4 thứ đặt trước cửa nhà, xui chí mạng!

Trong nhà, có một khu vực thường bị xem nhẹ nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến ấn tượng đầu tiên của ngôi nhà, đó là khu vực ngay trước cửa. Không ít gia đình biến khu vực này thành nơi tạm chứa đồ, từ giày dép, đồ chơi của trẻ em cho đến thùng rác hay cây cảnh. Nhưng theo kinh nghiệm dân gian, có 4 thứ tuyệt đối không nên đặt trước cửa nhà để giữ phong thủy ổn định, vận may về tài chính không bị thổi bay.

1. Không đặt giày dép hoặc tủ giày ngay trước cửa

Thói quen để tủ giày ngoài cửa tưởng tiện lợi nhưng thực tế lại gây ra nhiều bất tiện hơn bạn nghĩ. Thứ nhất, khu vực cửa ra vào là không gian chung (đặc biệt với chung cư), việc chiếm dụng phần sảnh trước dễ ảnh hưởng đến lối đi của hàng xóm, thậm chí làm mất mỹ quan chung. Thứ hai, giày dép là nơi tích tụ bụi bẩn và mùi hôi. Nếu đặt ngay cửa, không chỉ tạo cảm giác bí bách mà còn khiến khách đến chơi có ấn tượng không mấy dễ chịu.

Về mặt phong thủy, cửa là nơi đón khí lành, mùi khó chịu hay sự bừa bộn đều có thể làm nghẽn dòng sinh khí, khiến cho vận may tiêu tan, tiền bạc giải tán. Giải pháp tốt hơn là thiết kế tủ giày âm tường trong nhà, có cửa đóng kín hoặc hệ thống hút mùi, vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa tránh ảnh hưởng không gian chung.

2. Không biến cửa nhà thành nơi chứa đồ tạm

Từ thùng carton, vali cũ cho đến xe đẩy trẻ em, rất nhiều gia đình có xu hướng "tạm để ngoài cửa" vì trong nhà chật. Nhưng chính sự tạm thời này lại khiến không gian cửa ra vào mất đi sự gọn gàng - yếu tố quyết định năng lượng khi bước vào nhà.

Nếu thật sự thiếu chỗ, hãy cân nhắc thiết kế thêm kho mini trong nhà hoặc tận dụng gầm cầu thang, gầm giường. Đây sẽ là giải pháp an toàn hơn, lại đảm bảo tổng thể gọn mắt.

3. Không để rác tạm trước cửa

Một số người có thói quen gom rác lại và để tạm ngoài cửa buổi tối, sáng mang đi đổ cho tiện. Nhưng thói quen nhỏ này cũng ảnh hưởng lớn đến môi trường sống xung quanh. Rác thải dễ sinh mùi, thu hút côn trùng và ảnh hưởng đến không khí hành lang, đặc biệt trong không gian kín như chung cư.

Từ góc nhìn phong thủy, rác mang năng lượng cũ, uế khí nên nếu đặt ngay trước cửa, đồng nghĩa đón vận xui vào nhà. Giữ thói quen vứt rác ngay trong ngày hoặc dùng thùng rác có nắp kín trong nhà không chỉ sạch sẽ mà còn giúp khu vực cửa luôn thơm tho, dễ chịu. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng thể hiện rõ nếp sống văn minh của gia chủ.

4. Không đặt cây cảnh khô héo hoặc cản lối

Cây xanh là yếu tố giúp cân bằng năng lượng và tạo cảm giác dễ chịu khi bước vào nhà. Tuy nhiên, việc đặt cây trước cửa cũng cần có kỹ thuật. Nếu chậu cây quá lớn sẽ gây cản trở lối đi hoặc chiếm diện tích nhà ở. Ngoài ra, cây chết hoặc lá úa không được dọn kịp thời lại tạo cảm giác u ám, mang năng lượng suy tàn, dễ khiến tổng thể ngôi nhà mất sinh khí, tài lộc đội nón ra đi.

Nếu bạn thích cây xanh, hãy chọn những loại dễ chăm, tán gọn, tươi quanh năm như kim tiền, trầu bà, hoặc dương xỉ. Những cây này vừa có ý nghĩa phong thủy tốt, vừa không chiếm diện tích. Quan trọng nhất, hãy thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa và thay chậu mới để duy trì vẻ xanh mướt và sinh động của khu vực cửa ra vào.

Nguồn: Toutiao