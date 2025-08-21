Bộ phim khiến khán giả quay lưng vì nam nữ chính diễn kém, "xào couple" lố lăng

Trong buổi tuyên truyền bộ phim cổ trang Hiến Ngư, cặp đôi chính Trần Phi Vũ - Vương Ảnh Lộ khiến khán giả phải "độn thổ" vì màn xào couple lộ liễu mà vẫn chẳng tạo được tí chemistry nào. Cảnh ôm bóng vào mặt, cố tình áp sát cho ra vẻ ngọt ngào lại thành trò hề, đến mức netizen thẳng thừng chê "xem mà khó chịu cả người".

Thế nhưng, dù đã cố tình bày trò tạo nhiệt, Hiến Ngư sau gần một tuần lên sóng vẫn chẳng tạo được tiếng vang, lép vế hoàn toàn trước những đối thủ cùng đường đua như Sinh Vạn Vật của Dương Mịch hay Tử Dạ Quy của Hứa Khải - Điền Hi Vi. Vậy nguyên nhân gì khiến Hiến Ngư rơi vào cảnh thất bại như hiện tại?

Hiến Ngư thất bại dù đôi chính xào couple nhiệt tình

Trần Phi Vũ biến lạnh lùng thành vô cảm

Trong truyện gốc Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ, nam chính Tư Mã Tiêu vốn rất bá đạo, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ nhưng rơi vào tay Trần Phi Vũ, nhân vật này bỗng trở thành một hình mẫu "tổng tài cổ trang" vô hồn. Suốt nhiều tập phim, Trần Phi Vũ gần như chỉ biết thể hiện gương mặt cứng đờ, đôi mắt nhỏ trợn lên đầy gượng ép. Cái gọi là "lạnh lùng uy nghiêm" bị Trần Phi Vũ biến thành "đơ như tượng sáp".

Nhiều cảnh quay đáng lẽ phải toát ra khí chất đáng gờm, anh lại lộ rõ sự thiếu kiểm soát cơ mặt khi mím môi quá đà, thường xuyên lườm nguýt, thậm chí ánh mắt chẳng hề truyền tải cảm xúc.

Đáng chê hơn cả chính là nhược điểm ngoại hình bị phô bày trên màn ảnh. Gương mặt dài với chiếc cằm nhọn khiến Trần Phi Vũ bị so sánh cái xẻng, khuôn miệng hơi hô làm cho khuôn miệng khi đọc thoại trở nên kỳ lạ và lộ rõ sự mất cân đối. Một nam chính cổ trang vốn cần toát ra khí chất tiên hiệp, lạnh lùng cao quý cuối cùng lại chẳng khác meme hài khiến khán giả phải "quay xe" gấp.

Vương Ảnh Lộ gồng mình thành mỹ nữ

Nếu Trần Phi Vũ bị chê đơ cứng thì nữ chính Liêu Đình Nhạn của Vương Ảnh Lộ còn gây thất vọng gấp đôi. Ngoại hình vốn không hợp với dòng phim cổ trang nhưng cô lại phải gồng mình khoác lên lớp filter mỏng manh để trở thành mỹ nữ. Chỉ có điều filter không cứu nổi gương mặt vốn kém tinh tế vì đôi mắt trợn tròn thiếu cảm xúc cùng khuôn miệng đọc thoại gây mất tập trung.

Chưa kể, nụ cười của Vương Ảnh Lộ cũng bị "réo tên" trên mạng xã hội. Thay vì toát lên sự ngọt ngào, gương mặt cô khi cười lại kéo theo hàng loạt khuyết điểm như hàm răng lệch, khóe miệng méo và nếp nhăn quanh mũi miệng rõ mồn một. Không ít người còn nhận xét phũ phàng: "Đóng vai nữ chính ngôn tình mà trông như bị dìm thành vai phụ hề hước".

Diễn xuất của cô cũng chẳng cứu vãn nổi loạt điểm yếu trên. Trong những cảnh tình cảm, Vương Ảnh Lộ thường mở to mắt, há miệng lộ nguyên hàm răng, tạo nên biểu cảm gượng gạo đến mức biến khoảnh khắc lãng mạn thành cảnh hài. Đến những phân đoạn bi thương, cô lại rơi vào kiểu diễn "kịch sân khấu" khi tay chân múa may, biểu cảm giả tạo, khóc mà chẳng có giọt nước mắt nào.

Cặp đôi thiếu chemistry, cố xào càng thêm phản cảm

Một bộ phim ngôn tình cổ trang sống còn nhờ vào sự kết hợp ăn ý giữa nam nữ chính nhưng với Trần Phi Vũ và Vương Ảnh Lộ, điều này hoàn toàn không tồn tại. Khi đứng cạnh nhau, cả hai chẳng tạo được cảm giác couple mà chỉ lộ rõ sự gượng gạo. Cảnh ôm thì cứng đờ như hai khúc gỗ, cảnh thân mật thì gấp gáp lúng túng giống như "bạn học diễn tập" hơn là tình nhân.

Đáng tiếc, thay vì tập trung cải thiện diễn xuất, cặp đôi này và ekip lại chọn con đường "xào couple lố lăng" trong mọi sự kiện quảng bá. Hết trò áp má vào bóng, rồi lại ép nhau cười gượng, cuối cùng chỉ khiến khán giả chán nản. Người xem thậm chí còn mỉa mai rằng: "Ở ngoài đời bày trò còn lố hơn trong phim, bảo sao thành tích flop".

Hiến Ngư vốn có đầy đủ yếu tố để trở thành hit với nguyên tác nổi tiếng, lượng fan đông đảo, kịch bản ngôn tình nhẹ nhàng hài hước. Nhưng tất cả đã sụp đổ chỉ vì diễn xuất kém cỏi, ngoại hình không hợp vai và chiến lược truyền thông phản cảm. Chính Trần Phi Vũ và Vương Ảnh Lộ - những gương mặt được giao trọng trách gánh phim lại trở thành "lỗ hổng lớn nhất" khiến tác phẩm thất bại thảm hại.