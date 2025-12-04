Từ ngày rời hoàng gia, vợ chồng Vương tử Harry - Meghan Markle luôn là tâm điểm tranh cãi. Họ ra sách, làm phim tài liệu, phỏng vấn gây bão dư luận, rồi lại bị chỉ trích vì phơi bày chuyện riêng. Giữa lúc nhiều người tin rằng cánh cửa quay về hoàng gia đã khép lại, một nhà ngoại cảm người Brazil - Athos Salomé, 38 tuổi bỗng xuất hiện trên truyền thông Anh và khẳng định: Anh đã “thấy” được bước ngoặt tương lai của gia đình hoàng gia, trong đó có một “sự trở lại mang tính biểu tượng” của Vương tử Harry. Câu chuyện này không phải để tin tuyệt đối, mà như một lát cắt thú vị để nhìn lại mối quan hệ gia đình, nơi vết thương nào cũng cần thời gian mới lành được.

Nhà ngoại cảm Athos Salomé được truyền thông Anh gọi là “Nostradamus sống”.

Athos Salomé - “Nostradamus sống” và những lời tiên đoán gây chú ý

Athos Salomé được báo chí Anh đặt biệt danh “Nostradamus sống” vì cho rằng anh từng dự đoán trúng một số sự kiện lớn như dịch Covid-19, sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II hay thương vụ Elon Musk mua lại Twitter. Dĩ nhiên, những lời này khó kiểm chứng một cách khoa học, nhưng chúng khiến cái tên Athos xuất hiện dày đặc trên các mặt báo, đặc biệt là khi anh bắt đầu nói về tương lai của hoàng gia Anh.

Theo Express, trong một cuộc phỏng vấn, Athos chia sẻ rằng anh “thấy” một biến cố lớn liên quan đến sức khỏe của một nhân vật quan trọng trong hoàng gia, diễn ra vào khoảng cuối năm 2025 đến đầu năm 2026. Biến cố này, theo anh, không chỉ là chuyện riêng của một người mà còn là bước ngoặt khiến cả gia đình hoàng gia buộc phải nhìn lại, ngồi lại với nhau, bỏ qua phần nào những tổn thương cũ. Athos tin rằng chính từ giai đoạn đó, một thỏa thuận đình chiến mong manh sẽ bắt đầu hình thành, mở đường cho Vương tử Harry có một “sự trở lại mang tính tượng trưng” với hoàng gia.

Ở đây, “trở lại” không phải là Harry ôm đồ đạc dọn về cung điện như chưa từng có chuyện gì, mà giống như một cánh cửa hé mở: Anh xuất hiện nhiều hơn trong các sự kiện, bớt đối đầu, bớt lời qua tiếng lại. Một sự mềm lại trong cách cư xử, chứ chưa phải là hòa giải trọn vẹn.

Anh em Vương tử Harry - Thân vương William: Hết giận không có nghĩa là hết vết nứt

Điều thú vị là, ngay cả trong kịch bản “đẹp” nhất mà nhà ngoại cảm này mô tả, anh vẫn không tin vào một cuộc làm lành nhanh chóng giữa Vương tử Harry và Thân vương William. Theo Athos, những gì đã nói ra, những cuốn hồi ký, những lời cáo buộc, những nỗi tủi thân kéo dài suốt tuổi thơ… không thể chỉ bằng một cái bắt tay là xóa sạch.

Anh cho rằng sự căng thẳng giữa hai anh em sẽ vẫn tồn tại, chỉ là bề mặt có thể bớt gay gắt, ít lời công kích hơn. Họ vẫn là người nhà, vẫn quan tâm nhau khi có chuyện lớn, nhưng khó trở về kiểu thân nhau, dựa dẫm vào nhau như trước. Athos còn nói thêm: Nhiều khi những vấn đề ấy sẽ được giải quyết không phải ở thế hệ họ, mà ở thế hệ con cái. Tức là, mối quan hệ giữa các con của Thân vương William và Vương tử Harry - những đứa trẻ vô tội lớn lên trong hai thế giới khác nhau mới là chìa khóa để hai nhánh gia đình dần nối lại.

