Sau một cuộc họp mặt bạn cũ, vợ tôi trở về trầm ngâm cả buổi rồi đưa ra quyết định khiến tôi hoang mang hoảng hốt

Tôi và vợ cưới nhau đã 10 năm. Cuộc sống của chúng tôi bình lặng như bao cặp vợ chồng công chức khác: sáng đi làm, chiều đón con, tối cơm nước, dọn dẹp, rồi nằm xem tivi.

Vợ tôi vốn là người biết điều, hiền lành, tiết kiệm, cô ấy không mua sắm nhiều, ít khi đòi hỏi. Tôi vẫn hay nói đùa, nếu vợ tôi mà tiêu xài phung phí thì chắc gia đình này chẳng có nổi đồng dư. Thế mà, không hiểu sao chỉ sau một buổi tiệc gặp mặt bạn cũ, mọi thứ trong cô ấy như thay đổi hẳn.

Tối hôm ấy, vợ về nhà muộn, gương mặt có vẻ trầm tư. Tôi hỏi có chuyện gì, cô ấy chỉ cười, bảo không có gì đâu. Nhưng hôm sau, cô ấy bỗng ngồi xuống bên tôi, nói thẳng: "Em muốn lấy tiền tiết kiệm để đi phẫu thuật thẩm mỹ".

Tôi sững người, tưởng vợ đùa nhưng cô ấy nói rất nghiêm túc. Cô ấy kể rằng hôm qua đi dự tiệc, gặp lại đám bạn cũ, ai nấy đều trẻ trung, da dẻ mịn màng, dáng đẹp. Còn cô ấy thì sau hai lần sinh, mặt có nếp nhăn, bụng mỡ, thân hình đầy mỡ. Vợ bảo khi chụp ảnh chung, đứng giữa họ, cô ấy thấy mình già hơn hẳn họ. “Em muốn làm lại, muốn đẹp hơn, tự tin hơn”, vợ nói mắt ánh lên thứ quyết tâm mà tôi chưa từng thấy.

Ảnh minh họa

Tôi khẽ thở dài, cố nói nhẹ: "Nhưng 200 triệu đâu phải ít. Tiền đó mình còn định sửa nhà, rồi sau này tính cho con học thêm. Mà em cũng đâu xấu đến mức phải đụng dao kéo".

Vậy mà vợ quay ngoắt lại, chỉ trích tôi tiếc tiền, chỉ muốn vợ hi sinh cho gia đình mà không chịu để cô ấy sống tốt đẹp hơn.

Tôi sững lại, chưa bao giờ vợ nói với tôi bằng giọng ấy. Tôi đành im lặng vì biết càng giải thích, càng khuyên nhủ, cô ấy càng cho là tôi đang ngăn cản.

Mấy ngày sau, vợ bắt đầu tìm hiểu các viện thẩm mỹ, xem giá hút mỡ, nâng mũi, căng da. Cô đọc từng bài review, xem từng tấm hình trước – sau phẫu thuật, rồi gửi tôi xem. Trong lòng tôi không phải tiếc tiền, mà là lo sợ. Tôi sợ những rủi ro, sợ đau đớn, sợ cô ấy không còn là người vợ hiền lành giản dị mà tôi từng yêu.

Tôi hiểu vợ đang ở giai đoạn mà người phụ nữ nào rồi cũng đến, khi họ bắt đầu thấy mình phai tàn và lo sợ, tự ti.

Tôi vẫn chưa biết có nên đồng ý cho cô ấy lấy tiền phẫu thuật hay không nhưng trong sâu thẳm, tôi biết nếu đó là cách để cô ấy thấy mình đáng giá hơn, thì có lẽ, tôi cũng nên học cách chấp nhận. Dù lòng tôi vẫn đầy lo lắng… tôi nên làm thế nào cho vừa?