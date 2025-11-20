Cuối năm luôn là thời điểm ai cũng vừa bận rộn làm ăn, vừa mong mình gặp thêm chút may mắn để tài khoản bớt "đỏ", lòng bớt lo. Theo tử vi phương Đông, từ nay đến Rằm tháng 10 Âm lịch là khoảng thời gian khá sáng với 4 con giáp. Không phải tự nhiên mà vận may gõ cửa, phần vì thời thế thuận lợi, phần còn lại đến từ chính sự kiên trì, chịu khó và cách sống biết nghĩ cho người khác của họ.

Trong giai đoạn này, những người cầm tinh 4 con giáp nói trên nếu biết nắm bắt cơ hội, giữ thái độ điềm tĩnh, làm ăn tử tế thì không chỉ tài lộc có cơ hội "phơi phới", mà chuyện tình cảm, gia đình cũng dễ êm xuôi, bớt sóng gió.

1. Tuổi Tý: Tiền vào đều tay, bớt lo chuyện thiếu trước hụt sau

Với người tuổi Tý, từ nay đến Rằm tháng 10 Âm lịch là khoảng thời gian dễ thở hơn hẳn so với trước đó. Những khoản tiền nhỏ lẻ, những hợp đồng tưởng như "chơi cho vui" lại có khả năng mang về thu nhập thật. Người làm công ăn lương có thể không tăng lương ngay lập tức, nhưng chuyện thêm việc, thêm thưởng, nhận thêm dự án ngoài giờ là rất khả thi.

Điểm đáng mừng là tuổi Tý bắt đầu biết cân bằng hơn giữa kiếm tiền và nghỉ ngơi. Bạn không còn lao vào làm việc trong tâm thế "cố cho xong", mà dần biết lựa chọn việc phù hợp, tránh ôm đồm. Khi tâm lý nhẹ nhàng, đầu óc tỉnh táo, cơ hội cũng vì vậy mà dễ nhìn ra hơn.

Về tình cảm, người độc thân tuổi Tý có thể gặp gỡ thêm những mối quan hệ mới qua công việc hoặc bạn bè giới thiệu. Không phải ai cũng phù hợp để yêu, nhưng ít nhất bạn cảm nhận được mình vẫn được quan tâm, vẫn có người lắng nghe. Người đã có gia đình thì bớt cãi vã vì tiền bạc, vì cả hai cùng nhìn về một hướng: lo cho mái nhà nhỏ ổn định, không hơn thua nhau từng câu nói.

Lời khuyên cho tuổi Tý: Đừng ham thắng quá mức. Thấy làm ăn thuận lợi cũng nên giữ nguyên tắc rõ ràng, không vì chút lợi trước mắt mà tham rẻ, tham nhanh.

2. Tuổi Mão: Công việc trúng đà, mở ra hướng đi mới

Tuổi Mão bước vào giai đoạn được "gỡ nút thắt" trong công việc. Những việc trước đây bị đình trệ, chậm trễ, giấy tờ rối rắm… dần tìm được hướng giải quyết. Người làm công sở có thể nhận được lời khen, được giao thêm việc quan trọng. Người kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ lại được khách quen giới thiệu khách mới, đơn hàng tăng dần đều.

Tài lộc trong thời điểm này với tuổi Mão không hẳn là một cục tiền lớn rơi xuống, mà là dòng tiền ổn định, đều đặn. Bạn bớt cảnh "vừa nhận lương xong đã hết", biết lập quỹ cho những khoản chi dài hơi hơn. Chỉ cần không tiêu xài quá tay, bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy số tiền tích lũy tăng lên.

Chuyện tình cảm cũng bớt gập ghềnh. Người tuổi Mão vốn sống tình cảm, hay nghĩ cho người khác, nhưng đôi khi lại tự làm mình mệt vì ôm hết vào lòng. Từ nay đến Rằm tháng 10 Âm lịch, bạn có xu hướng thẳng thắn hơn, nói ra điều mình muốn, điều mình sợ. Nhờ vậy, mối quan hệ với người yêu, với vợ/chồng cũng bớt hiểu lầm.

