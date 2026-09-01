Sau một lần dọn nhà thật kỹ, tôi quyết không mua lại 6 món này: Tốn tiền, chiếm chỗ, càng dùng càng thấy mệt

Sau nhiều lần dọn nhà, tôi mới hiểu một điều khá đơn giản: muốn nhà cửa luôn gọn gàng, đôi khi không phải chăm chỉ lau dọn hơn mà là mua ít đi ngay từ đầu.

Một căn nhà bừa bộn không nhất thiết vì chủ nhà lười. Rất nhiều trường hợp chỉ đơn giản là trong nhà có quá nhiều đồ, trong khi diện tích lưu trữ và thời gian chăm sóc chúng có hạn. Khi số lượng đồ dùng vượt quá nhu cầu thực tế, mỗi lần dọn dẹp lại trở thành một "cuộc chiến".

Sau khi mạnh tay bỏ bớt những thứ ít sử dụng, tôi nhận ra không gian thoáng hơn, việc vệ sinh nhanh hơn và cảm giác khi trở về nhà cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Đặc biệt, có 6 món đồ tôi từng nghĩ khá đáng mua nhưng sau một thời gian sử dụng lại thấy: nếu được lựa chọn lại, có lẽ tôi sẽ không mang chúng về nhà.

1. Thảm lớn: Đẹp thì có đẹp, nhưng công chăm sóc không hề nhỏ

Thảm là món đồ rất dễ tạo cảm giác ấm áp cho phòng khách. Những bức ảnh nội thất trên mạng với sofa, bàn trà và một tấm thảm lớn luôn trông rất "có gu".

Nhưng cuộc sống thực tế lại khác.

Thảm là nơi cực kỳ dễ giữ tóc, bụi, vụn thức ăn và lông thú cưng. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi chó mèo, việc vệ sinh gần như phải diễn ra liên tục. Chỉ cần một cốc nước, cà phê hoặc đồ ăn bị đổ xuống, công đoạn xử lý đã phức tạp hơn nhiều so với lau sàn thông thường.

Thảm càng lớn càng khó giặt tại nhà. Khi đã ngấm nước, nó rất nặng, còn nếu thuê dịch vụ vệ sinh định kỳ thì đây lại trở thành một khoản chi phí phát sinh.

Nếu thực sự thích thảm, tôi nghĩ nên chọn loại nhỏ, dễ giặt, dễ thay vì phủ gần như toàn bộ phòng khách.

Còn nếu ưu tiên tiêu chí dễ dọn – ít bám bụi – ít việc nhà, sàn gỗ hoặc sàn gạch vẫn đơn giản hơn nhiều.

2. Quá nhiều thiết bị nhà bếp chỉ có một chức năng

Có một giai đoạn tôi từng rất dễ bị hấp dẫn bởi các thiết bị nhà bếp nhỏ: máy làm sandwich, máy luộc trứng, máy làm sữa chua, máy xay, máy ép, máy làm bữa sáng…

Mỗi món đều được quảng cáo theo cùng một cách: mua về sẽ giúp nấu ăn nhanh hơn, ăn uống lành mạnh hơn và cuộc sống "chất lượng" hơn.

Vấn đề là sau vài tuần hào hứng, nhiều thiết bị bắt đầu nằm yên trong tủ.

Lý do không hẳn vì chúng không hoạt động tốt mà bởi tần suất sử dụng quá thấp. Một số món chỉ phục vụ đúng một công việc, trong khi khâu lấy ra, lắp ráp, rửa và cất đi lại tốn gần bằng thời gian nấu món ăn đó.

Chưa kể, càng có nhiều thiết bị nhỏ, mặt bàn bếp càng dễ chật. Nếu cất hết vào tủ, bạn lại phải có thêm không gian lưu trữ.

Sau cùng, tôi thấy những món đáng giữ nhất thường là những thiết bị có tần suất sử dụng rất cao.

Trước khi mua một món đồ bếp mới, tôi thường tự hỏi 3 câu:

- Một tuần mình sẽ dùng nó bao nhiêu lần?

- Một thiết bị đang có có thể làm thay công việc này không?

- Việc vệ sinh nó có đủ đơn giản để mình muốn dùng thường xuyên không?

Nếu cả 3 câu trả lời đều không thuyết phục, tốt nhất nên để món đồ đó ở lại cửa hàng.

3. Cốc chén quá nhiều: Mỗi ngày vẫn chỉ dùng vài chiếc quen thuộc

Cốc là một trong những món rất dễ mua theo cảm xúc.

Thấy hình đẹp thì mua. Đi du lịch thấy chiếc cốc dễ thương cũng mua. Có chương trình khuyến mại lại mang thêm vài chiếc về.

Kết quả là một tủ đầy cốc nhưng mỗi ngày chúng ta thường vẫn chỉ sử dụng 2–3 chiếc quen tay nhất.

Những chiếc còn lại gần như chỉ có nhiệm vụ… chiếm chỗ.

Người viết bài gốc cũng từng có một bộ sưu tập khá nhiều cốc, nhưng sau khi dọn bớt và chỉ giữ lại những chiếc dùng thường xuyên, tủ đồ trở nên thoáng hơn đáng kể.

Từ đó tôi cũng học được một nguyên tắc khá hữu ích: với những món đồ dùng hàng ngày như cốc, bát, hộp đựng hay bình nước, hãy mua theo nhu cầu sử dụng thực tế, không phải theo khả năng chứa của chiếc tủ.

