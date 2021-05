Sầu riêng đã vào mùa, chị em hãy ghim ngay 5 bí quyết này để chọn sầu riêng vừa chín tự nhiên, vừa nhiều múi to mẩy

Nhắc đến sầu riêng, chắc hẳn chị em đều nhận ra rằng quanh chúng ta có hai kiểu người:

1. Có thể ăn sầu riêng thay cơm

2. Chỉ cần ngửi thấy mùi sầu riêng là bịt mũi, bật chế độ "ốm nghén" buồn nôn.

Hình ảnh mang tính chất khiêu gợi vô cùng!

Nếu bạn thuộc team số 1, dưới đây là 5 bí quyết chọn sầu riêng chín tự nhiên, múi to mẩy. Nếu bạn thuộc team số 2, cũng đừng vội bỏ qua bài viết này vì hội người nghiện sầu riêng đông như quân nguyên. Cứ tham khảo vì kiểu gì cũng có lúc cần!

5 cách chọn sầu riêng chín tự nhiên, múi to mẩy

1. Mùi: Sầu riêng chín tự nhiên có mùi thơm nồng đặc trưng

Sầu riêng chín tự nhiên sẽ tỏa mùi thơm nồng, bạn có thể ngửi thấy dù ở khoảng cách khá xa chứ chưa cần ngửi tận nơi. Trong khi đó, sầu riêng ngâm hoá chất kích chín lại có mùi rất nhạt, hoặc thậm chí là không có mùi.

2. Cuống: Tươi, còn nhựa

Bạn nên chọn những quả sầu riêng có cuống còn tươi, màu hơi xanh và cứng, dùng móng tay bấm vào thì thấy nhựa tiết ra. Những quả sầu riêng như vậy đều là sầu riêng mới chín. Sầu riêng nếu để lâu thì cuống sẽ teo lại và bị héo.

Chị em hãy "soi" thật kỹ phần cuống khi chọn mua sầu riêng nhé!

Còn đối với sầu riêng ngâm hoá chất, bấm móng tay vào cuống sẽ không thấy nhựa, và nếu như để lâu ngày thì cuống sẽ bị thối.

3. Vỏ: Có màu xanh rêu, ửng vàng và bị nứt

Quả sầu riêng chín cây sẽ có màu xanh rêu, pha một chút màu vàng nhạt. Nếu bạn chạm vào vỏ mà thấy tay có cặn bột bám vào, điều đó chứng tỏ quả sầu ấy đã bị tẩm hóa chất ép chín. Ngoài ra, cũng có 1 bí quyết khác để chị em nhận diện sầu chín tự nhiên, đó chính là phần vỏ thường có những khe nứt ở dưới đáy.

Tùy vào mức độ chín mà vết nứt có thể to hoặc nhỏ

4. Gai: Căng tròn, to đều

Bạn nên chọn những quả sầu riêng có gai đầu hơi tròn, gai xanh to đều. Sầu riêng ngâm hoá chất sẽ có gai màu sậm, gai nhọn nhưng bị mềm do còn non và bị ép chín bằng thuốc.

Sầu riêng mà có gai căng tròn, to đều như thế này là sầu chín tự nhiên

5. Thân: Phình to, lộ rõ vân múi

Chị em đừng để những quả sầu riêng có giao diện tròn lẳn đánh lừa. Quả sầu riêng ngon, chất lượng sẽ có phần thân phình to hơn so với đáy và cuống. Thân không bị móp và lộ rõ đường vân múi.

Ảnh minh họa

2 cách "nâng tầm" độ ngon của sầu riêng

Sầu riêng chín, bổ ra ăn luôn đã ngon xuất sắc rồi! Tuy nhiên, chúng tôi sẽ mách bạn thêm 2 cách vô cùng đơn giản để nâng độ ngon của sầu riêng lên hẳn một level mới!

1. Ủ lạnh trong ngăn đá

Sau khi tách lấy phần thịt sầu riêng, chị em hãy cho vào túp zip, để trong ngăn đá khoảng 3-4 tiếng. Làm như vậy, sầu riêng sẽ se lại, mát lạnh, ăn rất phê!

Sầu riêng ủ đông

2. Nướng bằng nồi chiên không dầu

Cách làm vô cùng đơn giản: Cho múi sầu riêng vào nồi chiên không dầu, nướng ở mức nhiệt 180 độ C trong vòng 20 phút. Nướng xong, bạn sẽ thấy múi sầu cháy sém lại, vị ngọt và độ thơm đảm bảo tăng gấp 10 lần!

Sầu riêng nướng

Với những thông tin và gợi ý này, hy vọng chị em sẽ được thỏa mãn cơn "nghiện" sầu riêng trong mùa hè này nhé!