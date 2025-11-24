Cuối năm là lúc nhiều người vừa tất bật công việc, vừa đau đầu vì chuyện tiền bạc: Nợ cũ chưa trả xong, kế hoạch Tết lại đang chờ phía trước. Thế nhưng, theo quan niệm tử vi - phong thủy dân gian, sau Rằm tháng 10 Âm lịch sẽ là “khúc cua may mắn” với một số con giáp. Đặc biệt, 3 con giáp dưới đây được cho là bất ngờ phát tài, tiền bạc ào ào đổ về như thác, không chỉ trả sạch nợ nần mà còn gom được một khoản tiết kiệm để bước sang năm mới nhẹ nhõm, vững vàng hơn.

Dĩ nhiên, tử vi chỉ là một phần, quan trọng vẫn là thái độ sống, cách làm ăn và sự tỉnh táo trong chi tiêu nhưng biết mình đang đi vào giai đoạn sáng sủa hơn cũng là một nguồn động lực rất lớn để cố gắng.

1. Tuổi Tý: Công việc bật số, thu nhập tăng nhờ chăm chỉ và khéo xoay xở

Người tuổi Tý vốn nhanh nhạy, lanh lợi, làm việc không ngại khó và rất biết chớp thời cơ. Từ sau Rằm tháng 10 Âm lịch, vận tài lộc của tuổi Tý được cho là khởi sắc rõ rệt. Những dự án bị “treo” bỗng có tiến triển, khách hàng cũ quay lại, cơ hội làm thêm, nhận job ngoài giờ cũng xuất hiện dồn dập hơn.

Với người làm công ăn lương, đây là giai đoạn dễ nhận thưởng dự án, thưởng nóng cuối năm hoặc ít nhất cũng có thêm tiền hoa hồng, tiền tăng ca. Không phải kiểu trúng số bất ngờ, nhưng là những khoản tăng đều, nhỏ mà chắc, nhìn lại một tháng có thể thấy túi tiền dày hơn trước khá nhiều.

Với người kinh doanh, buôn bán nhỏ, tuổi Tý lại càng “vào nhịp”. Những mặt hàng phục vụ Tết, quà biếu, đồ ăn, quần áo… bắt đầu nhộn nhịp, nếu chịu khó thức khuya dậy sớm, mạnh dạn nhập hàng, dám thử kênh bán online mới thì doanh thu có thể tăng đáng kể.

Điểm sáng nhất của tuổi Tý sau Rằm tháng 10 Âm lịch là tiền vào đều tay và ít bị thất thoát vô lý. Trước đây có thể bạn tiêu xài hơi cảm tính, nhưng càng gần cuối năm, tuổi Tý lại càng tỉnh táo. Nhiều người chủ động lên kế hoạch lương dùng cho chi tiêu thiết yếu, tiền làm thêm dùng để trả nợ; đến khi nợ giảm dần, bạn tự tin trích ra một khoản gửi tiết kiệm, lập quỹ dự phòng.

Lời khuyên dành cho tuổi Tý:

- Đừng ham quá nhiều việc một lúc, hãy chọn việc có khả năng sinh lời rõ ràng.

- Mọi khoản thu thêm hãy ưu tiên cho nợ xấu trước (nợ lãi cao, nợ bạn bè lâu ngày), sau đó mới tính chuyện mua sắm.

- Đừng tin vào “đánh nhanh thắng nhanh”, càng tới cuối năm càng tránh cờ bạc, đỏ đen, đầu tư mù mờ.

Nếu giữ được sự tỉnh táo, đây đúng là giai đoạn tuổi Tý “vừa trả nợ, vừa xây được nền” cho năm mới.

2. Tuổi Thìn: Cú bứt phá cuối năm, sự nghiệp - tài lộc cùng lên

Người tuổi Thìn thường mang dáng dấp của “trụ cột”: Có chí, có tham vọng và không chịu an phận. Sau Rằm tháng 10 Âm lịch, đường tài lộc của tuổi Thìn được xem là bước vào giai đoạn bứt phá. Không khí cuối năm tuy bận, nhưng lại mở ra nhiều cơ hội để tuổi Thìn thể hiện năng lực.

Với người đi làm văn phòng, đây là thời điểm tuổi Thìn dễ được ghi nhận. Bạn có thể được giao thêm việc quan trọng, đứng mũi chịu sào một dự án, hoặc trở thành người “chốt hạ” trong các thương vụ cuối năm. Áp lực lớn thật, nhưng thành quả cũng tương xứng. Nhiều người tuổi Thìn có cơ hội:

- Được tăng lương, điều chỉnh thu nhập.

- Nhận thưởng dự án, thưởng doanh số.

- Được đề bạt cho vị trí tốt hơn trong năm sau (dù chưa công bố, nhưng đã có tín hiệu).

Với người làm kinh doanh, tuổi Thìn sau Rằm tháng 10 như “gặp nước”. Những mối quan hệ cũ bỗng quay lại, khách hàng mới xuất hiện qua lời giới thiệu, những thương lượng tưởng bế tắc lại bất ngờ chốt được đơn. Quan trọng là tuổi Thìn có dám nắm lấy cơ hội, dám thương lượng, dám thay đổi cách làm cũ hay không.