Với độc giả, nghe câu này cũng thấy… rất người thường. Nhiều gia đình Việt Nam cũng vậy: Cha chú giận nhau cả chục năm, nhưng đến đời con cháu chơi với nhau, gặp gỡ, qua lại, dần dần người lớn mới chịu mềm lòng. Hoàng gia hay nhà bình thường, cảm xúc gia đình đôi khi giống nhau đến lạ.





Meghan Markle: Giai đoạn “thử lửa” trước khi tìm lại chính mình?

Không chỉ nói về Vương tử Harry, Athos Salomé còn đưa ra một bức tranh khá chông chênh cho Meghan Markle trong vài năm tới. Anh dự đoán Nữ công tước xứ Sussex sẽ gặp không ít trắc trở, đặc biệt trong các dự án hợp tác với Netflix và thương hiệu phong cách sống As Ever mà cô đang xây dựng. Theo anh, Meghan có thể phải đối mặt với những thông tin bất lợi đến từ người từng làm việc hoặc từng thân thiết, khiến hình ảnh của cô bị đưa ra “thử thách gay gắt”.

Dưới góc nhìn truyền thông, điều này cũng không quá xa lạ. Khi một phụ nữ rời khỏi khuôn khổ, chọn nói lên câu chuyện của mình, đặc biệt lại là người từng bước ra khỏi một gia đình hoàng tộc, áp lực và soi mói là điều khó tránh. Những lời đồn đại, sự chỉ trích, những dòng bình luận gay gắt có thể khiến bất cứ ai phải tạm rút lui. Athos cho rằng Meghan cũng sẽ có một thời gian như vậy: Lùi khỏi tâm điểm, không xuất hiện quá nhiều, dành năng lượng cho những điều khiến cô cảm thấy có ý nghĩa hơn.

Theo lời anh, sau giai đoạn “bão tố”, Meghan sẽ quay lại với hình ảnh tập trung nhiều hơn vào hoạt động xã hội: Giáo dục cho trẻ em gái, sức khỏe tinh thần của phụ nữ. Xa hơn nữa, anh còn thấy Meghan tham gia một dự án phim độc lập, do một nữ đạo diễn uy tín thực hiện, với vai diễn là một người phụ nữ rời khỏi sự giàu sang để đi tìm lại mục đích sống. Nghe qua, đó cũng là một cách kể khác về chính hành trình mà cô đã chọn.

Câu chuyện hoàng gia, bài học đời sống: Gia đình nào cũng cần thời gian để lành lại

Những lời tiên tri kiểu này, tin hay không là quyền của mỗi người. Không có bằng chứng khoa học nào khẳng định Athos Salomé “nhìn thấy tương lai”, nhưng câu chuyện anh kể chạm vào những điều rất đời thường: Gia đình rạn nứt, anh em bất hòa, vợ chồng chịu áp lực dư luận, phụ nữ loay hoay tìm chỗ đứng của mình…

Đặt sang chuyện nhà mình, nhiều độc giả có lẽ sẽ thấy quen: Có những mâu thuẫn đã đi quá xa, bản thân những người trong cuộc cũng không biết phải làm sao để quay lại như cũ. Khi đó, điều thực tế nhất chỉ là: Bớt nói nặng lời, bớt đem nhau lên “bàn cân” trước thiên hạ, giữ một khoảng cách vừa phải để không làm tổn thương nhau thêm, và chờ thời gian cũng như những điều ấm áp nhỏ bé khác như con cái, như những lần ốm đau, như những sự cố bất ngờ kéo mọi người lại gần hơn một chút.

Hoàng gia Anh nhìn thì xa, nhưng câu chuyện của họ lại phản chiếu một điều rất gần gũi: Không có gia đình nào hoàn hảo, và “trở về” đôi khi chỉ là một cái gật đầu bớt căng, một cú điện thoại hỏi thăm, một lần cùng xuất hiện mà không còn nhìn nhau với ánh mắt đầy giận dữ. Còn lại, là việc mỗi người tự đi tìm bình yên cho mình, giống như cách Meghan nếu đúng như lời tiên đoán sẽ lùi lại, chữa lành và bước ra với một phiên bản khác của chính mình.