Tủ còn chỗ không có nghĩa là nhất thiết phải lấp đầy nó.

4. Bàn trà lớn: Dễ trở thành nơi chất đồ hơn là một món nội thất hữu ích

Bàn trà gần như từng được coi là món mặc định trong phòng khách.

Nhưng sau một thời gian sử dụng, tôi nhận ra bàn càng lớn càng dễ trở thành nơi tập kết đủ loại đồ: điều khiển, khăn giấy, chìa khóa, đồ ăn vặt, hóa đơn, đồ chơi trẻ em…

Chiếc bàn vốn được mua để phòng khách đẹp hơn cuối cùng lại chính là thứ khiến phòng khách trông lộn xộn.

Bàn trà kích thước lớn còn gây bất tiện khi lau sàn, đặc biệt với những mẫu nặng. Với nhà nhỏ, nó cũng chiếm một khoảng diện tích lưu thông đáng kể.

Gia đình có trẻ nhỏ càng có thêm lý do để cân nhắc vì trẻ thường chạy nhảy trong phòng khách, trong khi các góc bàn có thể gây va đập.

Một lựa chọn linh hoạt hơn là bàn phụ nhỏ hoặc bàn có thể dễ dàng di chuyển. Khi cần thì mang ra, không cần thì cất sang một bên.

Phòng khách lập tức có cảm giác rộng hơn mà chức năng sử dụng gần như không mất đi.

5. Ghế massage: Món đồ giá cao nhưng phải hỏi thật kỹ về tần suất sử dụng

Ghế massage nghe rất hấp dẫn.

Sau một ngày làm việc, chỉ cần ngồi xuống, bấm nút và thư giãn ngay tại nhà – ý tưởng này đủ để khiến nhiều người sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền không nhỏ.

Nhưng đây cũng là món đồ cần cân nhắc kỹ nhất về chi phí trên mỗi lần sử dụng.

Nếu mua về với giá cao nhưng chỉ dùng vài lần mỗi tháng, chiếc ghế rất nhanh trở thành một món nội thất cồng kềnh. Tệ hơn, không ít gia đình dần tận dụng nó để… đặt quần áo.

Ghế massage còn chiếm khá nhiều diện tích, vì vậy những căn hộ nhỏ càng phải tính toán kỹ.

Trước khi mua, hãy thử đặt câu hỏi: Nếu chiếc ghế này được đặt trong nhà 5 năm, mình có thực sự sử dụng nó đều đặn trong suốt 5 năm hay không?

Nếu câu trả lời chưa chắc chắn, việc thỉnh thoảng sử dụng dịch vụ massage bên ngoài đôi khi lại kinh tế và ít chiếm không gian hơn.

6. Giá sách lớn chỉ để "trang trí phong cách trí thức"

Những năm gần đây, kiểu giá sách phủ kín cả mảng tường xuất hiện rất nhiều trong các căn nhà đẹp trên mạng.

Nhìn qua đúng là rất ấn tượng.

Nhưng nếu gia đình không có thói quen đọc hoặc sưu tầm sách, một hệ giá sách lớn rất dễ rơi vào tình trạng: sách thì ít, đồ trang trí thì nhiều, còn bụi phải lau thường xuyên.

Một số mẫu giá sách kiểu cách như giá xoay, giá treo hay giá dạng cột cũng có thể đẹp trên ảnh nhưng chưa chắc thuận tiện trong sử dụng thực tế.

Điều quan trọng nhất trước khi thiết kế một chiếc giá sách lớn không phải là hỏi: "Nó có đẹp không?", mà nên hỏi: "Nhà mình thực sự có bao nhiêu sách?".

Nếu chỉ có vài chục cuốn, một kệ nhỏ hoặc một hệ tủ có cửa sẽ dễ sử dụng và dễ vệ sinh hơn nhiều.

Còn với người thực sự đọc nhiều và sở hữu hàng trăm cuốn sách, lúc đó một hệ giá sách lớn mới thực sự phát huy giá trị.

Dọn nhà rồi mới hiểu: Mỗi món đồ mua về đều có một "chi phí vô hình"

Trước đây, khi mua một món đồ, tôi chỉ nghĩ đến giá tiền.

Sau này mới nhận ra giá mua chỉ là phần đầu tiên.

Một món đồ còn cần diện tích để đặt, thời gian để vệ sinh, công sức để sắp xếp, tiền để sửa chữa và đôi khi cả một khoảng không gian khác để chứa nó khi không còn sử dụng.

Đó chính là "chi phí vô hình" của đồ đạc.

Vì vậy, thay vì hỏi "Mình có đủ tiền mua không?", tôi bắt đầu hỏi thêm: "Mình có đủ chỗ, đủ thời gian và đủ nhu cầu để giữ món đồ này trong vài năm tới không?"

Chỉ riêng câu hỏi đó đã giúp tôi bỏ qua khá nhiều lần mua sắm theo cảm hứng.

Một căn nhà dễ sống không nhất thiết phải có thật nhiều đồ. Ngược lại, khi những thứ ít sử dụng được loại bỏ, không gian rộng hơn, việc dọn dẹp nhẹ hơn và tiền cũng ít bị tiêu vào những món cuối cùng chỉ nằm im trong góc.

Đôi khi, cách đơn giản nhất để giữ nhà luôn gọn không phải là học thêm một phương pháp dọn dẹp mới.

Mà là đừng mang quá nhiều thứ về nhà ngay từ đầu.