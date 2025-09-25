Sau kỳ Thu phân, 3 con giáp liên tục gặp vận hỷ sự: Hỷ nhân - hỷ tài - hỷ lộc đủ đầy

Thu phân đi qua, đất trời giao mùa, tiết trời dịu mát cũng mang theo nhiều thay đổi trong vận trình 12 con giáp. Đây không chỉ là khoảnh khắc thiên nhiên vận hành, mà còn là thời điểm vượng khí lan tỏa, mở ra những cơ hội hiếm có. Sau kỳ Thu phân năm nay, có 3 con giáp đặc biệt may mắn khi cùng lúc đón nhận "tam hỷ lâm môn": tình duyên thuận lợi, tiền bạc dồi dào và quý nhân xuất hiện kịp lúc.

Tuổi Dậu: Quý nhân kề bên, tình duyên nở rộ

Tranh minh họa

Người tuổi Dậu vốn thông minh, nhanh nhẹn, luôn biết cách tận dụng lợi thế để tạo bước tiến cho mình. Sau kỳ Thu phân, con giáp này được cát tinh chiếu mệnh, quý nhân xuất hiện đúng lúc để tháo gỡ khó khăn. Trong công việc, tuổi Dậu sẽ nhận được cơ hội lớn để khẳng định năng lực, thậm chí còn mở ra cánh cửa thăng tiến bất ngờ.

Tài lộc của tuổi Dậu cũng có dấu hiệu khởi sắc. Những khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời, giúp túi tiền rủng rỉnh hơn. Không những vậy, các mối quan hệ xã hội cũng mang lại nhiều hợp đồng, dự án mới.

Tình duyên tuổi Dậu trong giai đoạn này đặc biệt nở rộ. Người độc thân dễ gặp được đối tượng phù hợp trong những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Người đã có đôi có cặp thì thêm gắn bó, hiểu nhau và biết cách sẻ chia.

Tuổi Hợi: Tài vận thăng hoa, hỷ sự dồn dập

Hợi là con giáp được trời phú tính cách hiền hòa, sống chân thành, nhờ vậy luôn tích được phúc đức. Sau kỳ Thu phân, vận trình tuổi Hợi như được "lật sang trang mới". Tài lộc khởi sắc mạnh mẽ, những khoản thu bất ngờ liên tục ghé thăm. Người làm kinh doanh có cơ hội ký kết những hợp đồng lớn, còn người làm công việc văn phòng dễ được thưởng hoặc tăng lương.

Không chỉ tài vận, tình duyên của tuổi Hợi cũng có tin vui. Người độc thân có khả năng gặp được đối tượng chân thành, mang lại cảm giác an toàn. Với người đã có gia đình, đây là giai đoạn thấu hiểu, hòa hợp, nhiều cặp đôi còn có tin vui về chuyện con cái.

Đặc biệt, tuổi Hợi còn được "hỷ nhân" nâng đỡ. Khi khó khăn, sẽ luôn có người đứng ra hỗ trợ, giúp con giáp này vượt qua thử thách một cách nhẹ nhàng.

Tranh minh họa

Tuổi Ngọ: Sự nghiệp rộng mở, tình cảm đơm hoa

Vốn mang trong mình sự nhiệt huyết và tinh thần cầu tiến, tuổi Ngọ bước qua kỳ Thu phân với vận khí bùng nổ. Sự nghiệp được cát tinh soi chiếu, mở ra những cơ hội hiếm có. Người tuổi Ngọ có khả năng được cấp trên trọng dụng, thăng chức, hoặc ít nhất cũng được giao những trọng trách quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

Tài lộc cũng "chảy" về túi tuổi Ngọ. Người kinh doanh buôn bán đắt hàng, đơn hàng liên tục, lợi nhuận tăng cao. Người làm công ăn lương cũng có thêm nguồn thu từ công việc tay trái.

Trong tình duyên, tuổi Ngọ đón nhận nhiều khoảnh khắc ngọt ngào. Người độc thân có cơ hội gặp được đối tượng lý tưởng trong môi trường công việc hoặc bạn bè giới thiệu. Người đã có đôi thì tình cảm thêm phần sâu sắc, dễ có bước tiến xa hơn trong mối quan hệ.

Thu phân là thời điểm chuyển giao, cũng là lúc trời đất mang đến những nguồn năng lượng mới. Với tuổi Dậu, Hợi và Ngọ, đây chính là giai đoạn "tam hỷ lâm môn": quý nhân phù trợ, tài lộc rực rỡ, tình duyên thăng hoa. Dẫu vận may đã đến, mỗi con giáp vẫn cần chủ động nắm bắt cơ hội, trân trọng những mối quan hệ và nỗ lực bền bỉ để biến hạnh phúc thành điều bền vững.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm