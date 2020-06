Sau màn "lừa bóc phốt" vô duyên, stylist kiêm bạn thân Chi Pu được netizen ưu ái đào lại loạt hình ảnh quá khứ không mấy hay ho

Trước đây, nhiều người có vẻ không biết Kenshj Phạm là ai. Nhưng có vẻ như sau ồn ào của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn nhiều người đã biết rốt cuộc người liên tục lên mạng xã hội "bóng gió" về những câu chuyện liên quan tới cặp bạn thân kia là ai.

Mới đây, Kenshj Phạm đã khiến không ít netizen cảm thấy bực bội vì màn "bóc phốt" đầy lươn lẹo của mình trên trang cá nhân.

Chẳng là có vẻ như Kenshj Phạm thấy những lời bóng gió trước đó của mình xuất hiện trên hàng loạt mặt báo nên cũng muốn nhân đây tạo nên chút địa chấn.

Thậm chí, để cẩn thận hơn Kenshj Phạm còn lên story hẹn hò giờ giấc cụ thể để khiến nhiều cư dân mạng thấp thỏm hóng biến.

Và giờ "Hoàng đạo" cũng tới những rốt cuộc chẳng có cú phốt nào mà Kenshj Phạm hứa hẹn cả. Anh chàng stylist cũng chỉ "dằn mặt" Quỳnh Anh Shyn bớt đi rêu rao, nói xấu, xuyên tạc về người khác. Thậm chí còn chia sẻ bài hát "Một cú lừa".

Trước hành động có phần bỡn cợt của Kenshj Phạm, nhiều cư dân mạng ngay lập tức đã unfollow để "trả thù". Bằng chứng là chỉ chưa đầy 1 tiếng, trang cá nhân với 46,2 nghìn lượt theo dõi chỉ còn 45,8 nghìn.

Quỳnh Anh Shyn và Kenshj Phạm vốn là đôi bạn thân rất thân.

Chưa dừng lại tại đó, cư dân mạng còn "đào mộ" lại hình ảnh cũ của trong chuyến du lịch nước Ý vào khoảng 8 tháng trước. Trong ảnh, Kenshj Phạm để lộ hoàn toàn vòng 3 kèm theo chú thích khá "thanh xuân": "I know it maybe a stupid thing but it's my youth" (tạm dịch: Tôi biết điều này có thể ngu ngốc nhưng đó là thanh xuân của tôi).

Theo nhiều người, hành động của Kenshj Phạm vô cùng kém duyên đặc biệt khi anh đi du lịch nước ngoài. Và thanh xuân của anh có khả năng sẽ được khắc dấu nổi bật nhất bằng sự kiện "trả nghiệp" vì đã dám bỡn cợt "nọc hóng phốt" của netizen.