loại quả giàu chất béo không bão hòa đơn, có lượng omega-3 dồi dào giúp tăng cường chất chống oxy hóa bất chấp tuổi tác.

4. Rau lá xanh

Ăn nhiều rau xanh ở mọi lứa tuổi luôn quan trọng, nhưng sau tuổi 50, nhóm thực phẩm này đặc biệt quan trọng để xóa nếp nhăn, tránh việc hình thành nếp nhăn trên khuôn mặt bạn.

Elena Paravantes, chuyên gia dinh dưỡng, người sáng lập Olive Tomato và là tác giả của cuốn sách nấu ăn Địa Trung Hải cho người mới bắt đầu (The Mediterranean Diet Cookbook for Beginners) chia sẻ, các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn, cải xanh và cải xoăn là những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, giàu vitamin và chất chống oxy hóa có thể làm giảm căng thẳng. Các nghiên cứu từ trước đến nay đều chỉ ra, ăn ít nhất một khẩu phần rau xanh mỗi ngày có thể dẫn đến tăng cường nhận thức, cải thiện não bộ và tất nhiên giúp bạn có làn da trẻ trung hơn.

5. Các loại đậu

Là một nguồn protein tuyệt vời, các loại đậu cũng rất giàu chất xơ - Nguồn chất dinh dưỡng cực quan trọng khi bạn già đi. Phụ nữ sau tuổi 50 càng cần bổ sung thường xuyên.

Ngoài protein, bổ sung đầy đủ chất xơ trong chế độ ăn uống còn giúp giảm tổng lượng cholesterol có xu hướng tăng trong thời kỳ mãn kinh.

Một nghiên cứu đăng tải trên Webmd, Healthline khẳng định, phụ nữ lớn tuổi bổ sung nguồn protein có nguồn gốc thực vật như đậu sẽ có khối lượng cơ bắp tốt hơn, vóc dáng cũng trẻ khỏe hơn so với những người không thường xuyên bổ sung loại thực phẩm này.

Một chén đậu lăng luộc chứa 18g protein và 15g chất xơ. Chị em có thể thêm đậu vào món salad quinoa, trộn nước chấm lành mạnh hoặc xào món cà ri đậu và thưởng thức nhé!

6. Cá hồi

Giàu protein, cá hồi còn là nguồn vitamin D dồi dào. Cả hai nhóm chất này đều quan trọng đối với phụ nữ mãn kinh.

Trong thời kỳ mãn kinh, nồng độ estrogen giảm xuống gây ra sự gia tăng chu chuyển xương và giảm mật độ khoáng của xương, cả hai đều làm tăng nguy cơ gãy xương. Nếu nạp đủ vitamin D để hấp thụ canxi và thúc đẩy sức khỏe của xương, chị em sẽ luôn trẻ trung từ trong ra ngoài.

(Nguồn: Eatthis, Healthline, Webmd)