Lời khuyên cho tuổi Mão: Giai đoạn này thuận lợi cho việc học thêm kỹ năng, thử sức với lĩnh vực mới. Đừng ngại bắt đầu từ những việc nhỏ, miễn là nó giúp bạn mở rộng đường sinh kế sau này.

3. Tuổi Thìn: Thắng lớn nhờ dám nghĩ dám làm

Người tuổi Thìn thường có tham vọng, dám làm việc lớn. Từ nay đến Rằm tháng 10 Âm lịch, nhiều cơ hội tốt sẽ xuất hiện, nhất là trong những lĩnh vực bạn đã ấp ủ lâu nhưng trước giờ chưa thật sự dấn thân. Có thể là mở rộng kinh doanh, chuyển việc, hoặc bắt tay vào một dự án mới cùng bạn bè.

Về tài lộc, tuổi Thìn dễ có khoản thu "thắng đậm" nhờ một quyết định khá táo bạo – có thể là đầu tư, có thể là nhận dự án khó mà ít người dám nhận. Tuy nhiên, sự may mắn ở đây không phải là đánh liều, mà là bạn đã chuẩn bị nền tảng đủ tốt, nghiên cứu kỹ rồi mới đi.

Đường tình duyên cũng sáng màu hơn. Thần thái tự tin, phong thái chủ động khiến tuổi Thìn trở nên cuốn hút hơn trong mắt người khác giới. Người độc thân có cơ hội gặp đối tượng tương xứng, không chỉ là cảm xúc mà còn cùng quan điểm sống. Người đã yên bề gia thất thì có thể cùng bạn đời bàn tính những kế hoạch lớn như mua sắm, sửa nhà, đầu tư cho con cái.

Lời khuyên cho tuổi Thìn: Dù thời vận ủng hộ, vẫn nên giữ cho mình một "phanh an toàn". Hãy luôn chuẩn bị kế hoạch B, không tất tay vào một việc duy nhất.

4. Tuổi Hợi: Vượng tài nhờ sống tử tế, tình cảm bớt long đong

Tuổi Hợi là con giáp thường được nhắc đến với chữ "phúc". Từ nay đến Rằm tháng 10 Âm lịch, phúc khí ấy thể hiện rõ ở chỗ: bạn làm việc gì cũng có người sẵn lòng giúp, ít bị chơi xấu sau lưng.

Người tuổi Hợi không quá tham vọng, nhưng chăm chỉ, chịu khó và ít khi làm điều gây tổn hại tới người khác. Chính vì vậy, khi vận may tài lộc xuất hiện, thường dưới dạng những cơ hội dễ thương: khách hàng bất ngờ đặt đơn lớn, bạn bè rủ góp vốn nhẹ nhàng mà ăn chia rõ ràng, cấp trên giao việc mới giúp bạn có thêm thu nhập.

Chuyện tình cảm cũng dịu lại. Người độc thân tuổi Hợi không còn cảm giác "mình luôn yêu sai người" như trước. Bạn chọn cách sống chậm, không vội vã gắn bó với ai chỉ vì sợ cô đơn. Người đã có gia đình thì dễ tìm lại được sự bình yên trong những bữa cơm nhà, cùng chồng con nói chuyện linh tinh mà ấm lòng.

Lời khuyên cho tuổi Hợi: Hãy tiếp tục sống mềm mỏng nhưng đừng nhu nhược. Ai tốt với mình thì trân trọng, ai lợi dụng lòng tốt thì nên giữ khoảng cách. Đó cũng là một cách giữ tài lộc ở lại với bạn lâu hơn.

Tất nhiên, tử vi chỉ là một góc nhìn tham khảo. Dù thuộc con giáp nào, điều quan trọng nhất vẫn là cách chúng ta đối diện với cuộc sống: làm ăn tử tế, sống chân thành, biết lo cho bản thân và gia đình. Nếu có thêm chút may mắn từ nay đến Rằm tháng 10 Âm lịch, hãy xem đó là động lực để cố gắng hơn, chứ không phải lý do để chủ quan, buông thả.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)