Sau Squid Game, một phim khác của Hàn Quốc lại đứng top 1 Netflix toàn cầu bất chấp nội dung “khó nhằn”

Hellbound - bộ phim đánh dấu sự trở lại của Ảnh đế Yoo Ah In đã vươn lên đứng đầu trên Netflix toàn thế giới, vượt mặt bom tấn Squid Game đang đứng thứ 2. Ở mảng phim truyền hình Netflix, số điểm cho sự thể hiện của Hellbound lúc này đang là 634. Thậm chí, Hellbound còn giữ được số điểm 100% từ giới phê bình trên trang đánh giá Rotten Tomatoes.

Hellbound là bộ phim được dựng dựa trên webtoon nổi tiếng Hell của Yeon Sang Ho và hoạ sĩ Choi Gyu Seok. Đạo diễn Bong Joon Ho - người từng đoạt giải Oscar với bộ phim Ký Sinh Trùng đã từng hết lời khen ngợi tác phẩm. “Nó đạt đến cấp độ thiên tài khiến chúng ta dường như có thể cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi của các nhân vật trong Hellbound. Một thế giới thực sự bị bao trùm bởi lo sợ mà không thể giải thích bằng những cụm từ như trò đùa của Chúa hay điều vô nghĩa lớn”.

Tác giả của Hellbound muốn khai thác những góc tối nhất của xã hội Hàn Quốc thông qua một bộ phim đậm màu sắc siêu nhiên.

Hellbound lấy bối cảnh xã hội giả tưởng đang lan truyền tin đồn về những thiên thần báo tử đột ngột xuất hiện. Họ báo tin cho kẻ xấu số ngày giờ mình phải xuống địa ngục đền tội. Ba sinh vật đen đúa sẽ xuất hiện từ hư không đánh đập tàn bạo trước khi thiêu sống tội nhân trong ngọn lửa địa ngục.

Bộ phim của đạo diễn Yeon Sang Ho sở hữu ý tưởng độc đáo cùng dàn nhân vật đa dạng.

Giữa lúc dư luận hoang mang, một giáo phái có tên Hội Chân lý mới do Jung Jin Soo (Yoo Ah In) lãnh đạo nhanh chóng xuất hiện. Hội Chân lý tuyên truyền luận điểm thiên thần báo tử là đại diện cho Đức Chúa trời trừng phạt những kẻ phạm tội. Sự xuất hiện của Hội Chân lý khiến cảnh sát Jin Kyung Hoon (Yang Ik June) và nữ luật sư Hye Jin (Kim Hyun Joo) chú ý. Cùng lúc này, Hye Jin trở thành mục tiêu của Hội Mũi tên - nhóm khủng bố cuồng tín và manh động tôn thờ lập luận Đức Chúa trời phán xử kẻ có tội.

Hellbound là một tác phẩm đa nghĩa với những tình huống đẩy cảm xúc của người xem lên cao.

Chia sẻ về nhân vật thủ lĩnh giáo phái Jung Jin Soo, Yoo Ah In cho rằng:“Trong một thế giới đang xảy ra những điều siêu nhiên gây sốc của Hellbound, chẳng hạn như thông điệp của các thiên thần và các cuộc biểu tình dưới địa ngục, Jung Jin Soo là người đưa ra những lời khuyên ý nghĩa, cho rằng bạn nên sống ngay thẳng. Thông thường, công việc này được thực hiện bởi các nhà lãnh đạo giáo phái tôn giáo, nhưng Jung Jin Soo không gọi mình là lãnh đạo giáo phái. Anh ấy tự mô tả mình là người chuyên nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên”.

Yoo Ah In đảm nhận vai thủ lĩnh giáo phái Jung Jin Soo.

Hellbound được sản xuất bởi Yeon Sang Ho - người từng góp phần tạo nên thành công cho bộ phim đình đám Train To Busan, The King Of Pigs, Seoul Station, Psychokinesis, Peninsula...