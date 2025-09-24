Mẹ bỉm mới sinh đã nhập cuộc đường đua Pickleball vì "bị chồng rủ rê rồi mê, ông bà xung phong trông cháu"

Sau hơn 10 năm gắn bó với nghề trang điểm tự do, Linh Trần đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc phụ nữ tỏa sáng trong ngày trọng đại nhưng khi bước vào hôn nhân, nhiều người quên mất mình từng xinh đẹp đến thế nào. Họ mải mê chăm con, lo cho gia đình, tất bật với nhiều gánh nặng rồi không dám sống cho bản thân. Là 1 cô gái cá tính, yêu thích tự do trải nghiệm phiêu lưu, ngay từ lúc lấy chồng Linh đã tự nhủ: Mình phải hạnh phúc theo cách mình muốn.

Phụ nữ ở tuổi nào, hoàn cảnh nào thì cũng có quyền sống cho đam mê bản thân

Người ta vẫn nói: Sau sinh, phụ nữ thường phải đối mặt với sự xuống sắc, áp lực và sự hy sinh cho con nhỏ. Nhưng Linh lại chọn cho mình một con đường khác: làm đẹp, làm việc, tập luyện thể thao và giữ ngọn lửa đam mê trong từng ngày.

Chị chia sẻ: "Quan điểm sống của tôi rất đơn giản: Hãy tiếp xúc nhiều với những người xinh đẹp, bạn sẽ thấy xấu hổ nếu xuề xòa. Hãy chơi với những người có ý chí, bạn sẽ thấy ngại khi lười biếng. Tôi tin rằng, một nhóm bạn tốt sẽ quyết định độ cao và tiêu chuẩn sống của mình".

Chính tư duy đó đã đưa Linh đến với Pickleball – một bộ môn thể thao đang được nhiều người ưa chuộng. Dù mới sinh em bé được 3 tháng, chị vẫn nhanh chóng quay lại nhịp sống năng động.

"Ban đầu là bạn bè rủ, rồi chồng rủ. Hai vợ chồng tôi cùng tìm sân, đặt lịch, nhờ bà nội bà ngoại trông hộ hai bé để ra tập. Khó khăn lớn nhất với tôi là mới chơi nên cách cầm vợt, phát bóng, đánh bóng đều phải tập đi tập lại nhiều lần. Có lúc tôi đánh hụt liên tục, chỉ biết nhìn bóng và né, còn chồng thì phải chạy khắp sân cân team, trông vừa thương vừa buồn cười".

Nhưng chính những giây phút đó đã giúp chị nhận ra một giá trị mới: Thể thao không chỉ giúp lấy lại vóc dáng và tinh thần sau sinh, mà còn là nơi để gắn kết gia đình. "Pickleball vui nhất là tạo được tinh thần đoàn kết trong team, dễ kết bạn, dễ giao lưu. Nó khiến mình thấy cuộc sống nhẹ nhõm, tràn đầy năng lượng hơn".

Đặc biệt, Linh có một "bí kíp" riêng để khiến bản thân luôn tự tin: "Ra sân, ai cũng lo giày dép, phụ kiện, còn tôi thì có thói quen hơi lạ: luôn makeup trước khi chơi. Tôi quan niệm phụ nữ thì lúc nào cũng phải xinh, kể cả khi đang chạy hộc tốc trên sân. Nhờ làm nghề nên tôi có đủ mẹo để lớp trang điểm bền, không trôi dù vận động mấy tiếng. Vậy nên vừa chơi hết mình, vừa yên tâm ảnh check-in vẫn đẹp xịn mịn. Chồng thấy vợ xinh cũng phấn chấn, tự hào hẳn chứ!".

Khi chồng là "đồng đội lớn nhất" và cả gia đình ủng hộ

Nếu nhiều phụ nữ phải vật lộn với chuyện con nhỏ khi muốn theo đuổi đam mê thì Linh lại may mắn khi có chồng và cả nhà chồng làm hậu phương vững chắc.

Chị kể: "Điều tôi biết ơn nhất là chồng luôn ủng hộ. Anh rủ tôi cùng chơi, rồi động viên khi tôi đánh sai. Không hề cáu gắt hay cãi cọ như nhiều cặp khác, ngược lại anh chỉ cách cho tôi, động viên tôi cố gắng hơn. Bởi vì hai vợ chồng mới chơi nên trình độ ngang nhau, cũng đồng hành từ đầu, nên sân tập trở thành nơi vợ chồng cùng chia sẻ, cùng tiến bộ".

Bên cạnh đó, sự thấu hiểu từ hai bên gia đình giúp Linh thêm vững tin: "Ông bà nội ngoại rất tâm lý. Thấy hai vợ chồng rủ nhau đi tập, lại vui vẻ và khỏe mạnh hơn nên ông bà ủng hộ hết mình, còn sẵn sàng trông cháu để chúng tôi có thời gian riêng. Chính điều này làm tôi càng tin rằng phụ nữ không nhất thiết phải gánh hết, nếu biết chia sẻ, sẽ luôn có người đồng hành".

Với Linh, việc được chồng đồng hành còn giúp hôn nhân thêm gắn kết: " Tôi nghĩ phụ nữ khéo léo là biết biến đam mê cá nhân thành niềm vui chung. Khi cả hai cùng có sở thích, cùng trải nghiệm, gia đình sẽ càng bền chặt hơn. Tôi biết ơn vì đã có được điều đó".

Kết thúc cuộc trò chuyện, Linh gửi gắm:

"Phụ nữ không cần đợi đến lúc con lớn mới nghĩ cho bản thân. Hãy chăm sóc sức khỏe, tinh thần, ngoại hình ngay từ hôm nay. Khi mình đẹp và hạnh phúc, con cái và gia đình sẽ nhận trọn nguồn năng lượng tích cực ấy".