Trên trang cá nhân, "đả nữ" chia sẻ hình ảnh đầy xúc động: một người mẹ ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, ôm con nhỏ trên tay. Đi kèm đó là dòng chữ giản dị nhưng chất chứa sự mệt mỏi: "Mẹ Gạo vẫn cần tìm nanny cho bé Gạo. Mọi người có biết giữ em nào giỏi giới thiệu mẹ Gạo nhé".

Chỉ vài dòng ngắn ngủi cũng đủ thấy nữ diễn viên bận rộn thế nào trong những ngày đầu làm mẹ. Từ ngôi sao màn ảnh quen thuộc với hình ảnh mạnh mẽ, nay Ngô Thanh Vân xuất hiện với dáng vẻ có phần bơ phờ, hết lòng chăm sóc con đầu lòng.

Không chỉ riêng Ngô Thanh Vân, Huy Trần cũng nhiều lần bày tỏ sự lo lắng và quan tâm cho vợ trong giai đoạn hậu sinh. Anh cùng bà xã lập tức tính đến chuyện tìm bảo mẫu để san sẻ bớt gánh nặng, giúp mẹ bỉm có thêm thời gian nghỉ ngơi và lấy lại sức khỏe. Việc cả hai công khai tìm người hỗ trợ nuôi bé Gạo cho thấy cặp đôi không ngại chia sẻ những khó khăn thực tế trong đời sống gia đình, trái ngược với hào quang sân khấu mà khán giả vẫn thường thấy.

Ở tuổi ngoài 40, sau khi trải qua hôn nhân viên mãn và hành trình chào đón con đầu lòng, Ngô Thanh Vân càng nhận được nhiều sự quan tâm. Người hâm mộ không chỉ yêu thương bởi hình ảnh "đả nữ" trên màn ảnh mà còn cảm phục bởi sự tận tụy và hy sinh của cô trong vai trò người mẹ. Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng ngàn bình luận động viên, gợi ý bảo mẫu uy tín và chia sẻ kinh nghiệm chăm con. Điều này cũng cho thấy sức hút của gia đình nhỏ Ngô Thanh Vân – Huy Trần vẫn luôn đặc biệt trong mắt công chúng.