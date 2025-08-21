Sau những ngày bơ phờ vì mất ngủ để chăm con, Ngô Thanh Vân có thông báo mới

Trong bức ảnh mới chia sẻ, “đả nữ” màn ảnh Việt xuất hiện với gương mặt mộc, mái tóc buộc gọn và chiếc áo trắng đơn giản. Nữ diễn viên – đạo diễn nằm tựa trên giường, nở nụ cười nhẹ nhàng. Dù không trang điểm, cô vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả nhờ thần thái rạng rỡ, làn da sáng và đôi mắt trong veo sau lớp kính trong suốt.

Đi kèm hình ảnh, Ngô Thanh Vân viết: “Mẹ Vân đã ổn… hí hí. Cám ơn lời động viên, tư vấn và khuyên của mọi người nhé. Hnay mặt mày đã tươi tắn trở lại” .

Chỉ sau chưa đầy một giờ, bài đăng đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng rất nhiều bình luận động viên, khích lệ. Người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ với cách cô giữ tinh thần lạc quan, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến “chị đẹp” của màn ảnh Việt.

Từ sau khi sinh con, Ngô Thanh Vân không ít lần chia sẻ về lịch sinh hoạt bận rộn, những đêm thức trắng để cho con bú, thay tã và ru ngủ. Dù từng quen với guồng quay khắc nghiệt của phim trường, nữ diễn viên thừa nhận rằng việc làm mẹ mang đến một "cuộc chiến" hoàn toàn mới – vừa vất vả, vừa đầy xúc cảm.

Nhiều bà mẹ trẻ đã tìm thấy sự đồng cảm trong cách Ngô Thanh Vân trải lòng. Thay vì tô hồng hình ảnh, cô thẳng thắn nói về những khoảnh khắc mệt mỏi, đôi khi stress, nhưng sau tất cả vẫn là tình yêu vô điều kiện dành cho con. Chính sự chân thật ấy khiến người hâm mộ càng thêm yêu quý "đả nữ" mạnh mẽ nay đã trở thành một người mẹ dịu dàng.