Nhờ nguồn thu tăng lên, chuyện nợ nần cũng bớt nặng nề. Nếu trước đây bạn cảm thấy mình loay hoay, chỉ đủ xoay vòng, thì thời điểm này có thể bắt đầu trả dứt một vài khoản lớn: Trả bớt nợ ngân hàng, trả bớt nợ thẻ tín dụng, tất toán những khoản vay khiến bạn mất ngủ. Cảm giác mình đang đi dần tới “vạch 0” hết nợ đã là một dạng phát tài rất thực tế.

Lời khuyên cho tuổi Thìn:

- Hãy tận dụng thời điểm này để thương lượng lộ trình lương thưởng hoặc mức chia hoa hồng rõ ràng.

- Đặt mục tiêu trả nợ cụ thể, đừng “dồn lại Tết tính một lần”. Cứ chia nhỏ từng tuần, từng tháng.

- Khi đã nhẹ gánh nợ, hãy lập ngay một sổ tiết kiệm dù số tiền chưa lớn. Cảm giác có khoản dự phòng sẽ giúp bạn tự tin hơn rất nhiều.

Tuổi Thìn nếu biết vừa chăm chỉ, vừa khôn ngoan, thì sau Rằm tháng 10 không chỉ là thời gian “làm ăn được”, mà còn là bước đệm để sang năm mới trong tâm thế chủ động, không chạy theo đồng tiền một cách vất vả như trước.

3. Tuổi Hợi: Được quý nhân nâng đỡ, vừa kiếm được tiền, vừa học được cách giữ tiền

Nhắc đến tuổi Hợi, người ta hay nghĩ tới hình ảnh hiền hòa, dễ gần, sống tình cảm. Nhiều người tuổi Hợi không thiếu cơ hội kiếm tiền, nhưng trước đây hay mềm lòng, dễ tiêu vì người khác, hoặc thích mua sắm cho gia đình, con cái mà ít nghĩ đến chuyện tích lũy.

Từ sau Rằm tháng 10 Âm lịch, vận may của tuổi Hợi được cho là chuyển hướng rất tích cực. Không chỉ là chuyện thu nhập tăng, mà còn ở chỗ: Bạn gặp được đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Có thể là: Một người bạn rủ làm chung một việc nhỏ mà lời đều, rủi ro thấp. Một khách hàng giới thiệu thêm khách mới. Hoặc đơn giản là sếp tin tưởng giao thêm đầu việc, kèm theo thưởng nóng.

Quý nhân của tuổi Hợi trong giai đoạn này thường đến từ chính những mối quan hệ quen thuộc: Anh chị đồng nghiệp, bạn thân, họ hàng… Họ không “cho bạn tiền”, nhưng cho cơ hội, lời khuyên, kinh nghiệm. Nhờ đó, người tuổi Hợi bớt mơ hồ, bớt cả tin, biết chọn việc phù hợp sức mình để làm.

Điều đáng mừng là cùng với việc kiếm được tiền, tuổi Hợi cũng bắt đầu học cách giữ tiền. Bạn có thể:

- Tự đặt cho mình “luật”: Có tiền vào là trích ngay 10-20% gửi ngân hàng.

- Hạn chế mua những món đồ “chỉ vì đang giảm giá”.

- Bớt nể nang các khoản cho mượn mà mình biết sẽ rất khó đòi lại.

Khi thói quen này duy trì vài tháng, tuổi Hợi sẽ thấy điều kỳ diệu: nợ dần vơi, tài khoản tiết kiệm dần dày lên. Không phải số tiền khổng lồ, nhưng là tiền sạch, do chính tay mình làm ra và giữ lại được.

Tử vi chỉ là một góc nhìn dân gian, không phải “bản án” cho cuộc đời mỗi người. Dù bạn có nằm trong 3 con giáp kể trên hay không, thì sau Rằm tháng 10 Âm lịch cũng là một cột mốc đẹp để nhìn lại: Năm qua mình đã làm gì với tiền bạc, mình muốn bước sang năm mới trong trạng thái thế nào, tiếp tục bị nợ đè hay nhẹ gánh hơn một chút.

Nếu bạn là tuổi Tý, Thìn, Hợi, hãy coi đây là lời nhắc: Vận may đang mở, hãy bước nhanh hơn, nhưng đừng quên kỷ luật với chính mình. Còn nếu bạn thuộc con giáp khác, bạn vẫn có thể “mượn vía” bằng cách làm việc chăm chỉ, chi tiêu tỉnh táo, ưu tiên trả nợ và trân trọng từng khoản tiết kiệm nhỏ.

Bởi “phát tài” trong đời thực, đôi khi không phải là đột nhiên có một cục tiền thật lớn, mà là từng tháng một, ta trả xong nợ cũ, bớt lo lắng và bắt đầu thấy tương lai của mình sáng hơn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)