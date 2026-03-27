Sau ly hôn, chồng cũ gửi 5 triệu/tháng nuôi con đến khi lấy vợ mới thì cắt sạch, nhưng nay bỗng nhiên tôi nhận được tiền từ vợ anh

Tôi ly hôn khi con trai vừa tròn 2 tuổi, quyết định đó không phải bồng bột, mà là kết quả của rất nhiều đêm nằm suy nghĩ, cân nhắc từng chút một. Khi ký xong giấy tờ, điều duy nhất tôi quan tâm là con. Còn anh, chồng cũ của tôi, cũng không tranh giành gì, chỉ nói mỗi tháng sẽ gửi 5 triệu để phụ nuôi con.

3 năm đầu sau ly hôn, mọi thứ diễn ra đúng như vậy. Tháng nào cũng đều đặn, tiền được chuyển vào tài khoản tôi không thiếu một đồng. Tôi không hỏi han gì thêm, cũng không muốn dây dưa nhiều. Tôi nghĩ như vậy là đủ, mỗi người một cuộc sống, miễn là con tôi không thiếu thốn. Rồi đến một tháng, tôi không thấy tiền về nữa.

Ban đầu tôi nghĩ chắc anh quên. Tôi nhắn một tin ngắn gọn nhắc rằng đến tháng rồi. Anh xem nhưng không trả lời, tôi chờ thêm vài ngày, rồi nhắn lại lần nữa, vẫn im lặng. Đến lúc đó, tôi mới nghe người quen nói anh đã lấy vợ mới.

Tôi hiểu ra phần nào nhưng không nghĩ mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy. Tôi tiếp tục nhắn tin, lần này nói rõ hơn rằng đó là tiền nuôi con, không phải cho tôi. Nhưng kết quả vẫn như cũ, tin nhắn gửi đi, có người đọc nhưng không có hồi âm.

6 tháng trôi qua như thế, thời gian đó, tôi phải xoay xở đủ kiểu. Lương của tôi không cao, lại thêm tiền học, tiền ăn uống, thuốc men cho con… Có những lúc tôi thấy mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi, nhưng nhìn con, tôi lại không cho phép mình yếu đuối.

Rồi một ngày, tôi bất ngờ nhận được thông báo tài khoản nhận được 5 triệu.

Tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần, sợ mình nhầm. Tôi mở phần thông tin người gửi thì thấy tên người chuyển không phải anh, mà là một cái tên lạ.

Tôi băn khoăn cả buổi, cuối cùng quyết định nhắn tin hỏi anh.

Lần này, anh trả lời, chỉ một câu ngắn: "Vợ anh chuyển đấy".

Tôi hơi sững lại, không hiểu sao, cảm giác trong tôi lúc đó không phải là nhẹ nhõm ngay lập tức, mà là một chút gì đó rất khó gọi tên. Tôi xin số điện thoại của chị ấy.

Chúng tôi nói chuyện với nhau lần đầu, cũng khá thẳng thắn, tôi không vòng vo, hỏi luôn vì sao chị lại làm vậy?

Chị im lặng một chút rồi nói, giọng bình tĩnh: "Đó là trách nhiệm của người bố, nếu điều tối thiểu là chu cấp tiền bạc để nuôi sống con mà anh cũng không làm được, thì chẳng còn gì nữa".

Tôi không biết nói gì ngay lúc đó. Chị nói tiếp rằng chị không bênh tôi, cũng không đứng về phía tôi, tôi đừng hiểu lầm, chị chỉ thấy nếu đã là con thì không thể coi như không tồn tại. Và chị muốn chồng mình làm tròn trách nhiệm, chứ không phải sống như thể chưa từng có đứa trẻ đó.

Sau cuộc nói chuyện đó, tháng nào tôi cũng nhận được 5 triệu, đều đặn như trước, vẫn là từ tài khoản của chị.

Có lần tôi hỏi, chị chỉ cười nói rằng chồng có lương là chị tự chuyển khoản hết vào tài khoản của chị, sau đó chị chuyển cho tôi, đó vẫn là tiền của anh.

Tôi chưa từng nghĩ, người giúp mình giữ lại quyền lợi cho con, lại là vợ mới của chồng cũ. Tôi rất nể phục chị, trước kia ở với tôi, chồng cũ chưa bao giờ để tôi tự do động vào tài khoản, tiền nong của anh. Nhưng ở với chị, không ngờ chị lại quản lý cả tài khoản, mật khẩu của anh. Chứng tỏ chị giỏi hơn tôi rồi. Tôi rất muốn làm bạn với chị nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào.