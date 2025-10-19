8 thiết kế nhà "nhất của Nhật", đỉnh đến nỗi Google cạn từ khen

Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói Nhật Bản là quốc gia biết hưởng thụ cuộc sống trong không gian nhỏ nhất với chất lượng cao nhất. Một lần bước chân vào nhà người Nhật, bạn sẽ thấy mọi thứ đều tinh gọn, bày trí chu đáo và được thiết kế để nâng cao trải nghiệm.

Dưới đây là 8 thiết kế đỉnh cao trong nhà ở Nhật Bản, ai đang chuẩn bị xây hoặc sửa nhà cũng nên tham khảo.

1. Bếp đảo mở

Người Nhật coi nhà bếp là "trái tim" của ngôi nhà, vì thế họ thiết kế không gian này sao cho vừa tiện dụng vừa có tính giao tiếp cao. Họ chọn bếp đảo mở nối liền phòng ăn và phòng khách, giúp người nấu có thể trò chuyện với gia đình trong thời gian chuẩn bị bữa ăn.

Thiết kế dạng chữ U hoặc hai dãy song song tận dụng triệt để diện tích, đảm bảo quy trình "lấy - rửa - cắt - nấu" diễn ra mượt mà. Chọn chất liệu gỗ tự nhiên, gạch trắng và ánh sáng vàng ấm tạo nên cảm giác gần gũi mà vẫn tôn sự tinh tế của ngôi nhà. Đây cũng là phong cách mà các gia đình trẻ ở Việt Nam đang ưa chuộng.

2. Bếp ba lò

Khác với kiểu bếp đôi phổ biến ở Việt Nam, người Nhật thường sử dụng bếp ba lò: một lò lớn ở giữa, hai lò nhỏ hai bên. Nhỏ gọn mà hiệu quả vượt trội, loại bếp này được bố trí logic để tiết kiệm thời gian nấu nướng.

Bên dưới còn có lò nướng mini dùng để nướng cá, thịt hoặc bánh, giúp bữa ăn Nhật luôn tươi ngon mà không tốn diện tích. Đặc biệt, toàn bộ mặt bếp phẳng để dễ lau chùi và chống bám dầu mỡ, chuẩn phong cách tối giản nhưng hoàn hảo của người Nhật.

3. Hệ thống cửa ra vào hai luồng

Ở Nhật, lối vào nhà không chỉ là điểm đến mà là đoạn chuyển tiếp giữa bên ngoài và không gian sống. Họ thường thiết kế hai luồng di chuyển (double flow):

- Luồng ngoài dành cho khách, giao hàng: Dừng ở khu vực thay giày, treo ô, không đi sâu vào nhà.

- Luồng trong dành cho gia chủ, nối thẳng từ cửa đến tủ đồ, phòng giặt hoặc khu vệ sinh, giúp rửa tay thay đồ trước khi vào không gian sinh hoạt chính.

Đây là một chi tiết tưởng nhỏ nhưng giúp ngôi nhà luôn sạch sẽ và trật tự, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ.

4. Gỗ tự nhiên và cây xanh

Đây là "cặp đôi vàng" tạo nên cảm xúc ấm cúng trong nhà. Không gian sống Nhật luôn toát ra sự bình yên và thân thiện, phần lớn nhờ vào sự kết hợp giữa gỗ tự nhiên và cây xanh.

Màu gỗ sáng, vân tự nhiên cùng các mảng xanh được bố trí có chủ đích mang đến cảm giác cân bằng thị giác và năng lượng. Dù là căn hộ nhỏ hay nhà phố, chỉ cần vài điểm nhấn như bệ cửa sổ gỗ, kệ treo cây mini, chậu bonsai nhỏ… cũng đủ "thổi hồn" cho không gian.

5. Cửa sổ gỗ

Ánh sáng cũng được người Nhật tận dụng để trở thành một phần của thiết kế nhà. Cửa sổ Nhật Bản không đơn thuần là khung lấy sáng mà là bức tranh thiên nhiên trong mỗi căn nhà. Các khung gỗ được chia thành nhiều ô nhỏ, ánh sáng lọc qua tạo nên cảm giác dịu nhẹ và thanh tĩnh.

Ngày nay, nhiều gia đình Việt đã học theo cách này khi thiết kế tường trắng, khung cửa gỗ sáng màu, không chỉ đẹp tinh tế mà còn mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu đúng tinh thần "less is more".

6. Ngăn kéo tiện dụng

Nếu bạn từng ngưỡng mộ sự ngăn nắp trong bếp của người Nhật thì bí mật nằm ở thiết kế ngăn kéo thông minh.

Họ ưu tiên ngăn kéo thay vì tủ treo vì dễ quan sát, dễ lấy đồ và tận dụng được toàn bộ chiều sâu. Bên trong, từng ngăn được chia rõ ràng theo loại vật dụng: muỗng đũa, hộp gia vị, nồi chảo... Tất cả đều có lớp chống trượt và cơ chế giảm chấn, tạo cảm giác "đã tay" mỗi khi đóng m. Đến thiết kế ngăn kéo cũng đúng chuẩn tinh thần chuẩn xác đến từng milimet của người Nhật.

7. Nhà tắm 4 khu tách biệt

Với diện tích nhà ở nhỏ, người Nhật đã phát triển một thiết kế cực kỳ hợp lý: nhà tắm gồm khu rửa mặt, bồn cầu, khu tắm và máy giặt, mỗi khu vực chức năng đều được tách biệt.

Ưu điểm là có thể dùng song song, khi một người tắm, người khác vẫn có thể đánh răng hoặc đi vệ sinh mà không phải chờ đợi. Đặc biệt, góc bồn cầu luôn có bồn rửa tay mini, giúp vệ sinh nhanh chóng và khép kín chu trình sinh hoạt hàng ngày.

8. Phòng thay đồ tối giản

Không giống những phòng thay đồ sang trọng kiểu châu Âu, người Nhật chuộng sự đơn giản và tối ưu. Họ tận dụng chiều cao trần nhà với kệ mở và thanh treo kim loại, mọi món đồ từ quần áo, túi xách đến phụ kiện... đều có vị trí riêng.

Điểm đặc biệt là cách họ phân loại theo mùa và màu sắc, giúp việc chọn đồ trở nên dễ dàng và "chill" hơn như một phần của nghệ thuật sống, chứ không chỉ là lưu trữ.

Nguồn: Toutiao